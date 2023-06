In contemporanea al Mondiale Superbike a Misano si è svolto il round del JuniorGP a Jerez de la Frontera. Un weekend ricco di grandi battaglie che hanno suscitato negli spettatori forti emozioni. Il verdetto vede Angel Piqueras e Senna Agius mantenere saldamente il loro vantaggio, seppur siano stati meno incisivi rispetto agli altri round, mentre la lotta in European Talent Cup ha visto protagonisti Maximo Quiles e Brian Uriarte.

Nel Mondiale Junior Moto3 Piqueras vince Gara 1, Almansa Gara 2

In Gara 1 Angel Piqueras ha battuto in duello un grande Alvaro Carpe. Adrian Cruces è salito sul podio all’esordio con il team MIR. Quarto un ottimo Luca Lunetta, nonostante il coinvolgimento alla fine del penultimo giro nell’incidente di O’Shea. Buona gara anche di Elia Bartolini, che termina ottavo. Da segnalare il contatto avvenuto tra David Almansa e Alessandro Morosi, entrambi ritirati.

Nella seconda gara del JuniorGP, David Almansa è riuscito finalmente a concretizzare la sua velocità, battendo Alvaro Carpe, eterno secondo in questo round andaluso. Completa il podio Angel Piqueras, autore di un grande ultimo giro. Seguono Cormac Buchanan, Jacob Roulstone e Xabier Zurutuza. A punti sia Alessandro Morosi in undicesima piazza sia Elia Bartolini, quattordicesimo. Caduto Luca Lunetta mentre si giocava le posizioni di testa. In classifica generale guida Angel Piqueras, sempre a podio, con 111 punti in totale, seguito da Jacob Roulstone con ben 46 punti di differenza.

In Moto2 Tatay vince la sua prima gara, nella Stock Fernandez batte Munoz

Nell’Europeo Moto2 un ottimo Carlos Tatay ha dominato la gara, ottenendo la prima vittoria alla sua quarta gara nella categoria. Secondo posto per Yeray Ruiz, che si è difeso agilmente da Senna Agius. Quarto posto per un sempre concreto Mattia Rato, seguito da Xavier Cardelus. Ottima gara per Alberto Surra e Francesco Mongiardo, rispettivamente in settima e decima posizione. A punti anche Mattia Volpi, quindicesimo. In classifica Senna Agius rimane leader con 91 punti, seguito da Carlos Tatay, distante 30 lunghezze. Nell’Europeo Superstock 600, invece, Enrico Fernandez ha battuto in un acceso duello David Munoz. Da segnalare il secondo podio consecutivo per l’azzurro Dino Iozzo.

Uno straordinario quartetto infiamma le gare dell’European Talent Cup

Nella prima delle due gare Maximo Quiles ha preceduto sul traguardo Brian Uriarte. Terzo Guido Pini, che viene favorito dalla penalizzazione di tre secondi per track limits di Dodò Boggio. Quinto posto Rico Salmela, il primo del gruppo degli inseguitori. Seguono Alberto Ferrandez e Casey O’Gorman, da segnalare la tredicesima di Leonardo Zanni.

Lo stesso identico quartetto si è giocato la vittoria in Gara 2, con l’aggiunta di Hakim Danish che, però, ha terminato la sua corsa a terra. Al primo posto questa volta è arrivato Brian Uriarte, seguito da Guido Pini e Maximo Quiles, quindi ancora quarto Dodò Boggio. Primo degli altri David Gonzalez, seguito a ruota da Alberto Ferrandez e Rico Salmela.

Maximo Quiles guida la classifica dell’European Talent Cup con solo un punto di vantaggio dal connazionale Brian Uriarte. A 50 lunghezze troviamo il campione in carica Guido Pini. Il JuniorGP tornerà tra un mese esatto nelle montagne russe di Portimao, scenario del quarto round stagionale nel weekend dell’1-2 luglio.

Francesco Sauta