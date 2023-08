Prenderà il via il 5 maggio la stagione 2024 dell’Italian F4, l’annuncio ufficiale nel pomeriggio quando è stato diramato il calendario del prossimo campionato. Confermata anche la neonata Euro 4, che vedrà nella stagione ventura tre o quattro eventi, con l’appuntamento dell’Hungaroring ancora in attesa di conferma.

L’Italian F4 2024 scatterà da Misano il 5 maggio

La nuova stagione Italian F4 inizierà dal Misano World Circuit il 5 maggio, evento invertito con Imola rispetto al campionato 2023, quand’era stato il circuito Enzo e Dino Ferrari a inaugurare la stagione. Il tracciato emiliano ospiterà il secondo round il 2 giugno mentre il 16 la categoria si trasferirà a Vallelunga.

Il round numero 4 verrà corso in terra toscana sull’iconico circuito del Mugello il 7 luglio, mentre due settimane più tardi sarà l’occasione di affrontare la prima delle due trasferte in territorio extra italiano, al Paul Ricard.

Non è stata confermata la tappa di Spa-Francorchamps che verrà sostituita dal circuito catalano di Barcellona il 29 settembre, mentre il gran finale è affidato al Tempio della Velocità di Monza, appuntamento previsto per il 27 ottobre. Ancora da ufficializzare date e circuiti dei test collettivi.

Novità nel calendario Euro 4

Dopo l’esordio in questo 2023, confermata anche per la prossima stagione la mini-season della Euro 4. Gli organizzatori cercheranno di aumentare da tre a quattro gli appuntamenti totali della categoria, sperando di poter esordire il 23 giugno in Ungheria, all’Hungaroring. Sarà altrimenti il Mugello l’evento inaugurale della stagione 2024, il 25 agosto.

Gli altri eventi ufficializzati riguardano il Red Bull Ring, il 15 settembre, per poi chiudere anche in questo caso a Monza, il 6 ottobre. Attualmente si è disputato un solo appuntamento della neonata categoria, corso al Mugello nel weekend del 7-9 luglio. La classifica vede Ugo Ugochukwu guidare davanti al compagno di colori James Wharton; solo quinto il leader incontrastato del campionato Italian F4 Arvid Lindblad.

