Si è chiusa una stagione di semina per la Ferrari Driver Academy, il programma dedicato ai giovani della Casa di Maranello che, dopo aver vissuto un 2023 all’insegna di alti e bassi, si prepara ad affrontare qualche importante cambiamento in vista del prossimo anno. Soltanto sei degli otto piloti saranno infatti confermati, viste le uscite di scena del britannico James Wharton e del monegasco Arthur Leclerc, mentre al vertice di FDA Jock Clear subentrerà a Marco Matassa, il quale saluterà il team per intraprendere una nuova avventura professionale.

OCCHI PUNTATI SU BEARMAN

Un titolo conquistato, diversi podi ma soprattutto una grande crescita generale, considerando i tanti esordienti. Se il 2023 della Ferrari Driver Academy ha riservato un discreto numero di soddisfazioni dal punto di vista dei risultati, il prossimo anno vedrà i giovani del Cavallino chiamati a mettere in pratica quanto appreso nel corso dell’annata precedente. Tra coloro capaci di offrire le risposte più positive vi è stato senza dubbio Oliver Bearman: il 18enne britannico, impegnato nella propria annata d’esordio in Formula 2, è infatti riuscito ad aggiudicarsi in ben tre occasioni la Feature Race più la Sprint di Race di Baku, in un weekend da lui dominato. Il sesto posto finale rappresenta una base di partenza incoraggiante in vista del futuro, che infatti lo vedrà confermato in Prema dove verrà affiancato dal rookie di casa Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

CONFERME PER BEGANOVIC E CAMARA, RAGAZZE IN F1 ACADEMY

Conferma in Formula 3 invece per Dino Beganovic, reduce da una stagione di debutto che lo ha visto salire per quattro volte sul podio ma mancare l’appuntamento con il successo. Lo svedese sarà chiamato a lottare per il titolo nel 2024, in un anno che vedrà anche la conferma di Rafael Camara in Formula Regional.

Per il brasiliano il debutto nella serie propedeutica si è rivelato positivo, visti i due successi conquistati in un’annata in cui si è dovuto inchinare allo strapotere di Antonelli, mentre è atteso un ulteriore step di crescita da parte di Maya Weug, capace di centrare in diverse occasioni la Top-10 e pronta ora alla nuova sfida nella F1 Academy, dove troverà anche la brasiliana Aurelia Nobels. Pronto al salto in Formula Regional anche il finlandese Tuukka Taponen, dopo la buona stagione che lo ha visto protagonista in Formula 4 nella serie tricolore e in quella UAE.

SALUTA MATASSA, OUT ANCHE WHARTON E LECLERC

Tra le novità 2024 vi sarà invece la mancata conferma di James Wharton, quarto classificato nella F4 Italia e vincitore della serie UAE, così come di Arthur Leclerc, reduce da una stagione priva di soddisfazioni in Formula 2. Per il monegasco, fratello minore di Charles, vi sarà comunque l’opportunità di rimanere in orbita Ferrari. Un cambio della guardia sarà inoltre previsto ai vertici di FDA, la quale sarà guidata a partire dal 2024 dall’esperto ingegnere britannico Jock Clear, il quale prenderà il posto di Marco Matassa che saluterà Maranello dopo aver guidato la Ferrari Driver Academy dal 2018.

Marco Privitera