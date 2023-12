A partire dal prossimo anno, Moto3 e Moto2 avranno un nuovo limite di età massima. La Grand Prix Commission ha approvato le nuove disposizioni, che entreranno in vigore già a partire dalla prossima stagione. Esse si basano sulle modifiche già approvate nel 2021, ma con delle variazioni significative. Vediamole nel dettaglio.

LE NUOVE REGOLE SUL LIMITE DI ETA’ MASSIMA DI MOTO3 E MOTO2

Nella classe Moto3 l’età minima per potersi iscrivere al campionato è di 18 anni. Questa norma è stata introdotta due anni fa, sull’onda emotiva di alcune tragedie che avevano funestato la classe piccola del motomondiale e la Supersport 300. Essa prevede due eccezioni: il titolo nel JuniorGP ed il fatto di essere già iscritti al mondiale. Per il 2024 tali eccezioni vengono modificate: da un lato, sono estese ai primi tre classificati del JuniorGP e della Rookies Cup. Inoltre, viene introdotto un ulteriore minimo, fissato a 17 anni. Questo per evitare di schierare piloti troppo giovani solo perché vincitori del prestigioso campionato di accesso (l’età minima del JuniorGP è 16 anni, nella Rookies Cup è 15 anni).

La Moto2 fino al 2023 aveva un limite di età di 16 anni. Con le nuove disposizioni, la classe media si adegua alla Moto3, e fissa la soglia d’ingresso ai 18 anni. Sono previste le eccezioni per i primi tre classificati dell’europeo dell’anno precedente, ma a patto che non abbiano meno di 17 anni. Allo stesso modo, chi non ha l’età giusta ma è già iscritto, può comunque gareggiare.

Questo, quindi, è il regolamento. Ma facciamo degli esempi, per avere un quadro più chiaro della situazione.

L’ETA’ CONTA MA FINO AD UN CERTO PUNTO

Nella Moto3 del 2024 abbiamo due esempi di come funziona la nuova normativa sul limite di età massima. Angel Piqueras non compirà i 18 anni prima del prossimo dicembre, e quindi è ancora troppo giovane. Per essere idoneo, dovrebbe aspettare addirittura il 2025! Ma la sua iscrizione è stata accettata, essendo il campione uscente del JuniorGP, oltre ad aver già compiuto i fatidici 17 anni.

Viceversa, Xabier Zurutuza non potrà essere al via nelle prime tappe. Come Piqueras, non ha ancora l’età minima per gareggiare, ma a differenza del connazionale, non ha ottenuto la top 3 nel JuniorGP. Lo spagnolo, ingaggiato dal team Ajo, ha concluso il campionato al sesto posto, ben oltre la fatidica top five. Dato che arriverà alla maggiore età soltanto il 7 aprile, Xabi sarà costretto a saltare le prime tre gare della stagione, rimandando l’agognato debutto mondiale al GP delle Americhe.

Riccardo Trullo