Kacper Sztuka vince gara 3 a Vallelunga della F4 italiana e conclude il campionato con l’ennesima vittoria. Il pilota polacco della US Racing ha conquistato il suo nono successo in campionato il giorno dopo aver vinto il titolo, con una gara d’anticipo. Secondo è giunto Ugo Ugochuckwu , davanti al compagno di team Tuuka Taponen, che vince anche nella classifica rookie.

Ancora una gara dominata per Sztuka, che dal round del Paul Ricard ha cambiato marcia. Prima della tappa francese, infatti, il polacco aveva 131.5 punti di distacco da Arvid Lindblad. Tre round dopo, Sztuka si è permesso addirittura di vincere con una gara d’anticipo, e quella di oggi era solo una formalità. O almeno, avrebbe potuto esserlo, ma Sztuka ha deciso di non lasciare nulla al caso, partendo dalla pole e vincendo con un margine di 1.7 secondi. Per lui è la nona vittoria nella F4 italiana e, contando anche la Formula Winter Series e la Euro 4, ne ha vinte ben 15 su 33 disputate. Questo nonostante non guidasse una Prema, che anche quest’anno si è dimostrata essere di gran lunga la squadra migliore, vincendo il campionato a squadre già al Mugello.

Alle sue spalle Ugochuckwu non è riuscito a raggiungerlo, ma con il secondo posto è riuscito quantomeno a chiudere nella piazza d’onore del campionato. Infatti l’americano ha battuto Lindblad (quattordicesimo) di 16.5 punti. L’inglese della Red Bull può consolarsi quantomeno per la vittoria del titolo rookie, anche se ha perso un campionato che in estate sembrava avere in pugno. Terzo è Tuuka Taponen, che conclude così una buona stagione d’esordio. A punti anche Wharton, Badoer, David, Bohra, Slater, Egozi e Powell.

Per quanto riguarda le ragazze, Aurelia Nobels vince la gara, ma Tina Haussman vince il titolo di categoria.

Classifica finale Italian F4 Championship: Sztuka 315, Ugochuckwu 280, Lindblad 263.5, Wharton 196, Badoer 165, David 142, Bohra 111, Lacorte 75, Al Dhaheri 78.

Da Vallelunga – Alfredo Cirelli