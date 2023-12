I LiveGP Awards, che nel 2023 sono arrivati alla decima edizione, proseguono con la nomination di Nicholas Spinelli, giovane talento abruzzese che quest’anno ha corso nel WorldSSP e in MotoE. Proprio le sue prestazioni nella classe elettrica del Motomondiale gli sono valse la candidatura nel prestigioso concorso della nostra redazione, ma anche tra le derivate di serie ha mostrato un potenziale interessante.

LA CARRIERA GIOVANILE E I TRE TITOLI ITALIANI

Classe 2001, Nicholas D’Addario Spinelli è nato ad Atri in provincia di Teramo, ma risiede a Pescara. La sua carriera nelle minimoto è fatta di titoli nell’europeo Junior A e di diverse vittorie in ambito nazionale, tra il 2010 ed il 2011. Nel CIV ha conquistato due titoli nella Moto3, nel 2017 e nel 2019, ed è finito due volte secondo, nel 2016 (anno del suo esordio, ndr) e nel 2018. Sembrava destinato a sbarcare nel mondiale di categoria, ma la sua altezza lo ha costretto ad un prematuro cambio di rotta.

In queste circostanze, Spinelli è sbarcato nelle derivate di serie. Marco Barnabò gli ha dato la chance giusta accogliendolo nel Barni Spark Racing Team, con un rider coach d’eccezione del calibro di Michele Pirro. Nel 2022 Nicholas è al via del CIV nella nuova classe Supersport 600 Next Gen, in sella alla Ducati Panigale V2. Con una vittoria e sette podi si è portando a casa il terzo titolo nazionale, guadagnandosi la chiamata nel mondiale di categoria. Ha esordito a Misano come sostituto di Filippo Fuligni presso il team DG34, conquistando il primo punto mondiale con il 15° posto.

UNA SCOSSA ALLA CARRIERA: UN 2023 IN SALSA MONDIALE

Il 2023 ha segnato l’anno di debutto a livello mondiale per Nicholas Spinelli. Un sogno che si è avverato per l’abruzzese dopo aver conquistato ben tre titoli italiani. In MotoE Spinelli è stato reclutato dal team Pons Racing, concludendo la stagione al sesto posto, salendo quattro volte sul podio e vincendo anche una gara. A Misano, ultimo round della stagione, è salito sul gradino più alto nella seconda manche vincendo il duello corpo a corpo con il compagno Mattia Casadei e Héctor Garzó. Un ruolino di marcia non da poco, se pensiamo che le Ducati a batteria sono moto atipiche, molto impegnative da gestire.

Il 2023 è stato anche l’anno un cui Spinelli ha corso full time nel mondiale Supersport. Per l’occasione è sceso dalla Ducati per salire su una Yamaha, messagli a disposizione dal team VFT Racing. A Phillip Island, prima tappa del campionato, Spinelli è giunto in 2ª posizione dietro solo a Nicolò Bulega. Le condizioni metereologiche complicate hanno senza dubbio aiutato il #29, che ha così conquistato il primo podio a livello internazionale della sua giovane carriera. Il resto della stagione nelle derivate dalla serie non è stato all’altezza del debutto: Spinelli ha chiuso al 14° posto nella classifica piloti con 74 punti.

