La NASCAR Xfinity Series è la protagonista della quarta puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento del martedì dedicato alle ruote coperte. Il North America e Fontana sono protagoniste nella giornata di sabato, catino che sorge nello Stato della California.

Il fine settimana appena concluso è stato oltremodo particolare per l’impianto statunitense che dovrebbe essere completamente ricostruito in vista del 2025. Uno short-track sostituirà l’attuale disegno da 2 miglia, unico nel suo genere in tutti gli USA. Piloti, fans e molti altri hanno mostrato il proprio disappunto per questa decisione, una tentativo inutile di cambiare le cose.

NASCAR Xfinity Series, John Hunter Nemechek a segno

Dopo un ritardo di oltre 24 ore in seguito alla pioggia ed a qualche fiocco di neve, la bagarre non è mancata a poche ore di distanza dalla conclusione della gara della NASCAR Cup Series, round vinto da Kyle Busch con la Chevy #8 del RCR.

Cole Custer (Haas #00) ha controllato le due Stage iniziali, la musica è cambiata nell’ultimo concitato segmento che ha visto diverse bandiere gialle. John Hunter Nemechek (Gibbs #20) ha avuto la meglio sulla concorrenza, Sam Mayer (JR Motorsports #1) e Justin Allgaier (JR Motorsports #7) si sono dovuti arrendere alla Toyota Supra #20 ed al 25enne nativo dello Stato del North Carolina, presente per la terza volta in carriera sul gradino più alto del podio.

Final #XfinitySeries win on the @AutoClubSpdwy 2.0 mile track goes to the 20. pic.twitter.com/VSONewk6DZ — Xfinity Racing (@XfinityRacing) February 27, 2023

Nella prossima puntata..

Nella prossima puntata sarà nuovamente protagonista la NASCAR Xfinity Series insieme alla Truck Series che dopo una settimana d’assenza riaccenderà i motori dal Las Vegas Motor Speedway. In Nevada gareggerà ovviamente anche la Cup Series per il terzo atto del 2023.

Il motorsport americano si sposterà parallelamente anche in quel di St. Petersburg con la prima competizione dell’IndyCar Series. Per quanto riguarda la ruote coperte, invece, cresce l’attesa per metà marzo quando da Sebring commenteremo l’opening round del FIA World Endurance Championship e la 12h valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini