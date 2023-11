Cala il sipario sulla stagione 2023 della JuniorGP, con il tradizionale finale a Valencia. I titoli della Moto2, Moto3 e Superstock 600 erano già decisi, in quanto mancava solo da assegnare il titolo dell’European Talent Cup che è andato a Maximo Quiles.

Maximo Quiles per la seconda volta campione ETC, vittoria a Guido Pini

Nell’ultima gara stagionale dell’European Talent Cup a Valencia, Guido Pini ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale davanti a Valentin Perrone e a Jesus Rios, ottenendo il secondo posto in campionato. Quarto, a chiudere il gruppo di testa, Maximo Quiles che diventa per la seconda volta campione ETC. Per lui si prospetta un futuro roseo sotto l’ala dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez. Se il prossimo anno dovesse vincere un campionato tra JuniorGP e Red Bull Rookies Cup, potrebbe accedere già nel 2025 al Mondiale Moto3.

Da segnalare le ottime prestazioni Leonardo Zanni e Giulio Pugliese, rispettivamente in nona e undicesima posizione. Da segnalare anche il sedicesimo posto di Leonardo Liguori e la caduta di Dodò Boggio, che termina quinto in classifica nonostante le sfortune avute nel corso dell’anno. Caduti in un contatto anche i due compagni di squadra Rico Salmela e Brian Uriarte, il quale si stava giocando il titolo proprio con Quiles.

In Moto3 vincono Adrian Cruces e Joel Esteban

A vincere Gara 1 della JuniorGP è stato Adrian Cruces, davanti ad Alvaro Carpe. Termina a podio il campione Angel Piqueras, seguito da Xabier Zurutuza e Nico Carraro. Sesto posto per Luca Lunetta, che ha compromesso le sue chance di vittoria per un largo all’ultimo giro. A chiudere il gruppo Joel Esteban, Alessandro Morosi in ottava posizione, Jacob Roulstone e Facundo Llambias. In Gara 2 ha conquistato la vittoria Joel Esteban, beneficiando della penalizzazione di Adrian Cruces per track limits. Termina a podio Luca Lunetta, che conquista così il secondo posto in classifica generale. Seguono Piqueras e Carpe, poi Roulstone e Zurutuza. A chiudere il gruppo Eddie O’Shea e Nico Carraro. Decimo posto per Alessandro Morosi, invece sedicesimo Cesare Tiezzi.

In Moto2 Senna Agius batte Alberto Surra, nella Stock trionfa Daniel Munoz

Nell’ultima gara dell’Europeo Moto2, il campione di categoria Senna Agius ha battuto Alberto Surra partendo dalla diciassettesima casella. Alberto si può consolare della terza posizione in classifica generale. A podio Unai Orradre, seguito da Roberto Garcia e Yeray Ruiz, che precede Xavier Cardelus. Settimo Piotr Biesiekirski, davanti a Francesco Mongiardo e Alberto Ferrandez. Decimo posto per Mattia Rato.

Nella Stock, come consuetudine, il campione Daniel Munoz ha battuto Eric Fernandez ottenendo la quinta vittoria stagionale su sette round disputati. A podio Marco Garcia, che beneficia del ritiro di Dino Iozzo per conquistare la terza posizione in classifica generale. Da segnalare la decima posizione di Kilian Nestola.

Francesco Sauta