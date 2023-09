Kacper Stzuka ha vinto gara-1 nel round del Mugello della Formula 4 italiana. Il polacco, autore di un Grand Chelem con pole, vittoria, giro veloce e gara condotta sempre in testa, ha preceduto Ugo Ugochuckwu e il leader del campionato Arvid Lindblad.

Sztuka guadagna così dieci lunghezze su Lindblad, ancora saldamente in testa alla classifica con cinque gare mancanti alla fine. Il polacco sembra aver imboccato un buon periodo di forma dopo le tre vittorie del Paul Ricard, e potrebbe rendersi protagonista nelle ultime gare di un’insperata rimonta.

Cronaca della gara

Parte dalla pole Kacper Stzuka, affiancato da Tuuka Taponen. Seconda fila per Ugochuckwu e un sorprendente Pradel, mentre è solo quinto il leader del campionato Arvid Lindblad.

Al via Taponen resta piantato e scivola a centro gruppo, mentre Pradel riesce a passare Ugochuckwu per la seconda posizione. Stzuka intanto mantiene la leadership, provando ad allungare. Nelle retrovie Matteo Quintarelli si ferma però a bordo pista dopo un contatto con Alfio Spina, e già alla fine del primo giro entra in pista la vettura di sicurezza che congela le posizioni.

La Safety rientra alla fine del secondo giro e la gara può ripartire, con Stzuka che per non farsi prendere la scia procede molto lentamente fino alla linea del traguardo. Ne fa le spese Pradel, che perde le posizioni su Ugochuckwu e su Lindblad alla San Donato. Sztuka però è più veloce, e inizia a costruire un solco importante nei confronti degli inseguitori, giro veloce dopo giro veloce. A centro gruppo si fa valere Taponen, che dopo la disastrosa partenza risale la china, portandosi al settimo giro in zona punti. Alla fine riuscirà a chiudere la gara al decimo posto.

Stzuka davanti è imprendibile, e allo stesso modo lo è Ugochuckwu alle sue spalle per Lindblad. Il polacco vince la gara, la sua quinta quest’anno nella Formula 4 italiana e la quarta consecutiva dopo la tripletta del Paul Ricard di luglio. Contando anche la Euro 4 e la Formula Winter Series, sono ben undici le vittorie ottenute nel 2023 da Sztuka. Sia lui che Ugochuckwu guadagnano qualche punticino nei confronti di Lindblad, il quale però a cinque gare dalla fine resta ancora saldamente al comando. L’inglese ha comunque vinto nella classifica rookie, davanti a Pradel e ad Al Dhaheri. Tra le donne ha vinto Tina Haussman.

Classifica Formula 4 Italia: Lindblad 260, Sztuka 208, Ugochuckwu 204, Wharton 160, Badoer 128.

Gara 2 del round del Mugello della Formula 4 italiana è in programma per domani alle ore 9.55. Gara 3 chiuderà invece il weekend, alle 16.50.