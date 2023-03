L’America resta protagonista grazie a Las Vegas della quinta puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento del martedì riservato al mondo delle ruote coperte. La NASCAR Xfinity Series e la Truck Series hanno regalato spettacolo nel noto impianto che sorge nello Stato del Nevada, primo catino da 1 miglio e mezzo del calendario.

NASCAR Xfinity Series, Hill abbatte Smith nel finale

Austin Hill ha avuto la meglio nel finale nella tappa di Las Vegas della NASCAR Xfinity Series. L’ultimo giro nel catino che sorge nello Stato del Nevada ha premiato la Chevy Camaro #21 del RCR, perfetto nel superare il giovane Chandler Smith (Kaulig Racing #16/Chev).

What a battle to the finish! Retweet to congratulate Austin Hill on his NASCAR Xfinity Series WIN in Las Vegas. pic.twitter.com/XRg807lfQt — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 4, 2023

La bagarre non è mancata, il #16 ha tentato di resistere negli ultimi minuti della gara. La missione non è riuscita per l’ex protagonista della NASCAR Truck Series che nella tornata conclusiva dovrà arrendersi anche Justin Allgaier (JR Motorsports #7/Chevy).

L’Alsco Uniforms 300 permette ad Hill di scappare nella graduatoria della regular season con due successi all’attivo nelle prime tre competizioni dell’anno. Il 28enne georgiano ha firmato la quarta gioia in carriera nell’Xfinity Series, la prima a Las Vegas.

NASCAR Truck Series: Kyle Busch vince per il proprio team con Chevy

Kyle Busch ha messo tutti in riga durante la Victoria’s Voice Foundation 200, terzo evento della NASCAR Truck Series 2023. Il padrone di casa ha firmato la quinta affermazione in questa specifica categoria nell’impianto di casa, la 63ma in carriera. Il successo di sabato mattina è stato oltremodo importante, il #51 del gruppo ha infatti colto il primo sigillo per il Kyle Busch Motorsports con Chevrolet.

Cambia il marchio, ma non il risultato finale. La Chevy Silverado #51 ha saputo fare la differenza, il due volte vincitore della Cup Series ha imposto la propria superiorità nella seconda metà della corsa dopo aver lasciato a Zane Smith (Front Row Motorsports #38/Ford) ed a Carson Hocevar (Niece Motorsports #42/Chevy) le prime due Stage.

No caption needed. pic.twitter.com/mWObpOaRMD — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) March 4, 2023

Nella prossima puntata…

Tra sette giorni, oltre al già citato evento dell’Xfinity Series, ci sarà da divertirsi in Australia con la prima sfida valida per il Supercars Championship. Una nuova era sta per iniziare per la categoria oceanica, Ford e Camaro si sfideranno tra i muretti di Newcastle.

Luca Pellegrini