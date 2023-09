Larry ten Voorde regna a Monza nella Porsche Carrera Cup Italia, protagonista assoluta della 32ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Tante le battaglie per la serie tricolore, presente in Lombardia in compagnia del TCR Italy e del Campionato Italiano GT.

Spazio anche al Supercars da Sandown ed all’IMSA Michelin Pilot Challenge da Indianapolis, mentre da Bristol non sono mancate le sorprese nelle competizioni valide per la NASCAR Xfinity e Truck Series. In pista questo week-end anche il Super GT, presente a Sugo dopo una breve sosta.

Porsche Carrera Cup Italia, Monza: due su due per Larry

Ritorno e vittoria per Larry ten Voorde a Monza nella Porsche Carrera Cup Italia. L’olandese festeggia nel tempio della velocità e sale in vetta al campionato nonostante l’assenza in quel di Vallelunga ed Mugello.

Monza, race-1: Larry ringrazia e vince

Keagan Master (Ombra Racing) ha gestito la pole-position al via, mentre Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) resisteva ad un deciso assalto da parte di Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) nelle due curve di Lesmo.

Il duello per il secondo posto è stato presto neutralizzato in seguito ad una Safety Car, chiamata per spostare l’auto di Giorgio Amati (Dinamic Motorsport) alla ‘Prima Variante’. L’italiano ha dovuto fermarsi ai bordi della strada, out dopo un contatto con l’istraeliano Zakhar Slutskii (Target Competition).

La ripartenza è stata particolarmente movimentata, decisiva ai fini del risultato finale. Iaquinta ha infatti colpito Master nella ‘Prima Variante’ rompendo la sospensione anteriore destra. Il veterano del Ghinzani Arco Motorsport si è dovuto ritirare, il sudafricano di Ombra Racing è stato costretto alzare bandiera bianca successivamente per i danni riportati dalla toccata del rivale.

La Safety Car è quindi rientrata in scena, la direzione gara ha dovuto neutralizzare race-1 in seguito ad un incidente alla ‘Lesmo 1’ tra Matteo Malucelli (Team Malucelli) e Jorge Lorenzo (Ghinzani Arco Motorsport). La bandiera gialla ha regalato il primato a Larry ten Voorde, al rientro nella categoria dopo l’assenza di Vallelunga e Mugello per due impegni all’esterno del Bel Paese.

Il due volte campione della Porsche Mobil 1 Supercup ha meritatamente colto il successo alla fine di una gara-1 che si è conclusa in regime di bandiera gialla dopo l’incidente di Enrico Fulgenzi (EF Racing) all’uscita della ‘Parabolica’.

Larry ten Voorde, tre volte a segno nel 2023 dopo tre gare disputate, ha potuto festeggiare davanti a Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport), Diego Bertonelli (Bonaldi Motorsport), Benedetto Strignano (Scuderia Villorba Corse) e Riccardo Agostini (Scuderia Villorba Corse).

Monza, race-2: Larry x2

Dalla partenza all’arrivo vi è stato un solo uomo al comando: Larry ten Voorde. Il padrone della competizione del sabato si è ripetuto la domenica abbattendo la concorrenza dalla prima all’ultima staccata del leggendario autodromo brianzolo.

Keagan Master (Ombra Racing) si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Giorgio Amati (Dinamic Motorsport) e Benedetto Strignano (Scuderia Villorba Corse). Sesta piazza, invece, per Simone Iaquinta, sanzionato sullo schieramento di partenza di race-2 dopo quanto accaduto nella prima prova del fine settimana.

Larry ten Voorde si rilancia in campionato dopo un week-end semplicemente perfetto a Monza. Il temibile alfiere di EF Racing

Prossimo round ad inizio ottobre per il ‘Porsche Festival’ di Misano Adriatico prima del gran finale di Imola prima di novembre.

Supercars Championship, Sandown 500: Feeney/Whincup al top

Broc Feeney/Jamie Whincup hanno vinto l’edizione 2023 della Sandown 500, prima delle due competizioni di durata del Supercars Championship 2023. I due australiani di Red Bull Ampol Racing #88 si impongono dopo una lunghissima battaglia contro Brodie Kostecki/David Russell (Coca-Cola Racing by Erebus #99).

Il finale è stato particolarmente interessante con Kostecki che ha tentato in tutti i modi di superare Feeney. Il leader del campionato ha tentato in tutti i modi di impensierire e superare l’avversario nei 15 passaggi conclusivi, una missione non riuscita.

Shane van Gisbergen/Richie Stanaway (Red Bull Ampol Racing #97 Chevy) hanno concluso la Top3 davanti a Andre Heimgartner/Dale Wood ( R&J Batteries #8 Chevy) ed a Matthew Payne/Kevin Estre (Penrite Racing #19 Ford).

Due Safety Car hanno caratterizzato l’evento, l’ultima a 20 minuti dalla conclusione ha cambiato le carte in tavola offrendo alle Chevy di Erebus Motorsport una concreta chance di puntare al successo contro le auto di Triple Eight Race Engineering.

Piccola pausa ora per la principale categoria oceanica riservata alle ruote coperte. Si tornerà in scena ad inizio ottobre per la 60ma edizione della mitica Bathurst 1000.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Indy: Winward Racing e Mercedes beffano la concorrenza

Winward Racing e Mercedes beffano la concorrenza ad Indianapolis nella prova di 4h valida per l’IMSA Michelin Pilot Challenge. Daniel Morad/Bryce Ward colgono la seconda gioia del 2023 dopo una bellissima lotta contro #47 NOLASPORT Porsche e #27 Lone Star Racing AMG.

La prima auto citata ha dovuto alzare bandiera bianca nei minuti finali in seguito ad un rabbocco extra di benzina, mentre l’AMG GT4 di Anton Dias Perera/Scott Andrews ha preso il secondo posto finale davanti a alla BMW #92 di Paul Sparta/Kenton Koch (Random Vandals Racing).

Vincent Barletta/Robby Foley #95, invece, sono i nuovi leader del campionato alla vigilia del championship decider di Road Atlanta. La coppia di Turner Motorsport ha beffato la Mercedes #72 di Murillo Racing, attualmente presente in terza piazza anche alle spalle della Chevy #71 di Frank DePew/Robin Liddell (Rebel Rock Racing).

In TCR è da menzionare il bellissimo acuto, il terzo del 2023, da parte di Chris Miller/Mikey Taylor (Unitronic/JDC Miller MotorSports #17 Audi). La coppia ha lottato fino all’ultimo giro contro Harry Gottsacker /Robert Wickens (Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian #33), provvisoriamente leader della classifica con solo 20 punti di scarto sulla concorrenza. Seguono Mark Wilkins/Mason Filippi (Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian #98 Hyundai) a 2600p.

Next round a Road Atlanta in Georgia a metà ottobre in concomitanza dell’annuale Motul Petit Le Mans che come da tradizione concluderà l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Super GT, Sugo: Honda e Toyota a segno dopo alcune squalifiche

Succede di tutto a Sugo in un nuovo atto del Super GT. Astemo NSX-GT #17 e UPGARAGE NSX GT3 #18 vincono con Honda sul campo in GT500 ed in GT300, ma vengono squalificate nel post gara cedendo il testimone alle vetture che provvisoriamente avevano concluso al secondo posto.

Nella classe regina è arrivato quindi il successo di Tomoki Nojiri/Toshiki Oyu (ARTA MUGEN NSX-GT #8) davanti a Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli (MOTUL AUTECH Z #3) e Yuhi Sekiguchi/Yuichi Nakayama (DENSO KOBELCO SARD GR Supra #39).

La manifestazione è stata indubbiamente caratterizzata da un brutto incidente da parte del due volte campione Naoki Yamamoto. Il portacolori di STANLEY NSX-GT #100 è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e successivamente dimesso.

Ha tagliato il traguardo per inerzia e senza carburante, invece, la vettura che ha vinto in GT300. Hiroki Yoshida/Kohta Kawaai (SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT #52) sono stati eletti vincitori a qualche ora di distanza da un finale clamoroso che aveva premiato virtualmente la vettura di UPGARAGE NSX GT3 #18.

Katsuyuki Hiranaka/Eijiro Shimizu (SHADE RACING GR86 GT #20) sono automaticamente diventati i secondi nella graduatoria conclusiva davanti a Yoshiaki Katayama/Roberto Merhi Muntan (DOBOT Audi R8 LMS #6).

Prossima tappa ad ottobre ad Autopolis, penultimo atto del 2023.

NASCAR Xfinity Series, Bristol: Justin Allgaier inizia al massimo i Playoffs

Prima vittoria in tredici anni per Justin Allgaier nella NASCAR Xfinity Series a Bristol. Il #7 di JR Motorsport (BRANDT Chevrolet) mette tutti in riga e nel primo atto valido per i Playoffs conquista subito un pass per il ‘Round of 8’ precedendo Daniel Hemric (Cirkul Chevrolet #10) e John Hunter Nemechek (Pye Barker Fire & Safety Toyota #20).

Cole Custer, autore della pole-position, ha dovuto arrendersi in quarta posizione, la Ford Mustang #00 del Stewart-Haas Racing (Mobil 1 Ford) ha completato l’evento davanti a Chandler Smith (Barger Precast/Quick Tie Products Inc. Chevrolet #16) ed a Ryan Sieg (Sci Aps Ford #39).

Tra una settimana una nuova tappa in Texas.

NASCAR Truck Series, Bristol: Heim strappa ad Eckes un posto in finale

Corey Heim vince a Bristol nella NASCAR Truck Series e conquista il pass per il ‘Championship 4’. Il #11 del Toyota è ufficialmente il primo protagonista ad accedere alla finale di Phoenix dopo una spettacolare bagarre per il successo contro Christian Eckes (Gates Hydraulics Chevrolet #19).

Il 22enne nativo dello Stato di New York ha dominato la prova, ma negli ultimi 5 passaggi nel ‘Colosseo’ della NASCAR ha dovuto inchinarsi al ritorno del georgiano che nel traffico ha saputo ribaltare il risultato finale.

COREY HEIM WILL RACE FOR A CHAMPIONSHIP IN PHOENIX! Watch as he gets by Christian Eckes late to win at Bristol. https://t.co/g7C34JaWca pic.twitter.com/7eCkDZ2aMK — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) September 15, 2023

Terza piazza per Grant Enfinger (Champion Power Equipment Chevrolet #12) davanti a Carson Hocevar (Worldwide Express Chevrolet #42) ed a Taylor Gray (Dead On Tools Toyota #17). Delusione, invece, per Zane Smith (Speedco/Delo Ford #38), solamente 24mo al termine dei 200 giri previsti.

Tra due settimane l’imprevedibile prova di Talladega in Alabama, nuova chance per accedere direttamente alla finalissima dei Playoffs senza attendere il round di Homestead-Miami (Florida).

Nella prossima puntata…

Settimana prossima tornerà da Monza l’International GT Open in compagnia del TCR Europe. Spazio anche alla Michelin Le Mans Cup oltre alle interessanti prove di Silverstone del BTCC ed al round in Texas della NASCAR Xfinity Series.

Spazio anche al GT World Challenge con la penultima prova di Sebring del GTWC America e l’epilogo del GTWC Asia in quel di Sepang (Malesia) con ancora quattro auto matematicamente in lotta per il successo finale.

