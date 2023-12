Le nomination per i LiveGP Awards Moto 2023, riservati ai piloti italiani under 23, proseguono con Luca Lunetta, vicecampione in JuniorGP e conosciuto nell’ambiente come uno dei migliori prospetti italiani della sua generazione. Per Luca questa è stata una stagione molto positiva, che gli ha permesso di farsi notare da Paolo Simoncelli, con la cui squadra ha firmato un biennale per correre nel mondiale Moto3.

IL TITOLO ITALIANO PREMOTO3, POI ROOKIES CUP E JUNIORGP

Il debutto sulle ruote alte per il pilota romano è stato folgorante: nel CIV Premoto3 Luca Lunetta ha ottenuto, infatti, il titolo conquistando 6 vittorie e 8 podi su 12 round con il team AC Racing. Nel 2020 è salito con la stessa squadra nel CIV Moto3 correndo però solo due round per il nuovo impegno in Red Bull Rookies Cup. Dal 2021 è stato promosso al CEV, ora JuniorGP, sempre con il doppio impegno nella Rookies Cup. Nel monomarca organizzato KTM, Lunetta ha corso le tre stagioni canoniche andando sempre a migliorarsi rispetto all’anno precedente, culminando nel 2022 con una splendida vittoria nell’ultimo round di Valencia e il quinto posto in classifica generale. Anche in JuniorGP aveva fatto due stagioni in crescendo, dimostrando un’ottima velocità e facendo delle belle gare, anche se fino a quest’anno non era ancora mai salito sul podio.

LUNETTA È VICE-CAMPIONE JUNIORGP: PREMIATA LA COSTANZA

Quest’anno ci si aspettava Luca Lunetta sicuramente tra i protagonisti del JuniorGP, ma non era scontato che sarebbe riuscito ad arrivare nelle prime tre posizioni visto il livello della categoria. Il pilota AC Racing Team ha concluso al 2° posto nella classifica piloti, dietro solo allo spagnolo Ángel Piqueras (vincitore anche della Red Bull Rookies Cup, ndr). Nonostante Lunetta non sia riuscito a vincere nell’arco della stagione, il #58 ha comunque convinto grazie alla sua costanza. Sono quattro i podi conquistati dal neo-pilota SIC58 Squadra Corse, con il 2° posto di Aragón come miglior risultato. In quell’occasione, Lunetta si è dimostrato abile nella battaglia di gruppo, posizionandosi in maniera perfetta per l’ultimo giro di gara. Solo il sorpasso di Adrián Cruces a poche curve dalla fine ha impedito all’italiano di provare a superare Piqueras per la vittoria. Oltre ai podi, Lunetta conta ben quattro piazzamenti ai piedi del podio. Solo a Valencia, nell’ultima gara stagionale, il #58 ha superato in classifica Álvaro Carpe di una sola lunghezza nella classifica piloti.

IL DEBUTTO MONDIALE CON SIC58

Come già scritto, il prossimo anno Luca Lunetta passerà al mondiale Moto3 con il SIC58 Squadra Corse. Il suo compagno di squadra sarà il connazionale Filippo Farioli (3° nel JuniorGP lo scorso anno, ndr). Per Luca sarà una prima stagione di apprendistato, per provare a competere nelle posizioni importanti dal 2025. Da capire come si adatterà al passaggio da KTM a Honda, la quale ha decisamente sofferto il confronto con la casa austriaca negli ultimi anni. Un assaggio di mondiale Lunetta lo ha già avuto nel corso della stagione 2023: il pilota italiano ha partecipato al Gran Premio d’Italia con la KTM del team MT Helmets MSI. Sul circuito del Mugello l’italiano ha raggiunto la 19ª posizione al termine di un weekend molto formativo.

Francesco Sauta

