Cole Custer e Ben Rhodes festeggiano a Phoenix il titolo nella NASCAR Xfinity e nella Truck Series, categorie che si sono concluse questo week-end al termine di due serratissimi ‘Championship 4’. Le due categorie citate hanno terminato l’anno agonistico insieme alla Cup Series, realtà che ha eletto vincitore Ryan Blaney.

Spazio nella 39ma puntata di ‘A Ruota Libera’ anche per l’epilogo del Super GT al termine di un fine settimana che ha visto in scena anche il TCR World Tour in Australia e soprattutto il FIA World Endurance Championship in Bahrain.

NASCAR Xfinity Series, Phoenix: Custer non sbaglia l’overtime e vince

Cole Custer ha vinto il titolo nella NASCAR Xfinity Series dopo una magnifica lotta per il successo finale contro John Hunter Nemechek. Stewart-Haas Racing Ford #00 ha battuto solamente all’overtime la concorrenza, un duello che ha visto protagonisti anche Sam Mayer (JR Motorsports Chevrolet #1) e Justin Allgaier (JR Motorsports Chevrolet #7) oltre alla Toyota Supra #20 del Joe Gibbs Racing.

The final lap of Cole Custer's @XfinityRacing Championship victory! 🙌 pic.twitter.com/diu4ohnJXp — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) November 5, 2023

Tutto è stato rimesso in discussione negli ultimi passaggi dopo una bandiera gialla causata da un testacoda da parte di Anthony Alfredo (RTIC Chevrolet #78). I pretendenti per il ‘Championship 4’ si sono fronteggiati l’uno contro l’altro, Custer ha sorpreso i rivali iniziando per primo l’ultimo giro del 2023.

L’ex protagonista della Cup Series è riuscito a prendere un piccolo margine su Allgaier, nuovamente sconfitto negli ultimi passaggi. Il #7 di JR Motorsports ha tagliato il traguardo in terza piazza alle spalle di Sheldon Creed (Whelen Chevrolet #2), mentre Nemechek e Mayer sono precipitati all’esterno della Top5.

NASCAR Truck Series, Phoenix: Rhodes torna campione

Ben Rhodes è il nuovo campione della NASCAR Truck Series 2023. L’americano di ThorSport Racing vince per la seconda volta il titolo dopo un concitato ‘Championship 4’ in quel di Phoenix, una sfida ricca d’emozioni che si è decisa solamente nell’ultimo passaggio.

Il 21enne nativo dello Stato del Kentucky ha respinto nell’ultima curva l’attacco finale da parte di Grant Enfinger (GMS Racing Chevrolet #23), unico che durante il secondo overtime ha tentato in tutti i modi di impensierire il portacolori di Ford.

BEN RHODES IS YOUR 2023 NASCAR TRUCK SERIES CHAMPION! Christian Eckes wins the race at Phoenix! What a race. What a season. pic.twitter.com/vTua7UpskA — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) November 4, 2023

Rhodes ed Enfinger si sono ritrovati in bagarre dopo l’esposizione della bandiera bianca, il #23 si è avvicinato minacciosamente al rivale grazie a delle gomme più fresche. Un vero attacco non è però mai arrivato, ThorSport Racing ha potuto tornare sul tetto della NASCAR Truck Series

I due grandi sconfitti della finalissima in Arizona sono in ogni caso Corey Heim (TRICON Garage Toyota #11) e Carson Hocevar (Niece Motorsports Chevrolet #42). Il primo, dopo aver letteralmente dominato la due Stage iniziali, ha dovuto arrendersi in seguito ad un contatto da parte del #42 dello schieramento in curva 1-2.

La mossa è stata più che mai discutibile, il 20enne ha toccato in modo significativo il 21enne georgiano che è finito in testacoda insieme a Stewart Friesen (Halmar International Toyota #52). Ben Rhodes è quindi il nuovo campione con un quinto posto conclusivo, Christian Eckes (NAPA Auto Care Chevrolet) ha vinto l’ultima fatica del campionato precedendo all’arrivo Jake Garcia (Quanta Services Chevrolet #35), Chase Purdy (Bama Buggies Chevrolet #4), Jesse Love (HomeSmiles Toyota #1).

Super GT, Motegi: Toyota ringrazia l’errore di Nissan

Sho Tsuboi/Ritomo Miyata sono i nuovi campioni del Super GT 2023 dopo uno spettacolare epilogo in quel di Motegi. Toyota (au TOM’S GR Supra #36) trionfa sotto la pioggia in GT500 dopo una lunghissima lotta contro Nissan, out a tre giri dalla conclusione con Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi.

Niterra MOTUL Z #3, provvisoriamente leader della competizione e del campionato, ha dovuto inchinarsi ai rivali, in difficoltà nella ghiaia del secondo settore. Le due auto citate si sono marcate a vicenda non cambiando le gomme come altri concorrenti, la scelta si è rivelata vincente solamente per la riconoscibile Supra #36.

Koudai Tsukakoshi/Nobuharu Matsushita (Astemo NSX-GT #17) hanno completato il podio dopo un pit perfetto prima dei rivali, la coppia citata è arrivata davanti a Kazuki Hiramine

Bertrand Baguette (MARELLI IMPUL Z #1) e Tomoki Nojiri/Toshiki Oyu (ARTA MUGEN NSX-GT #8).

In GT300, invece, il titolo è andato a Hiroki Yoshida/Kohta Kawaai (SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT #52), già padroni della serie prima del championship decider di Motegi. L’equipaggio citato ha controllato la scena con una facilità notevole in una domenica che ha sorriso ad un marchio italiano. Takashi Kogure/Yuya Motojima (JLOC Lamborghini GT3 #88) hanno infatti avuto la meglio tenendo testa a Naoya Gamou/Takuro Shinohara (LEON PYRAMID AMG #65) ed a Yoshiaki Katayama/Roberto Merhi (DOBOT Audi R8 LMS #6).

Nella prossima puntata…

Due settimane di pausa attendono ‘A Ruota Libera’. Nel prossimo week-end avremo infatti nuovamente in scena il TCR World Tour da Bathurst, mentre tra meno di 14 giorni non perdetevi la 70ma edizione del GP di Macau con TCR (TCR World Tour) e GT (FIA GT World Cup) in azione. Il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte tornerà a fine mese con l’epilogo di Adelaide del Supercars Championship.

Luca Pellegrini