Anche l’appuntamento 2023 dei LiveGP Awards, il contest volto ad eleggere i migliori giovani talenti del motorsport italiano, è andato in archivio con un grande successo in termini di partecipazione da parte dei lettori di LiveGP.it. Tra le migliaia di preferenze espresse attraverso i canali Social, a trionfare nella decima edizione è stato Andrea Kimi Antonelli, confermatosi dunque come la grande speranza dell’automobilismo tricolore in vista di un’annata che lo vedrà al debutto in Formula 2.

Non sono mancati i nomi altisonanti tra coloro che si sono contesi la conquista dei LiveGP Awards, l’annuale premio di fine anno che consente ai lettori di eleggere il miglior Under 23 della stagione da poco conclusa. Mentre la sezione Moto ha registrato il trionfo di Luca Lunetta (pronto per il debutto in Moto3 con la scuderia diretta da Paolo Simoncelli), tra i protagonisti a quattro ruote ad ottenere il successo è stato un nome già sulla bocca di tutti e pronto ad andare a caccia di un futuro luminoso.

ANTONELLI VINCE CON IL 44% DEI VOTI

Andrea Kimi Antonelli è risultato infatti il più votato dai nostri lettori, raccogliendo il 44% delle preferenze e precedendo sul gradino più alto del podio il secondo classificato Gabriele Minì (già vincitore nel 2021 e capace di raccogliere il 34% dei voti) ed il terzo Brando Badoer, giunto più staccato con il 9,6%. Per il giovane pilota bolognese, pupillo della Mercedes Academy e reduce dalla conquista del titolo in Formula Regional con Prema, si tratta dell’ennesimo attestato di stima da parte di un pubblico che attende con impazienza il ritorno di un pilota italiano ai vertici della Formula 1.

Per Antonelli l’annata alle porte rappresenterà quella del salto in Formula 2, dove potrà fare affidamento sull’esperienza del team veneto per prendere confidenza con una vettura ben diversa rispetto a quella utilizzata sino alla passata stagione. Un “salto” non da poco, ma che Kimi sembra essere già pronto ad affrontare senza alcun patema d’animo, forte di una fiducia nei propri mezzi invidiabile nonostante la sua giovane età. Le parole spese nei suoi confronti da parte di Toto Wolff, del resto, lasciano pochi dubbi in merito al fatto che la Casa di Stoccarda intenda puntare su di lui per il futuro, pur dovendo fare i conti con un livello di difficoltà che d’ora in avanti andrà esponenzialmente ad aumentare.

UN ALBO D’ORO RICCO DI NOMI ALTISONANTI

In attesa di poterlo comunque vedere all’opera in pista (e di ricevere il premio dalla nostra redazione), Antonelli può già fregiarsi di un ulteriore alloro che va ad impreziosire un’annata per lui ricca di soddisfazioni e che gli consente di iscrivere il proprio nome in un albo d’oro già ricco di colleghi illustri: da Antonio Fuoco (vincitore della prima edizione nel 2013) sino ai vari Diego Bertonelli, Andrea Fontana, Luca Ghiotto e Mattia Drudi, per concludere con il trionfatore dello scorso anno Leonardo Fornaroli. Il tutto nell’auspicio che tale premio possa essere soltanto…l’antipasto di una nuova stagione ricca di successi.

Marco Privitera