Arrivati alla 10ª edizione, i LiveGP Awards Moto 2023 decreteranno il giovane pilota italiano che meglio si è messo in mostra nell’arco della stagione appena conclusa. Dopo la vittoria di Guido Pini nell’edizione 2022, è di nuovo tempo di nomination. Partiremo dal pilota più piccolo in competizione, ovvero Edoardo Liguori. Il classe 2008 ha dominato il campionato CIV PreMoto3, vincendolo con un round di anticipo.

LA TANTO ATTESA VITTORIA AL CIV

A differenza di altri giovanissimi azzurri, Edoardo Liguori ha da sempre dato grande importanza al gareggiare sul suolo nazionale. Il pilota romano ha partecipato al CIV PreMoto3 ininterrottamente dalla stagione 2020, quando il #72 aveva solo 12 anni. Nel corso degli anni Liguori si è dimostrato competitivo a più riprese, concludendo al 4° posto nell’anno di esordio e per ben due volte 3° sia nel 2021 che nel 2022. Se nelle prime due stagioni nella entry class tricolore Liguori aveva conquistato una vittoria (Mugello 2020 e Imola 2021, ndr), l’anno scorso Liguori ha faticato di più. A secco di vittorie e con quattro podi conquistati, l’allora 14enne ha chiuso il campionato a ben 87 lunghezze dal campione Leonardo Zanni.

Nel 2023 non c’è stata storia per quanto riguarda la categoria italiana appartenente al “Road to MotoGP”. Edoardo Liguori ha letteralmente dominato la stagione CIV PreMoto3. Nelle dieci gare disputate, Liguori non è mai sceso dal podio, vincendo cinque manche. Questi risultati hanno portato il pilota del Pasini Racing Team a vincere il suo primo tricolore con un round di anticipo, festeggiando il titolo al termine di Gara 1 al Mugello. Questa vittoria anticipata ha permesso a Liguori di non presenziare all’atto conclusivo di Imola, impegnandosi così nel round di Aragón della European Talent Cup.

UN’ESPERIENZA UTILE NELLA EUROPEAN TALENT CUP

Il 2023 ha visto Edoardo Liguori prendere parte in pianta stabile nella European Talent Cup, classe propedeutica al ben più conosciuto JuniorGP, ex CEV Moto3. Il #72 ha intrapreso questa nuova avventura insieme al Pasini Racing Team, la stessa squadra che lo ha affiancato in Italia. Una prima stagione a livello europeo piuttosto complicata per Liguori, conclusa al 23° posto con 13 punti conquistati. Di certo un’esperienza utile sia per lui che per il team, soprattutto per la presa di contatto con le nuove piste in vista dell’anno prossimo.

LIGUORI E AC RACING TEAM INSIEME PER LA SFIDA JUNIORGP

Dopo quattro anni insieme, qualche settimana fa Edoardo Liguori ha annunciato la separazione dal Pasini Racing Team. Dopo il titolo CIV PreMoto3 conquistato in questa stagione, Liguori ha deciso di passare alla squadra italiana più competitiva a livello giovanile. È ufficiale il contratto tra il campione italiano e AC Racing Team per la prossima stagione JuniorGP, il massimo campionato a livello giovanile.

