L’estate della NTT IndyCar Series entra nel vivo con l’Honda Indy 200 sul circuito di Mid-Ohio. Il weekend che sta per cominciare sarà il primo dei tre previsti nel mese di luglio, con Alex Palou, fresco vincitore dell’ultimo round, chiamato a difendersi dagli attacchi dei suoi avversari nella corsa al titolo.

IL CIRCUITO

Un disegno molto vario, ricco di curve diverse e saliscendi impegnativi, fa di Mid-Ohio una delle piste più difficili e probanti di tutta la categoria. Il primo settore è molto veloce e largo, con il tornante di curva 2 primo spot interessante per i sorpassi. A seguire, un lungo rettifilo inframezzato dalla piega destrorsa della 3 da affrontare in piena porta nella parte più guidata del circuito.

La staccata per curva 4 è la più violenta, e la successiva serie di curve posizionate su dossi e cunette rende il tutto ancora più complicato. Non a caso, in questo settore nel passato abbiamo spesso assistito a contatti e incidenti a volte anche molto spettacolari.

LE STATISTICHE

La Honda Indy 200 sarà la nona gara della stagione 2023. Ci sono stati cinque diversi vincitori in nove gare: Marcus Ericsson (St. Petersburg), Josef Newgarden (Texas Motor Speedway e Indianapolis 500), Kyle Kirkwood (Long Beach), Scott McLaughlin (Barber Motorsports Park) e Alex Palou (Indianapolis stradale, Detroit e Road America) .

La Honda Indy 200 a Mid-Ohio sarà la 40esima gara al Mid-Ohio Sports Car Course, con Scott McLaughlin che ha trionfato in quella dello scorso anno.

Tra i plurivincitori della gara di Lexington troviamo Scott Dixon con ben sei affermazioni (2007, 2009, 2011, 2012, 2014 e 2019). A seguire Emerson Fittipaldi con tre volte mentre Michael Andretti, Helio Castroneves, Teo Fabi, Josef Newgarden, Bobby Rahal, Al Unser Jr. e Alex Zanardi hanno vinto due volte a Mid-Ohio.

PILOTI VITTORIE STAGIONI Scott Dixon 6 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2019 Helio Castroneves 2 2000, 2001 Josef Newgarden 2 2017, 2021 Graham Rahal 1 2015 Simon Pagenaud 1 2016 Alexander Rossi 1 2018 Will Power 1 2020 Race 1 Colton Herta 1 2020 Race 2 Scott McLaughlin 1 2022

A comandare la graduatoria delle pole position è Will Power con cinque (2010, 2012, 2017, 2019, 2020 Race 19, seguito da Helio Castroneves e Scott Dixon con due e da Simon Pagenaud, Alexander Rossi, Colton Herta, Josef Newgarden e Pato O’Ward con una, con quest’ultimo che la conquistò nell’edizione dello scorso anno.

PILOTA POLE STAGIONE Will Power 5 2010, 2012, 2017, 2019, 2020 Race 1 Helio Castroneves 2 2007, 2008 Scott Dixon 2 2011, 2015 Simon Pagenaud 1 2016 Alexander Rossi 1 2018 Colton Herta 1 2020 Race 2 Josef Newgarden 1 2021 Pato O’Ward 1 2022

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Dopo aver ottenuto la sua terza vittoria stagionale, lo spagnolo Alex Palou ha incrementato il suo vantaggio nella classifica del campionato salendo a quota 324 punti e scavando un margine di 74 e 81 punti rispettivamente con Marcus Ericsson e Josef Newgarden. Decisamente più distanti sono Pato O’Ward e Scott Dixon fermi a quota 226 punti.

IL PROGRAMMA

Le attivita in pista inizieranno già dalla giornata di domani con la prima sessione di libere alle ore 21:05 italiane. Il programma proseguirà nella giornata di sabato con la seconda sessione di libere alle 15:45 italiane e con le qualifiche alle 20:45. Chiusura domenica con il warm up alle ore 16:30 italiane e con la gara che scatterà alle 19:45 con diretta televisiva su Sky Sport 251 dalle 19:40 e su Sky Sport Summer dalle 20:00.

Venerdì 30 giugno

Prove libere 1 – 21:05

Sabato 1 luglio

Prove libere 2 – 15:45

Qualifiche – 20:45

Domenica 2 luglio

Gara – 19:45 (Sky Sport 251 dalle 19:40 e su Sky Sport Summer dalle 20:00)

