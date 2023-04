Nelle prime due gare dell’Italian F4 Championship, andate in scena sull’Autodromo di Imola, a conquistare il successo sono rispettivamente al polacco Kacper Sztuka (US Racing) e Ugo Ugochukwu (Prema Racing). Ottima prestazione in gara 1 anche da parte del figlio d’arte Brando Badoer, giunto secondo al traguardo a pochi decimi da Stzuka. Tra i rookie svettano Lacorte (terzo nella prima manche) e Lindblad (secondo in gara 2).

Gara 1

Nella prima prova del weekend si affrontano i gruppi B e C, stabiliti in base ai risultati delle qualifiche. Pole position quindi per Sztuka (secondo assoluto dietro Ugochukwu), davanti a Lacorte, Bohra e Badoer. Al via il polacco mantiene la posizione, mentre Bohra ha un ottimo scatto e brucia il pilota Prema, portandosi secondo. Stessa cosa fa De Palo, che scavalca David e sale al quinto posto. Bohra però non ha il passo di Sztuka, e il polacco inizia a guadagnare un distacco che arriva fino ai 4 secondi. Al terzo giro Badoer passa Lacorte e sale in terza posizione, iniziando ad attaccare il singaporiano.

A centro gruppo, intanto, Liu danneggia l’ala anteriore, e diventa una sorta di chicane mobile: nel tentativo di superarlo alla Tosa, Aurelia Nobels si aggancia con il cinese e con Tina Haussman, con un triplo contatto che compromette la gara di tutti e tre, costretti ai box. Disastro anche per l’altra ragazza, Viktoria Blokhina, che nella stessa curva, dopo pochi istanti, esce fuori dopo un contatto con Quondamcarlo.

Davanti, intanto, Bohra cede la seconda piazza a Badoer, che inizia a girare fortissimo per chiudere il gap su Sztuka. Lacorte fa lo stesso, mentre dietro Wharton prima passa De Palo per la quinta piazza, ma poi resta bloccato dietro Bohra, che mette in scena una strenua difesa. Nel finale di gara il figlio d’arte fa segnare più volte il giro veloce della gara, e arriva negli scarichi del campione della Formula Winter Series. Il polacco mantiene i nervi saldi, non commette errori e alla fine tra i due ci sono appena sei decimi. Terzo è Lacorte, che vince anche nella classifica rookie, mentre alle sue spalle al terzultimo giro De Palo e Wharton vengono a contatto, sempre alla Tosa, finendo così entrambi la gara. Quarto è quindi Bohra, mentre quinto è un ottimo Alfio Spina. A punti anche Al Dhaheri, Egozi, Taponen e Deligny.

Gara 2

Nella seconda gara dell’Italian F4 a Imola ci sono ancora i piloti del gruppo B, stavolta insieme a quelli del gruppo A. In pole parte Ugochuckwu, che ha conquistato la pole in qualifica, davanti a Stzuka e Lindblad, mentre Bohra, quarto in griglia, stalla ed è costretto a partire ultimo. Al via il polacco brucia il poleman, ma è chiaro come Ugochuckwu ne abbia di più: al terzo giro la Prema passa al comando al Tamburello, e ne approfitta anche il suo compagno Lindblad, che passa secondo. Dietro, Spina e Bhirombhakdi si toccano in lotta per la sesta piazza, con il secondo che rompe l’ala anteriore. Al quarto giro, poi, Taponen prova a passare Pradel, ma manda l’italo-australiano in ghiaia. Entra quindi la Safety Car, che ricompatta il gruppo.

Alla ripartenza Ugochuckwu scappa via, mentre Stzuka prova prima a farsi vedere negli scarichi di Lindblad, ma poi inizia ad arretrare, forse in crisi di gomme. All’ottavo giro David e Domingues passano il polacco, ma nello stesso giro questo accusa un problema, poiché prima scivola nelle retrovie, e poi rientra ai box. Nella seconda metà di gara l’unica battaglia è quella tra Taponen e Spina, con il siciliano che è bravo a difendere la quinta posizione. Vince quindi Ugochuckwu, davanti a Lindblad (primo rookie) e David. A punti anche Domingues, Spina, Taponen, Kluss, Al Dhaheri, Deligny e Carrasquedo, mentre Aurelia Nobels arriva undicesima, ad un passo dalla top 10.

Classifica piloti Italian F4: Stzuka 25, Ugochuckwu 25, David 23, Spina 20, Badoer 18. Classifica rookie: David 33, Lacorte 25, Al Dhaheri 24, Taponen 23, Bohra 18. Appuntamento a domani per gara 3 e per la finale.

Alfredo Cirelli