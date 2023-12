Valerio Rinicella è la quinta nomination che vi proponiamo in vista dei LiveGP Awards 2023. Il giovanissimo laziale classe 2007 ha completato come grande protagonista i campionati Formula 4 Spagna, concludendo al terzo posto assoluto e F4 UAE, rimasto in lizza per il titolo sino a poche gare dal termine. Rinicella, alla sua seconda stagione in monoposto, si è confermato uno dei talenti più promettenti del motorsport italiano.

Un 2023 da protagonista per Rinicella

Dopo aver preso confidenza con le monoposto nel 2022, anno nel quale Rinicella ha gareggiato nei campionati Formula 4 Spagna e Italia, il talento italiano si è affermato come pilota di vertice nelle due categorie alle quali ha preso parte in questa stagione. La mini season disputata negli Emirati Arabi Uniti lo ha visto sin da subito protagonista anche se per festeggiare la prima vittoria ha dovuto attendere l’inizio della stagione europea.

Delle 36 gare disputate nell’anno solare, Rinicella ha ottenuto ben 18 podi conditi da due vittorie, la prima arrivata in gara 3 del round F4 Spagna di Navarra. Il pilota laziale, oltre alla velocità, ha dimostrato grande caparbietà nei ruota a ruota in gara, qualità che potrà essere determinante nei futuri passaggi di categoria quando il livello della competizione salirà ulteriormente.

La Regional il prossimo step

Anche se manca ancora la conferma ufficiale, il pilota laziale balzerà con tutta probabilità nel 2024 nel campionato Formula Regional, dopo aver già completato brillantemente i primi test. Si tratterà di uno step importante per la carriera di Rinicella, in continuità con il percorso di crescita di un ragazzo ancora giovanissimo che compirà 17 anni il prossimo 18 gennaio. L’attuale pilota MP Motorsport andrà ad affermarsi come uno dei più giovani sulla prossima griglia di partenza della serie targata Alpine.

Come votare

È possibile esprimere la propria preferenza tra i cinque candidati ai LiveGP Awards 2023 in due modi:

Sulla pagina Facebook di LiveGP.it, votando tramite la reaction abbinata a ciascun pilota nell’apposito post Sul profilo Instagram di LiveGP.it, mettendo semplicemente un “mi piace” al post dedicato ad ogni singolo pilota

Per quanto riguarda la sezione Auto, le votazioni si sono aperte alle ore 12 di Martedì 12 Dicembre, per poi chiudersi alle ore 24 di Lunedì 18 Dicembre. Sarà naturalmente possibile esprimere una sola preferenza su ogni Social: il nome del vincitore (derivante dalla somma di voti ottenuti tra Facebook e Instagram) sarà svelato in diretta nella puntata congiunta di ‘Circus!’ e ‘Motorbike Circus’ in live streaming Martedì 19 Dicembre alle ore 19:00 e in differita televisiva su CampioneSport (canale 72-138 DTT) Domenica 24 Dicembre alle ore 20:30.

Samuele Fassino