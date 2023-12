È uno dei talenti emergenti del motorsport italiano, e non solo: Gabriele Minì, reduce da una positiva stagione d’esordio nel campionato FIA F3, è ora pronto per dare la caccia al bersaglio grosso della serie propedeutica, preparandosi ad un’annata da protagonista con il team Prema. Nel frattempo, è pressoché d’obbligo la sua nomination ai LiveGP Awards 2023 per contendersi il premio di miglior giovane pilota italiano dell’anno.

Dai kart alla FRECA

Grazie al suo talento precoce, Gabriele ha mostrato le sue abilità sin dagli inizi. Pilota di grande successo sui kart – è stato vice-campione europeo FIA Karting Junior nel 2018 e nella categoria OK nel 2019 – l’italiano ha debuttato sulle monoposto con Prema nel 2020. Un esordio dominante, concretizzatosi con la vittoria del titolo nell’Italian F4 arrivata con tre gare d’anticipo grazie alle quattro vittorie e ai dodici piazzamenti sul podio.

Un successo importante per il suo futuro, tanto da farlo diventare uno dei piloti assistiti da All Road Management, l’agenzia di Nicolas Todt (manager tra gli altri di Charles Leclerc). Sotto la sua guida corre con il team ART Grand Prix in Formula Regional European Championship by Alpine. Nel 2021 ha chiuso al settimo posto con 4 podi, mentre lo scorso anno si è assicurato il secondo posto alle spalle di Dino Beganovic con 3 vittorie, 9 podi e 3 pole position.

F3: tra esordio e il sogno del titolo

Il 2023 è stato per Gabriele Minì l’anno della promozione in F3, dove con il team Hitech Pulse-Eight ha ottenuto le prime vittorie a Monte Carlo e e all’Hungaroring. Una stagione positiva in termini di velocità: nonostante qualche round negativo, la maggior parte delle occasione ha visto il siciliano concludere nella parte alta della classifica. Ciò l’ha portato a conquistare il settimo posto finale in campionato. Un grande aiuto l’ha ricevuto anche dall’Academy Alpine, programma di cui è entrato a far parte quest’anno.

La caratteristica principale di Minì è la grande capacità di adattamento: la sua abilità nel gestire gli pneumatici, le strategie di gara, il consumo di carburante, lo rendono un pilota lucido e maturo, capace di tirare fuori il massimo dalla monoposto senza essere incline all’errore. E già nella post-season con Prema l’ha dimostrato: nei test è stato il più veloce a Imola, mentre al Grand Prix di Macao ha ottenuto il podio.

L’obiettivo che Gabriele si è prefissato per il 2024 è la lotta per il titolo. L’approdo nel team vicentino, campione in carica della categoria, alza il livello delle aspettative. L’esperienza acquisita in questa stagione e il suo potenziale, inoltre, lo portano ad avere tutte le carte in regola per giocarsela.

COME VOTARE

Il pubblico ha la possibilità di esprimere la propria preferenza in due modi:

Sulla pagina Facebook di LiveGP.it, votando tramite la reaction abbinata a ciascun pilota nell’apposito post Sul profilo Instagram di LiveGP.it, mettendo semplicemente un “mi piace” al post dedicato ad ogni singolo pilota

Per quanto riguarda la sezione Auto, le votazioni si apriranno alle ore 12 di Martedì 12 Dicembre, per poi chiudersi alle ore 24 di Lunedì 18 Dicembre. Sarà naturalmente possibile esprimere una sola preferenza su ogni Social: il nome del vincitore (derivante dalla somma di voti ottenuti tra Facebook e Instagram) sarà svelato in diretta nella puntata congiunta di ‘Circus!’ e ‘Motorbike Circus’ in live streaming Martedì 19 Dicembre alle ore 19:00 e in differita televisiva su CampioneSport (canale 72-138 DTT) Domenica 24 Dicembre alle ore 20:30.

Anna Botton