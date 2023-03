Nelle qualifiche del GP di St Petersburg, le prime della stagione 2023 della Indycar, Romain Grosjean ha conquistato la pole position, battendo di ben quattro decimi il suo compagno di squadra Colton Herta.

Dominio Andretti

La qualifica è stata caratterizzata da un dominio delle vetture del team Andretti. La squadra di patron Michael ha infatti piazzato tre vetture nelle prime sei della fase finale della sessione. A spuntarla, però, è stata Grosjean, alla sua terza pole in Indycar, con il francese che ha fatto registrare un tempo di 59.5532, ben quattro decimi più veloce del suo compagno di team Colton Herta, che domani partirà al suo fianco. In seconda fila partiranno Pato O’Ward e Marcus Ericsson, quest’ultimo a ben otto decimi dalla pole dell’ex pilota della Haas. Dietro di loro, i due protagonisti in negativo dell’ultima sessione di qualifica, ossia McLaughlin e Kirkwood. Entrambi infatti sono stati autori di due errori, il primo di un testacoda e il secondo di un incidente, che hanno provocato due bandiere rosse. Partiranno comunque in terza fila domani.

.@KKirkwoodRacing’s pursuit of his first #INDYCAR pole position ends in Turn 14. pic.twitter.com/UvkMQ8ryYs — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 4, 2023

Sono usciti fuori dalla Fast 12, invece, Alex Palou, per appena 95 millesimi, Felix Rosenqvist, Scott Dixon, Will Power, Christian Lundgaard e Alexander Rossi. Eliminati invece nella prima fase di qualifica Armstrong, Newgarden, Castroneves, Malukas, Ferrucci, DeFrancesco, Harvey, Rahal, Canapino, Ilott, Veekay, Robb, Daly, Pagenaud (quest’ultimo scivolato in fondo al gruppo 1 per aver provocato una bandiera rossa) e Pedersen. Questi saranno i piloti che partiranno dalla tredicesima alla ventisettesima posizione. L’appuntamento per la gara è previsto domani alle ore 18.20 italiane.

Indy NXT, nono Nannini

Nella Indy NXT, la categoria propedeutica, prestazione media per Matteo Nannini, all’esordio nella categoria. L’italiano ha infatti conquistato la nona posizione, portandosi così a centro gruppo. La pole è stata invece conquistata da Louis Foster. La gara sarà domani alle 15.50, e sarà visibile sul sito IndycarLive.com.

Alfredo Cirelli