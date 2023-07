Domenica 2 Luglio 2023 si è corso il JuniorGP sul tracciato portoghese di Portimao e nella categoria intermedia, la Moto2, si è verificato un terribile incidente che ha visto coinvolto il campione della Rookies Cup 2019 Carlos Tatay.

BRUTTISSIMO INCIDENTE

Carlos Tatay, ex pilota Moto3, è stato protagonista di un terribile highside nel corso del secondo giro della corsa dell’Europeo Moto2. Una botta che lo ha sbalzato per diversi metri dalla sua moto. Una dinamica terribile, terminata con la KALEX e il numero 99 del team Stop and Go che hanno impattato contro la barriera di gomme.

LE CONDIZIONI DI TATAY

Il pilota, secondo gli organizzatori ed il personale medico, è sempre stato cosciente, ma il primo comunicato del Mandalika SAG Team aveva fatto preoccupare gli appassionati e gli addetti ai lavori, dopo un fine settimana caratterizzato da incidenti e tanta paura.

Il comunicato recitava: “Dopo il grave incidente nel corso della prima gara JuniorGP a Portimao, il nostro pilota Carlos Tatay è stato trasferito presso l’ospedale di Faro per essere sottoposto ad un intervento a causa della serietà delle sue lesioni.”

Nella notte tra domenica e lunedì per fortuna è arrivato un altro tweet, questa volta molto rassicurante, da SAG: “L’intervento è stato eseguito con successo, ora Carlos rimane sotto osservazione fino a quando servirà”.

Arriva un’ulteriore aggiornamento direttamente dal sito spagnolo “Las Provincias”, che parla di lesioni a svariate vertebre per lo sfortunato Tatay. Sicuramente ne avrà per diverso tempo ed auguriamo a Carlos Tatay una pronta ripresa.

Il pilota valenciano nella gara di ieri sul tracciato di Portimao partiva dalla seconda casella dello schieramento. Vista la sua posizione in classifica e, considerato anche che arrivava in Portogallo dopo un successo nella precedente gara, era sicuramente tra i favoriti.

PORTIMAO ABBIAMO UN PROBLEMA

Quello che si è consumato ieri sul tracciato di Portimao è soltanto l’ultimo tra gli incidenti e pericoli accaduti su una pista che, evidentemente, ha diversi problemi e che senza una completa messa in sicurezza, necessita di una nuova omologazione per le due ruote.

Tutti abbiamo negli occhi ancora le immagini del terribile incidente di Pol Espargarò nella seconda sessione di prove libere di MotoGP. Un botto che per il povero “Polyccio” ha portato a delle conseguenze importanti e che non è ancora riuscito a mettersi alle spalle completamente. Ricordiamo anche la polemica di inizio stagione riguardo la pericolosissima ghiaia nel motomondiale. Una problematica che però è stata parzialmente risolta.

Senza dimenticare i problemi delle tribune. Per fortuna gli spettatori nelle due circostanze erano assenti, ma si è rischiato davvero tanto.

Questa è un’immagine del fine settimana del JuniorGP.

Questa invece l’immagine della Porsche che qualche tempo fa era finita letteralmente in tribuna.

La cosa che stupisce rimane il sostanziale nulla di fatto dopo il sopracitato botto di Espargarò.

Questa è invece un’immagine di curva 1. Sinceramente viene difficile capire e spiegare come mai quella via di fuga non sia totalmente piena di ghiaia, ma anzi, venga lasciato uno spazio totalmente in asfalto che non rallenta le moto, come accaduto allo sfortunato Tatay.

Speriamo che entro il 29 Settembre, data in cui il WorldSBK sbarcherà in Portogallo, queste situazioni siano quantomeno sistemate. In attesa che succeda ci stringiamo in un abbraccio virtuale a Carlos Tatay.

Giacomo Da Rold