In contemporanea al round di Imola del Mondiale Superbike, si è svolto a Catalunya anche il terzultimo appuntamento della JuniorGP, che ha premiato in Moto2 ed in Moto3 ben tre piloti su quattro che non erano mai saliti sul gradino più alto del podio. In European Talent Cup il protagonista di giornata è stato invece il campione in carica Guido Pini, che grazie alla vittoria può cosi sognare la riconferma del titolo.

Nella JuniorGP si spartiscono le vittorie Zurutuza e Aditama

Nella prima gara del weekend della JuniorGP è stato Xabi Zurutuza a vincere, davanti a Jacob Roulstone e al leader del campionato Angel Piqueras. Seguono Nico Carraro davanti a Adrian Cruces, Joel Esteban e Alvaro Carpe. Deludenti gli italiani: termina nono Alessandro Morosi, undicesimo Elia Bartolini e tredicesimo Luca Lunetta, penalizzato per un problema tecnico.

In Gara 2 Fadillah Aditama ha approfittato della penalizzazione di una posizione per David Almansa, che lo ha sorpassato all’ultimo giro in regime di bandiera gialla. Stessa sorte toccata a Luca Lunetta, che quindi è stato costretto a cedere il podio a Joel Esteban. Seguono Cruces e il leader del campionato Piqueras. Nono Bartolini, mentre termina a punti Cesare Tiezzi in quindicesima posizione.

In classifica generale Angel Piqueras ha 68 punti sul primo degli inseguitori Joel Esteban, ed è molto probabile che otterrà l’alloro già ad Aragon. Sarebbe il secondo, dopo Josè Antonio Rueda, a vincere sia la Red Bull Rookies Cup sia la JuniorGP. Il pilota spagnolo, visto il talento dimostrato, è già corteggiato da molti team del Mondiale Moto3 in vista della prossima stagione. Secondo Ricard Jové, giornalista di Dazn Spagna, sarà Leopard la squadra che gli garantirà l’accesso al Motomondiale nel 2024.

In Moto2 vincono Cardelus e Orradre, nella Stock Munoz batte Fernandez all’ultima curva

Il weekend dell’Europeo Moto2 già nelle libere del venerdì ha perso il suo principale attore, ovverosia il leader del campionato Senna Agius, autore di un brutto highside che gli ha provocato la frattura della mano che lo ha costretto a saltare entrambe le corse in programma. In Gara 1 Xavier Cardelus ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera battendo l’esordiente Unai Orradre, che non è riuscito a passarlo all’ultimo giro. Chiude a podio Alberto Surra, segue Roberto Garcia. Sesto Mattia Rato davanti Francesco Mongiardo, dodicesimo Mattia Volpi.

In Gara 2 è stata la volta di Unai Orradre, questa volta seguito da Alberto Surra e Xavier Cardelus, poi Mattia Rato. Termina decimo Volpi, davanti a Mongiardo. Da segnalare la caduta di Yeray Ruiz che ha travolto Roberto Garcia, oltre al doppio ritiro di Niccolò Antonelli. In classifica Senna Agius rimane leader ma con un distacco molto ridimensionato. Il pilota IntactGP ora ha, infatti, solo 20 punti di vantaggio su Cardelus.

Nell’Europeo Superstock 600 il leader del campionato Daniel Munoz ha battuto nuovamente in duello Eric Fernandez, sorpassandolo incredibilmente all’ultima curva. Sul podio un ottimo Dino Iozzo, unico capace di battagliarsela con Munoz e Fernadez. Seguono Marco Garcia, Adrian Rodriguez e Alex Millan; quattordicesimo Pasquale Alfano. Munoz, con due round da disputare, ha 35 punti di vantaggio sul rivale Fernandez e considerando l’andamento della stagione è probabile che il titolo venga ufficializzato già ad Aragon.

Guido Pini trionfa in ETC, fuori dai punti Quiles e Uriarte

Come precedentemente detto, in European Talent Cup è stato Guido Pini a trionfare a sorpresa davanti a Casey O’Gorman e a Ruché Moodley. La vittoria è stata favorita dal fattaccio che ha visto protagonista all’ultimo giro Dodò Boggio che ha ha centrato il leader del campionato Maximo Quiles e Rico Salmela. Completano la top 5 Jesuis Torres e Marco Morelli. Decimo Giulio Pugliese mentre termina fuori dai punti Brian Uriarte, che è finito in ghiaia per un suo errore.

Con i quattro dei cinque principali interpreti dei campionato fuori dai punti la classifica non cambia molto, se non per Guido Pini che si porta a 8 punti da Maximo Quiles che ricordiamo, è leader di campionato con un solo punto di vantaggio su Uriarte.

La JuniorGP va in pausa per ripresentarsi ad inizio Ottobre con il round di Aragon, weekend in cui sicuramente qualche titolo si assegnerà. Per gli altri si dovrà aspettare il round conclusivo di Valencia ad inizio Novembre, che chiuderà la stagione 2023.

Francesco Sauta