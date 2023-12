L’ufficializzazione di Slater è il secondo annuncio che ha riguardato la lineup Prema Racing in vista del prossimo campionato dell’Italian F4. Alex Powell e Freddie Slater affronteranno la loro prima stagione completa in monoposto dopo aver ben figurato nelle prime uscite del 2023 ma andiamo a conoscere anche gli altri rookie già confermati fino a questo momento.

I primi due nomi per la prossima Italian F4 di Prema

Due dei talenti da tenere sott’occhio nel prossimo campionato Italian F4 saranno senza dubbio Freddie Slater ed Alex Powell. Slater, stelle del karting, a soli quindici anni ha completato gli ultimi due round dei campionati Euro F4, Italian F4 e British F4, sorprendendo specie nella serie europea, dove con lo stesso team Prema Racing ha conquistato una vittoria nel round d’esordio a Monza. Il 2023 del giovanissimo britannico è stato un anno particolarmente ricco di impegni, ottenendo successi anche nel campionato europeo di karting KZ2 e nella Michelin Ginetta Junior Cup. Slater, oltre alla serie italiana, prenderà parte alla Euro F4.

Discorso simile per Alex Powell, talento dell’Academy Mercedes, capace di distinguersi nelle posizioni prossime alla top ten nelle sue prime sei gare in monoposto. Anche per il pilota che corre sotto bandiera giamaicana ci sarà un doppio impegno nel 2024, disputando la Euro F4 oltre alla Italian F4.

Nuovi rookie in azione

Altri talenti, tutti rookie, sono pronti a mettersi in mostra nella prossima stagione della serie promossa da ACI Sport. Due annunci hanno riguardato il team Maffi Racing. Lo svizzero Nathanael Berreby si unisce alla squadra ginevrina e nel 2024 correrà, oltre alla F4 Italia, nella F4 Winter Series e nella F4 CEZ, serie dove lo stesso team Maffi farà il suo debutto. Dopo aver corso nel round di Le Castellet, sarà invece impegnato con la compagine svizzera per l’intero campionato il venezuelano Gabriel Holguin.

Ufficializzazioni anche in casa R-ace GP, che ha confermato il finnico Luka Sammalisto. Appena quindicenne ed attualmente sotto l’ala protettrice del connazionale due-volte campione del mondo F1 Mika Hakkinen, Sammalisto è stato il vincitore di una selezione che ha riguardato sei giovani kartisti. Un pilota è stato ufficializzato anche da US Racing. Si tratta di Maxim Rehm, pilota sedicenne anch’egli coinvolto in un triplo programma per il 2024. Il tedesco farà il suo debutto in monoposto correndo, oltre alla serie italiana, nella Formula Winter Series e nell’Euro F4.

Samuele Fassino