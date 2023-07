Mentre a Donington correva il Mondiale Superbike, a Portimao è andato in scena un round ricco di sorprese per la JuniorGP. Nel Mondiale Junior Moto3 il leader del campionato Angel Piqueras non è riuscito ad imporsi in nessuna delle due corse disputate, che hanno visto vittoriosi Xabi Zurutuza e Joel Esteban, entrambi al primo successo di categoria. Nell’Europeo Moto2 il leader del campionato ha dominato entrambe le gare in programma, mentre nell’European Talent Cup, l’azzurro Dodò Boggio l’ha spuntata in volata.

Zurutuza e Esteban stupiscono

Nella prima gara della Moto3 è avvenuto subito il colpo di scena: il poleman Luca Lunetta è stato costretto a partire dall’ultima posizione per un problema tecnico prima della partenza. L’italiano non si è scoraggiato, rimontando con grande maestria e ritornando sul gruppo di testa. Stessa cosa ha fatto Xabi Zurutuza, partito dalla venticinquesima casella e con un long lap penalty da scontare. Alla fine è stato proprio Zurutuza a trionfare, in volata su Tatchakorn Buasri e a Luca Lunetta, che ha concluso a podio davanti David Almansa. A seguire Alvaro Carpe e Joel Esteban, solo settimo Angel Piqueras, che è andato largo all’inizio del penultimo giro. A punti Alessandro Morosi, ottavo, e Nicola Fabio Carrraro, decimo. Caduti Elia Bartolini, Alvaro Carpe, Eddie O’Shea ed infine Cormac Buchanan, scivolato mentre era in testa ad inizio gara.

In Gara 2 Joel Esteban ha battuto Angel Piqueras per solo 13 millesimi; chiude a podio David Almansa. Quarto Alvaro Carpe, primo del secondo gruppetto. Non così in palla gli italiani: Bartolini ha concluso decimo davanti a Lunetta, mentre Carraro ha terminato in dodicesima posizione. In classifica generale Piqueras comanda a 140 punti, con Alvaro Carpe a -54. Luca Lunetta è terzo a -64, seguito a breve distanza da Roulstone ed Esteban. Angel già a Catalunya può pensare di ottenere il titolo di campione JuniorGP, come accaduto in Red Bull Rookies Cup.

In Moto2 Senna Agius fa un’altra doppietta, Daniel Munoz domina nella Stock

Nell’Europeo Moto2, il leader del campionato Senna Agius ha trionfato in Gara 1, consolidando la sua leadership in campionato. Alberto Surra ha sopravanzato Xavier Cardelus per il secondo posto, a seguire Marco Tapia, Roberto Garcia, Mattia Rato e Niccolò Antonelli. Mattia Volpi termina la corsa decimo, Francesco Mongiardo tredicesimo. Da segnalare la brutta botta di Carlos Tatay, che non ha potuto prendere parte a Gara 2, in cui è stato di nuovo Agius a fare da mattatore, questa volta davanti a Cardelus e a Garcia. Seguono Tapia, Surra e Biesiekirski; ottavo Mattia Rato. In classifica Senna Agius, che fino ad ora ha perso solo una gara in stagione, sembra ormai avviato a vincere il titolo. Con 61 punti su Cardelus e 66 su Rato, la conferma potrebbe arrivare già a Catalunya.

Nell’Europeo Superstock 600 ha letteralmente dominato il leader del campionato David Munoz. Secondo posto per Eric Fernandez; completa il podio Marc Garcia, che batte McDonald. Seguono Millan, Mayor nonostante il long lap penalty per falsa partenza, Dino Iozzo e Rodriguez. Undicesimo Pasquale Alfano. In classifica Munoz ha 30 punti su Fernandez, con tre gare ancora da disputare.

In European Talent Cup stupisce Boggio, spreca Quiles

Dodò Boggio è finalmente tornato alla vittoria, conquistando in volata l’unica gara in programma a Portimao dell’European Talent Cup. Sul podio insieme a lui Casey O’Gorman e Guido Pini; segue Rico Salmela. La delusione è senza ombra di dubbio Maximo Quiles, che cade all’ultimo giro mentre era in testa con un discreto vantaggio. Il leader del campionato non approfitta, quindi, dell’assenza per infortunio del diretto rivale Brian Uriarte che rimane secondo per un punto proprio dietro Maximo. Si avvicinano pericolosamente gli italiani Boggio e Pini rispettivamente a -29 e a -34, oltre a Rico Salmela, a -36.

Appuntamento al prossimo round della JuniorGP che si svolgerà tra due settimane a Catalunya, ultimo round estivo della stagione 2023.

Francesco Sauta