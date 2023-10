Ad Aragon si è svolto il penultimo weekend stagionale della JuniorGP, la principale porta di accesso al Motomondiale. Tutti i titoli sono stati assegnati, eccetto quello dell’European Talent Cup che si deciderà a Valencia.

Angel Piqueras vince e ottiene il titolo mondiale Moto3 junior

Nell’unica gara di Aragon della JuniorGP, Angel Piqueras ha ottenuto una splendida vittoria, che gli ha permesso di ottenere il titolo con un weekend di anticipo. È il secondo nella storia, dopo Josè Antonio Rueda, a conquistare i titoli di JuniorGP e Red Bull Rookies Cup nello stesso anno. Il suo passaggio nel Mondiale Moto3 con Leopard è già ufficiale.

Secondo posto per un ottimo Luca Lunetta, che ha battuto in volata Adrian Cruces. A seguirli Xabier Zururuza, Alvaro Carpe ed Eddie O’Shea, poi Facundo Llambias, Tatchakorn Buasri e Casey O’Gorman. Hanno chiuso il gruppo di testa Jakob Rosenthaler e Noah Dettwiler.

Senna Agius e Daniel Munoz campioni europei Moto2 e Stock600

Con la doppietta di Aragon, anche Senna Agius ha conquistato il titolo di campione europeo Moto2 con un weekend di anticipo. In Gara 1 hanno completato il podio Roberto Garcia e Borja Gomez, seguiti da Unai Orradre e Alberto Ferrandez, alla sua prima gara di categoria. Poi Xavier Cardelus e Niccolò Antonelli, a seguire Francesco Mongiardo e Mattia Volpi rispettivamente in ottava e nona posizione. Dodicesimo Mattia Rato, caduto Yeray Ruiz. In Gara 2 alle spalle di Agius si piazza un combattivo Alberto Surra, poi Borja Gomez. A seguire Ferrandez, Garcia e Orradre, poi Ruiz e Cardelus. A completare i dieci Mongiardo e Volpi, in undicesima posizione Mattia Rato. Ritirato Antonelli.

Nell’Europeo Superstock 600 Eric Fernandez ha battuto in duello Daniel Munoz, il quale ha conquistato il titolo della categoria con una gara di anticipo. Completa il podio Dino Iozzo. A seguire Juan Rodriguez, Marco Garcia e Mario Mayor.

Maximo Quiles domina in ETC e consolida la leadership in campionato

Nella prima gara del weekend di Aragon dell’European Talent Cup, il leader del campionato Maximo Quiles ha vinto di forza, nonostante un long lap penalty. Segue il suo rivale Brian Uriarte, che precede Jesus Rios, Rico Salmela e Guido Pini, retrocesso di una posizione. A chiudere il gruppo di testa Adriano Donoso e Pau Alsina, anch’egli retrocesso per track limits. Decimo Dodò Boggio, quattordicesimo Leonardo Zanni. Ritirati Ruchè Moodley e Giulio Pugliese. In Gara 2 è stato di nuovo Maximo Quiles a vincere: in virtù del risultato arriverà a Valencia con ben 18 punti di vantaggio su Brian Uriarte, quarto alle spalle di Jesus Rios e Guido Pini. Seguono Ruché Moodley e Leonardo Zanni, poi Planques, Salmela e Boggio. Decimo Leonardo Liguori.

Appuntamento quindi al finale di Valencia della prima settimana di novembre, in cui di deciderà il titolo dell’European Talent Cup, l’ultimo titolo della JuniorGP ancora da assegnare.

Francesco Sauta