La domenica del Mugello della Formula 4 italiana prosegue nel segno di Kacper Sztuka. Il pilota polacco della US Racing, dopo aver vinto Gara-1 ieri, si è imposto anche nelle altre due gare del weekend. Successi che gli hanno consentito di salire al comando della classifica ad un round dalla fine, anche grazie alla giornata non perfetta di Arvid Linblad. L’inglese della Prema è stato protagonista di un contatto in Gara-2, mentre in Gara-3 ha chiuso soltanto decimo, conquistando solo un punto. Secondo in entrambe le gare Ugo Ugochuckwu, ancora in lotta per il campionato.

Gara-2

Sztuka parte dalla pole, davanti alle Prema di Ugochuckwu, Lindblad e Taponen, mentre Badoer è il primo italiano in quinta posizione. I primi tre mantengono le loro posizioni al via, mentre Taponen viene sfilato da Badoer e da Bohra. Già alla fine del primo giro la gara viene però neutralizzata con la Safety Car per un testacoda di Aurelia Nobels, che resta bloccata nella ghiaia.

Si riparte dopo due giri, e anche stavolta come ieri Sztuka rallenta tantissimo nella ripartenza fino alla linea del traguardo per non farsi prendere la scia. La manovra riesce, anche se alla San Donato deve bloccare per tenersi dietro la Prema dello statunitense. Come ieri, anche in Gara-2 a questo punto il polacco inizia ad imprimere un ritmo irraggiungibile per gli altri, infliggendo anche mezzo secondo al giro nei confronti di Ugochuckwu. L’americano a sua volta deve difendersi da Lindblad e Badoer, leggermente più veloci di lui.

Al dodicesimo giro Badoer prova ad attaccare Lindblad alla San Donato, ma i due si agganciano, e finiscono violentemente nel muro. Entra ancora la Safety Car, e questo rappresenta un colpo fondamentale per il campionato, con Sztuka che conquista uno zero. Fortunatamente entrambi i piloti escono con le proprie gambe senza problemi, ma per questa manovra la Direzione Gara penalizzerà Lindblad di tre posizioni in griglia in Gara-3.

La gara non riprende dopo la Safety Car, e Sztuka ne approfitta per portarsi momentaneamente a sole 22,5 lunghezze da Lindblad, riaprendo definitivamente il campionato. Anche Ugochuckwu torna ad avere velleità di titolo, a 33,5 punti di distacco dal compagno di squadra. Terzo, ad approfittare del contatto tra Lindblad e Sztuka, è Akshay Bohra, davanti a Domingues e Taponen Bohra vince tra i rookie, Tina Haussman tra le donne.

Gara-3

Prima fila ancora composta da Sztuka e Ugochukwu, con Wharton e Badoer a seguire. Lindblad, penalizzato per il contatto con il figlio dell’ex pilota Minardi, scatta solo settimo, dietro anche Taponen e Bohra.

La partenza viene inizialmente abortita a causa di Frederik Lund, che si pianta in mezzo alla pista. La gara viene quindi accorciata a 28 minuti più un giro. Al via Sztuka mantiene la posizione e come fatto nelle due gare precedenti scappa via, seguito da Ugochuckwu, Wharton e da Bohra, che ha passato Badoer. Nel corso del secondo giro Lacorte e Spina si toccano a centro gruppo, e ancora una volta entra in pista la Safety Car, congelando le posizioni. Dietro la Safety si toccano Bhirombhakdi e Anurag, e questo allunga ancora la procedura di neutralizzazione. Entrambi i piloti sono costretti al ritiro.

Si riparte alla fine del quarto giro, e ancora una volta Sztuka rallenta il gruppo fino alla linea del traguardo per non concedere la scia. Anche stavolta la manovra è efficace, e il polacco arriva per primo alla San Donato. Ancora una volta Sztuka allunga sugli inseguitori imprimendo un ritmo ingestibile per gli altri.

Dietro, Lindblad perde tre posizioni, e scivola in decima piazza. Questo cambia le carte in tavola, con Kacper Sztuka che sale al comando della classifica per 1,5 punti nei confronti di Lindblad. Il campionato che in estate sembrava saldamente nelle mani dell’anglosvedese della Prema, ora è diretto in direzione Polonia, anche se manca ancora il round di Vallelunga per decidere chi sarà il decimo campione della Formula 4 italiana. Resta ancora in lotta anche Ugo Ugochukwu, che con un altro secondo posto si è portato a 18 lunghezze dalla vetta. Sono solo loro adesso che possono giocarsi il titolo.

Classifica Formula 4 Italia: Stzuka 258, Lindblad 256,5, Ugochuckwu 240, Wharton 177,5, Badoer 143.

La Formula 4 Italia tornerà per l’ultimo decisivo round tra due settimane, tra il 13 e il 15 di ottobre sul circuito di Vallelunga. In questo appuntamento, che per il gran numero di iscritti vedrà quattro gare invece delle canoniche tre, si assegnerà il titolo del più prestigioso campionato di Formula 4 globale.

Alfredo Cirelli