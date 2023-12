Come anticipato nei giorni scorsi, anche quest’anno torna la decima edizione dei LiveGP Awards. Dopo Edoardo Liguori, Luca Lunetta e Stefano Nepa, un altro talento emergente nominato nella sezione Moto è Alberto Surra, che ha chiuso in terza posizione il campionato europeo di Moto2.

GLI INIZI NEL CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ

Alberto Surra, classe 2004, ha fatto il suo ingresso nel mondo delle corse per la prima volta nel 2016 nel CIV PreMoto3. In sella ad una moto Speed Up, ha ottenuto un terzo posto, con la tredicesima piazza nel campionato. Nei due anni successivi, ha preso parte sempre nella categoria, collezionando 4 vittorie totali e rispettivamente un 3° ed un 5° posto nella classifica generale. Dimostrandosi sin dagli inizi molto competitivo, nel 2019 ha fatto il salto alla Moto3 del campionato italiano, portandosi a casa 2 trionfi e ben 7 piazzamenti a podio nel successivo biennio. Sia nel 2019 che nel 2020 Surra si è laureato vice-campione di categoria, rispettivamente dietro a Nicholas Spinelli (altro candidato ai LiveGP Awards Moto 2023, ndr) e Kevin Zannoni.

LA CHANCE SPRECATA NEL MOTOMONDIALE

Alberto Surra nel 2021 ha visto la sua carriera prendere una svolta positiva: oltre ad una wildcard con il team Bardahl VR46 Riders Academy, è stato chiamato a sostituire Filip Salač nel Rivacold Snipers. Dal GP di Olanda è entrato stabilmente nel team di Moto3 per il resto della stagione, conquistando il primo punto mondiale in occasione del Gran Premio del Portogallo. L’anno seguente viene riconfermato in Snipers insieme ad Andrea Migno per l’intera stagione Moto3. Annata sfortunata, che ha visto il 18enne infortunarsi più volte, saltando così ben nove GP nel corso della stagione. A fine dell’anno i risultati non sono bastati al torinese per la riconferma, con la squadra di Mirko Cecchini che ha deciso di puntare sui connazionali Romano Fenati e Matteo Bertelle.

IL SALTO DI CATEGORIA NEL CAMPIONATO EUROPEO

Dopo la stagione sfortuna in Moto3, Surra torna a correre nell’europeo di Moto2 per la stagione 2023. Vista la sua fisicità troppo importante per la piccola Moto3, Surra ha deciso di passare alla classe intermedia, lasciando così il paddock del Motomondiale. Il pilota torinese, in sella alla Boscoscuro del Team Ciatti, ha chiuso la stagione in terza posizione nella classifica generale. Cinque sono i piazzamenti a podio nel corso del 2023, dimostrandosi ancora una volta di essere molto competitivo. Surra, in molte occasioni, ha mancato l’appuntamento solo “a causa” di Senna Agius, dominatore del campionato e nel Motomondiale il prossimo anno con IntactGP.

Alberto Surra ha anche avuto modo di tornare a calcare il palcoscenico mondiale nel corso del 2023. Il giovane torinese ha disputato otto Gran Premi in sella alla Forward dell’omonima squadra guidata da Giovanni Cuzari. Il #67 ha avuto un’occasione unica, che non sempre ricapita, sfruttandola per fare esperienza. La moto non era certo tra le più competitive, ma Surra ha conquistato per tre volte il 17° posto.

SURRA E LE OPZIONI PER IL 2024

Talento che non è passato inosservato: come ha dichiarato lo stesso Surra, per il 2024 il torinese ha diverse opzioni in ballo. Vedremo se deciderà di rimanere nell’europeo o fare il salto alla categoria intermedia del Motomondiale. Durante un’intervista ad EICMA, Alberto ha dichiarato di aver faticato ad adattarsi alla Moto2, ma durante la stagione ha avuto una crescita costante fino a trovare il feeling giusto per chiudere il podio generale. Guardando al 2024, scopriremo più avanti quale sarà il destino del giovane talento torinese.

Claudia Barchiesi

