Ha conquistato nella propria stagione d’esordio ogni campionato a cui ha partecipato finora in monoposto. Senza fallire un colpo, la scalata ai vertici di Andrea Kimi Antonelli è stata finora impetuosa e priva di sbavature, mettendo in mostra una lucidità degna di un veterano. Ma ora, nell’anno che lo vedrà entrare nella maggiore età, il pupillo di casa Mercedes si appresta ad un salto importante e per certi versi inatteso: quello verso la Formula 2. E la presenza del giovane bolognese tra i candidati alla conquista del LiveGP Awards 2023, ovviamente, non poteva mancare.

GLI INIZI E I SUCCESSI NEL KARTING

Nato a Bologna il 25 Agosto 2006, ha esordito da giovanissimo in kart grazie anche al supporto di papà Marco, pilota ed in seguito fondatore del team che porta il suo nome sui campi di gara di svariati campionati. Il suo primo titolo arriva già nel 2018 nella categoria 60 Mini in WSK, per poi conquistare l’anno seguente il WSK Euro Series e la WSK Final Cup in OKJ, classificandosi inoltre al quinto posto nel Mondiale in Finlandia. Il 2020 lo vede trionfare nell’europeo CIK-FIA, dopo un brutto incidente che lo estromette dai giochi nel Mondiale di Portimao.

Al compimento del 15° anno di età ha l’opportunità di esordire in monoposto, prendendo parte agli ultimi tre round stagionali dell’Italian F4 Championship con il team Prema e cogliendo un triplo podio nell’appuntamento finale a Monza. L’anno seguente Antonelli domina sia la serie tricolore che quella tedesca, cogliendo a fine anno anche la medaglia d’oro nei FIA Motorsport Games.

ARRIVA LA F2 DOPO UN 2023 DA PROTAGONISTA

Il 2023 lo vede esordire in Formula Regional nel campionato Middle East, che riesce a conquistare con una gara d’anticipo. Nel resto della stagione si conferma grande protagonista nella serie europea, dove grazie a cinque vittorie e dodici piazzamenti a podio conquista aritmeticamente il titolo già nel penultimo appuntamento di Zandvoort. A fine stagione diventa ufficiale il suo “salto” in Formula 2 per il 2024, dove sarà nuovamente al via con il team Prema e potrà senza dubbio beneficiare del ruolo di rookie più “osservato” della griglia. Il futuro di Andrea Kimi Antonelli sembra essere decisamente dalla sua parte, vista anche la permanenza nel Mercedes Junior Team che sicuramente vede nel bolognese la propria punta di diamante.

COME VOTARE

E’ possibile esprimere la propria preferenza tra i cinque candidati ai LiveGP Awards 2023 in due modi:

Sulla pagina Facebook di LiveGP.it, votando tramite la reaction abbinata a ciascun pilota nell’apposito post Sul profilo Instagram di LiveGP.it, mettendo semplicemente un “mi piace” al post dedicato ad ogni singolo pilota





Per quanto riguarda la sezione Auto, le votazioni si apriranno alle ore 12 di Martedì 12 Dicembre, per poi chiudersi alle ore 24 di Lunedì 18 Dicembre. Sarà naturalmente possibile esprimere una sola preferenza su ogni Social: il nome del vincitore (derivante dalla somma di voti ottenuti tra Facebook e Instagram) sarà svelato in diretta nella puntata congiunta di ‘Circus!’ e ‘Motorbike Circus’ in live streaming Martedì 19 Dicembre alle ore 19:00 e in differita televisiva su CampioneSport (canale 72-138 DTT) Domenica 24 Dicembre alle ore 20:30.

Marco Privitera