Si conclude con il Supercars Championship ed il Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS la stagione 2023 di ‘A Ruota Libera’, una 40ma puntata da non perdere con due campionati che hanno eletto i propri vincitori nella caratteristica location di Adelaide.

Supercars Championship, Adelaide: Brodie Kostecki campione 2023

Brodie Kostecki è campione per la prima volta in carriera nel Supercars Championship. Il #99 di Erebus Motorsport trionfa ad Adelaide battendo già dopo la gara-1 del sabato il neozelandese Shane van Gisbergen.

Adelaide race-1: SVG cede il trono

Dopo due anni di dominio, Shane van Gisbergen (Red Bull Ampol Racing Chevy #97) cede il trono del Supercars Championship. Il ‘kiwi’ si arrende nel primo atto del championship decider, il plurivincitore della serie alza bandiera bianca in attesa del debutto parziale in NASCAR che commenteremo dal prossimo anno.

SVG si è ritirato nella race-1 dopo un contatto contro Will Brown (Coca-Cola Racing by Erebus Chevy #9), fermo contro le barriere di curva 4 dopo un contatto con Anton De Pasquale (Shell V-Power Racing Team Ford #17). La Camaro #97 del Triple Eight Race Engeineering ha provato in tutti i modi di evitare la seconda vettura di Erebus Motorsport, una missione non riuscita.

A DRAMATIC Lap 1 crash has taken Shane van Gisbergen out of the race and out of the title fight in Adelaide!!! Catch every moment this weekend in Race HQ: https://t.co/qyu6AAgclo#RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/RVKN2HmNmR — Supercars (@supercars) November 25, 2023

Il contatto ha escluso SVG ed ha automaticamente eletto campione Kostecki, 25enne nativo di Perth che è stato protagonista di un 2023 stellare. L‘australiano spezza il dominio neozelandese nel Supercars Championship, monopolio condotto da SVG e Scott McLaughlin.

Brodie non ha preso rischi dopo il ritiro del rivale, David Reynolds (Penrite Racing Ford #26) ha tentato di fare la differenza in compagnia di Thomas Randle (Castrol Racing Ford #55). I due hanno dato spettacolo a più riprese, la coppia è stata beffata intorno alla metà della manifestazione dal ritorno di Cam Waters (Monster Energy Racing Ford #43).

L’australiano, presente in scena con una livrea celebrativa in memoria di Ken Block, ha colto con forza la terza gioia del campionato dopo Newcastle e Gold Coast, protagonista assoluto davanti a Reynolds e Randle. Quarta piazza conclusiva per Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing Ford #25 ) e Broc Feeney (Red Bull Ampol Racing Chevy #88).

Adelaide race-2: Payne per la prima volta

Prima affermazione in carriera per Matt Payne nella race-2 di Adelaide per quanto riguarda il Supercars Championship. Il neozelandese di Penrite Racing Ford #19 ha fatto la differenza conducendo la corsa dal via fino alla bandiera a scacchi.

David Reynolds #26 e Cam Waters #43 hanno concluso nell’ordine completando una bella tripletta Ford nel giorno che ha sancito ufficialmente il titolo piloti per Brodie Kostecki. Il #99 (Coca-Cola Racing by Erebus Chevy) del gruppo trionfa dopo una stagione perfetta insieme ad Erebus Motorsport, team campione dopo una lunghissima bagarre contro il Triple Eight Race Engineering (Red Bull Ampol Racing).

Menzione d’onore dopo il week-end della VAILO Adelaide 500 anche per Shane van Gisbergen che guarda alla NASCAR dopo aver dominato la scena negli ultimi anni nel Supercars. Il ‘kiwi’ la lascia 81 vittorie assolute (tre Bathurst 1000) in 501 partenze e tre titoli assoluti.

Appuntamento ora al 2024, secondo anno con la nuova generazione d’auto che ha cambiato molti aspetti nella categoria. L’opening round si terrà a Mt. Panorama a febbraio, una nuova sfida sprint che di fatto rimpiazza la corsa di Newcastle.

GTWC Australia, Adelaide: Talbot campione

Liam Talbot vince il Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS 2023 dopo un’appassionante bagarre contro Yasser Shahin. Il due volte vincitore della serie cede il trono al rivale, perfetto in quel di Adelaide ad amministrare il proprio margine in classifica.

GTWC Australia Race-1: Shahin ci crede

La race-1 è stata vinta da Shahin, in scena in via eccezionale in South Australia con Matt Campbell. Il #1 di EMA Motorsport Porsche ha controllato la scena precedendo sotto la bandiera a scacchi la coppia composta da Liam Talbot/Christopher Mies (Shannons Audi #65).

Mies, pilota che dopo 15 anni lascerà Audi Sport al termine del 2023 per intraprendere una nuova sfida, non è stato in grado di superare l’ex vincitore dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per quanto riguarda la classe GTD PRO. Podio per Geoff Emery/ Max Hofer (Jamec Racing Audi #75) davanti a Schumacher Motorsport/Kelso Electrical Audi #55 e KFC Audi #23.

GTWC Australia Race-2: Talbot risponde

La seconda prova, invece, si è decisa alla sosta ai box con la Porsche #1 che ha dovuto arrendersi dall’Audi #65. Talbot ha preso la leadership su Shahin, obbligato a superare il rivale per recuperare più punti possibili in vista della decisiva race-3.

Le due coppie citate si sono mostrate nettamente superiori alla concorrenza, Geoff Emery/ Max Hofer #75 non sono riusciti a reggere il passo dei rivali. Questi ultimi hanno in ogni caso concluso in Top3 precedendo KFC Audi #23 e Hobson Motorsport Mercedes #96.

GTWC Australia Race-3: Talbot campione con un terzo posto

Race-3 ha definitivamente incoronato Talbot, il #65 dello schieramento non ha preso rischi gestendo il vantaggio in campionato sulla temibile Porsche #1 di EMA Motorsport. Shahin, dopo aver preso la leadership allo spegnimento dei semafori, ha lasciato il volante a Campbell, vincitore con margine sulla concorrenza.

L’auto targata ‘The Bend Motorsport Park’ ha preceduto l’Audi #75 di Geoff Emery/ Max Hofer e la vettura #65 di Mies, un risultato sufficiente siglare definitivamente la classifica generale a classifica assoluta. Talbot svetta per la prima volta nella serie SRO più importante d’Oceania, unico a spezzare il dominio biennale di Shahin.

Bandiera scacchi sul GTWC Australia 2023 che tornerà protagonista nel 2024 con la 12h di Bathurst a febbraio. L’appuntamento sul Mt. Panorama sarà nuovamente valido anche per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli come accaduto nelle ultime stagioni.

Ancora due fine settimana prima del 2024

Il panorama delle ruote coperte non è ancora finito, settimana prossima vi saranno infatti le due competizioni di Sepang che inaugureranno l’Asian Le Mans Series 2023/24. Successivamente ci si sposterà in quel di Abu Dhabi con l’epilogo dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli con la Gulf 12h. L’appuntamento per ‘A Ruota Libera’, invece, è atteso nel 2024 con un gennaio più che mai interessante.

Luca Pellegrini