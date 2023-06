Per la 17ma puntata di ‘A Ruota Libera’ ci spostiamo in Inghilterra a Thruxton con la quarta tappa del BTCC. La nota categoria britannica riservata alle vetture turismo regna nel nuovo episodio del nostro appuntamento settimanale dedicato alle ruote coperte, il primo di un intenso mese di giugno.

Presenti in pista anche il GT4 Europe (Paul Ricard), l’IMSA Michelin Pilot Challenge (Detroit) e la NASCAR. Divisione per quest’ultima realtà con l’Xfinity Series in scena a Portland e la Truck Series in azione nell’impegnativo catino di Gateway. Nell’ultimo week-end è da evidenziare anche la presenza in pista del SuperGT, presente a Suzuka per un nuovo interessante evento.

BTCC, Thruxton: King Sutton allunga in classifica

Ash Sutton si conferma l’uomo da battere dopo l’appuntamento di Thruxton del Kwik Fit British Touring Car Championship (BTCC). Il portacolori di Ford mette tutti in riga in due delle tre prove previste allungando nella graduatoria generale della serie.

Gara-1: Sutton in scioltezza

Dalla green flag alla fine per Sutton, autore della pole ed abile ad amministrare la situazione durante l’intera competizione. Il britannico di NAPA Racing UK non ha mai permesso ai rivali di avvicinarsi, Tom Ingram si è dovuto accontentare del secondo posto.

La Hyundai #1 del BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8 completerà davanti alla Honda di Josh Cook (One Motorsport with Starline Racing), storicamente uno dei più competitivi in questo speciale tracciato che non ha eguali nel Regno Unito.

Gara-2 Thruxton: Sutton per il bis

Nuovamente è stato relativamente per Sutton mettere in riga tutti i rivali. Dalla prima piazza della griglia, la Ford #116 ha salutato la compagnia completando ancora una volta davanti ad Ingram ed a Cook.

Jake Hill ( Laser Tools Racing with MB Motorsport/BMW) e Dan Cammish (NAPA Racing UK) hanno concluso nell’ordine la Top5, mentre Colin Turkington (Team BMW) ha dovuto accontentarsi della 7ma piazza dopo una lunghissima bagarre contro Rory Butcher ( TOYOTA GAZOO Racing UK).

Gara-3 Thruxton: Ford x3, ma con Dan Rowbottom

Dan Rowbottom ha vinto la race-3 di Thruxton del BTCC. NAPA Racign UK ha quindi potuto concludere uno spettacolare fine settimana, tre competizioni perfette sulla falsariga di quanto accaduto nel corso della passata stagione.

Rowbottom è stato abile nel finale ad impensierire ed ad avere la meglio su Adam Morgan (Team BMW), presente in pole con la ‘reverse grid’. L’inglese ha tentato di scappare, Rowbottom si è messo all’inseguimento dopo aver respinto ogni ipotetico assalto da parte di Aiden Moffatt (One Motorsport with Starline Racing/Honda) e Turkington.

Prossima competizione del BTCC a metà giugno ad Oulton Park, quinto round da non perdere.

GT4 Europe, Paul Ricard: Piana resta in vetta al campionato

Michael Schrey/Gabriele Piana si confermano i padroni del GT4 Europe dopo la tappa del Paul Ricard del GT4 Europe. La coppia del Hofor Racing by Bonk Motorsport #2 (BMW) detta il ritmo nonostante l’assenza di successi in Francia, secondo atto del 2023.

Gara-1, Aston Martin contro tutti

Dalla pole-position alla vittoria con una relativa scioltezza da parte di Victor Weyrich/Konstantin Lachenauer. L’Aston Martin #74 di Racing Spirit of Léman ha fatto la differenza sin da subito, la sosta ai box ha confermato davanti la vettura britannica che nel finale non ha avuto problemi a condurre la prova.

🏁🏁 Race 1 Finish 🏁🏁 It's the #74 Aston Martin who takes the win after a confident race from pole!

The #8 Toyota manages to hold off a raging charge of the #3 Audi in the final stages. Exciting end to Race 1! Full report to follow soon. #gt4 #gt4europe #circuitpaulricard pic.twitter.com/YO5m2tKAC3 — GT4 European Series (@gt4series) June 3, 2023

Antoine Potty / Etienne Cheli (Xwift Racing Events #8/Toyota) ha completato in seconda piazza davanti a Benjamin Lariche/Robert Consani (Team Speedcar #3/Audi), abili a resistere ad ogni ipotetico assalto da parte di Gregory Guilvert/Christophe Hamon (Sainteloc Racing/Audi).

Gara-2: Potty mago della pioggia

La pioggia è stata la protagonista assoluta della race-2, il bagnato ha caratterizzato il finale ed ha visto protagonista assoluto Potty. La Toyota Supra #8 ha fatto la differenza non cambiando le gomme nonostante una pista completamente bagnata, il belga ha saputo resistere alla BMW M4 GT3 #2 di Michael Schrey.

🟢 Race 2 live That's drama in the rain!! The #4 Mercedes-AMG pirouettes and takes the #2 BMW with him… Is that really it then for the #8 Toyota?? Really? That would be unbelievable! #gt4 #gt4europe #circuitpaulricard pic.twitter.com/YsXuI16Tae — GT4 European Series (@gt4series) June 4, 2023

Il teammate di Gabriele Piana, scattato dalla prima posizione sullo schieramento, ha saputo concludere con un discreto margine sul Hugo de Sadeleer / Sandro Perissoutti (Code Racing Development #110/Alpine) e Berkay Besler/Tom Edgar (Borusan Otomotiv Motorsport #12/BMW). Prossima prova tra meno di un mese a Spa-Francorchamps con la mitica 24h valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by Endurance Cup.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Detroit: Winward mette tutti in riga

Bryce Ward/Daniel Morad trovano a Detroit la prima gioia stagionale nell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Mercedes vince con Winward Racing, per la prima volta nel 2023 la formazione americana ha avuto la meglio dopo una bella bagarre contro la Porsche di Eric Filgueiras/Stevan McAleer (RS1 #28).

Tutto si è deciso nella seconda metà dell’evento. La Mercedes ha primeggiato sulla Porsche che successivamente dovrà difendersi anche dal ritorno da parte di Marc Miller/Michael DiMeo (Thaze Comp by MC Squared #78), presenti in terza piazza dopo un ottima perfezione.

Da segnalare, invece, dopo il primo ed unico pit stop della gara l’incidente da parte della BMW di Turner Motorsport #95. Il protagonista è stato Robert Megennis, virtualmente leader dopo una prima parte perfetta di gara da parte di Cameron Lawrence. Il nativo dello Stato di New York sbaglierà completamente la frenata di curva 3 colpendo violentemente l’Aston Martin #19 di van der Steur Racing. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i piloti, ma per entrambi è stato obbligatorio il ritiro.

Another look at the wild crash in the Michelin Pilot Challenge race. 📺: @peacock pic.twitter.com/JbZyH1ccdQ — Motorsports on NBC (@MotorsportsNBC) June 3, 2023

Nuova pausa per l’IMSA Michelin Pilot Challenge. La prossima manifestazione si terrà a Watkins Glen a fine giugno, competizione che rivedrà in scena anche la categoria TCR. Quest’ultima avrà un evento riservato a Lime Rock Park, prova che di fatto ‘pareggerà i conti’ con la corsa riservata alle GT4 nello Stato del Michigan.

NASCAR Xfinity Series, Portland: Cole Custer ringrazia e vince

Cole Custer ha vinto la prova di Portland della NASCAR Xfinity Series. Il #00 di Haas Automation Ford ha fatto la differenza nell’overtime, abile ad approfittare di una carambola nella prima impegnativa chicane del tracciato che sorge nello Stato dell’Oregon.

L’americano, ex protagonista anche della NASCAR Cup Series, non ha perso l’occasione per beffare Justin Allgaier (BRANDT Chevrolet #7), Sheldon Creed (Whelen Chevrolet #2) e Parker Kligerman (Big Machine Racing Spiked Chevrolet #48).

Drama in Turn 1!!! @ColeCuster to the lead in NASCAR Overtime! pic.twitter.com/GjSaMtXbB2 — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) June 3, 2023

Menzione d’onore per Jordan Taylor, chiamato in pista con Kaulig Racing per un debutto assoluto nella categoria. Il #3 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in categoria GTD PRO ha completato la prima gara in carriera dell’Xfinity Series dopo aver corso la sfida del COTA della Cup Series al posto dell’infortunato Chase Elliott ( Hendrick Motorsports/Chevrolet #9).

NASCAR Truck Series, Gateway: Grant Enfinger al top

Nona affermazione in carriera, seconda nel 2023 per Grant Enfinger, il migliore nella NASCAR Truck Series a Gateway. L’americano di ThorSport non ha lasciato nulla al caso imponendosi alla grande su Christian Eckes (BlueDEF Platinum Chevrolet #19) e Stewart Friesen (Ferris Commercial Mowers Toyota #52).

Enfinger ha messo in chiaro le cose sin dal via della ‘ Toyota 200’, il nome ufficiale dell’appuntamento che abbiamo commentato nella serata di sabato. La Stage 1 è infatti finita nelle mani dell’esperto nativo dello Stato dell’Alabama, di fatto sempre davanti a tutti anche nei successivi giri previsti. Tra una settimana il round di Sonoma in California.

Nella prossima puntata…

Un solo protagonista settimana prossima in ‘A Ruota Libera’. Ovviamente l’attenzione principale sarà sulla 24h du Mans, evento valido per il FIA World Endurance Championship che come sempre accoglierà anche la Michelin Le Mans Cup (Road to Le Mans). In pista in North America, invece, la NASCAR Truck Series nel selettivo tracciato di Sonoma in California.

Luca Pellegrini