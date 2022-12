Tra i nominati ai LiveGP Awards 2022 non poteva mancare Andrea Kimi Antonelli, vincitore dell’Italian F4 Championship e dell’ADAC F4. Per il giovane bolognese una stagione strepitosa, con ben 24 vittorie su 43 gare disputate che gli valgono la nomination come migliore under 23 italiano nella sezione Auto.

LA BIOGRAFIA

Andrea Kimi Antonelli nasce a Bologna il 25 Agosto 2006, figlio di Marco anch’egli pilota e proprietario del team Antonelli Motorsport. Kimi riesce a farsi valere fin da subito nei kart, dove nel 2018 porta a casa il titolo in WSK Champions Cup – 60 Mini e si piazza secondo nel campionato italiano attirando le attenzioni di Toto Wolff e della Mercedes che lo ingaggiano come junior driver. Nella stagione successiva fa il salto in OKJ dove vince il WSK Euro Series e la WSK Final Cup e conquista la seconda posizione nel FIA Karting European Championship. Il 2020 non sarà da meno grazie alla vittoria nel WSK Euro Series che gli vale il titolo di Campione Europeo.

Il 2021 è l’anno dell’esordio in Formula 4 dove Kimi partecipa dal quinto round della serie italiana con il team Prema. In Austria ed al Mugello si classifica quattro volte in top ten, mentre a Monza ottiene i suoi primi podi grazie ad un secondo posto in gara-1 e due terzi posti in gara-2 e gara-3 che gli valgono la riconferma con il team italiano nella stagione successiva. Ma sarà il 2022 l’anno della consacrazione, dove Andrea Kimi Antonelli ottiene 24 vittorie su 43 gare disputate: due nella F4 UAE, tredici in F4 Italian Championship e 9 in F4 ADAC tra cui diverse triplette. Kimi conquista cosi il titolo sia nella serie italiana che in quella tedesca, e come ciliegina sulla torta ottiene la medaglia d’oro dominando tutte le sessioni ai FIA Motorsport Games, dove rappresenta l’Italia nella categoria Formula 4.

COME VOTARE

Votare per Andrea Kimi Antonelli al LiveGP Award 2022 è molto semplice. Basterà infatti esprimere la propria preferenza attraverso la nostra pagina Facebook LiveGP.it, utilizzando la reaction abbinata a ciascun pilota. Da quest’anno sarà inoltre possibile votare anche tramite Instagram dove basterà mettere un mi piace al post dedicato al pilota. Le votazioni saranno aperte dalle 14 di Martedì 13 Dicembre per poi chiudersi alle 12 di Lunedì 19. Ma c’è dell’altro, infatti un fortunato lettore avrà la possibilità di vivere l’esperienza di pilota per un giorno grazie ad un test in pista messo in palio dalla nostra Redazione. Trovate tutte le info a riguardo a questo link.

Julian D’Agata