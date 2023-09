E’ Alex Palou il Campione 2023 della NTT IndyCar Series. Il pilota spagnolo, a cui bastava un terzo posto per bissare il successo del 2021, ha conquistato sul circuito di Portland la quinta vittoria stagionale che ha chiuso con una gara d’anticipo la lotta che lo vedeva contrapposto a Scott Dixon, terzo al traguardo.

CAOS AL VIA

Allo start il poleman Graham Rahal non ha avuto difficoltà a mantenere la leadership davanti a Scott McLaughlin e Colton Herta, con quest’ultimo però sorpreso da Palou bravissimo a recuperare due posizioni dalla quinta da cui partiva, anche grazie al contatto tra il figlio d’arte e Scott Dixon. Dietro di loro Callum Ilott finisce lungo venendo colpito dall’accorrente Romain Grosjean, con l’ex Formula 1 che ha perso 10 giri a causa delle riparazioni necessarie sulla sua vettura.

PRIMA CAUTION

Al giro 3 la prima caution della gara causata da un testacoda di Will Power venuto a contatto in curva 4 con Alexander Rossi. Alla ripartenza è sempre Rahal a guidare il gruppo davanti a McLaughlin, Palou, Herta, Dixon e le McLaren di O’Ward, Rossi e Rosenqvist.

Herta, Rossi e Marcus Ericsson sono i primi a rientrare ai box al giro 19, con il primo che viene penalizzato con un drive-through per eccesso di velocità in pitlane. Al giro 22 è la volta di McLaughlin, imitato da Rahal nel giro successivo con Palou che si porta in testa davanti a Dixon, entrambi su una strategia differente dagli altri.

PALOU FA IL RITMO

Lo spagnolo imprime un ritmo indiavolato alla gara portando il suo vantaggio su Dixon sui cinque secondi, un gap che viene mantenuto anche dopo la sosta di entrambi che avviene al giro 32. Ma ancora una volta a fare la differenza per Palou è la strategia. Lo spagnolo anticipa la sua seconda sosta, a giro 49, con Dixon che prosegue incalzato dal forsennato rientro di Rosenqvist, impegnato in uno stint più lungo su gomme primary. Al giro 60 è la volta anche del neozelandese che, però, al suo rientro in pista paga ben otto secondi di distacco dallo spagnolo.

VITTORIA PER PALOU

A 27 giri dalla fine Agustin Canapino finisce in testacoda in curva 10 finendo fuori pista, con la Direzione Gara che opta per una caution che permette a Felix Rosenqvist di poter effettuare la sua sosta rientrando in pista davanti a Dixon. Al restart Palou non ha problemi a gestire la ripartenza e i successivi giri transitando per primo sotto la bandiera a scacchi davanti allo svedese della McLaren e a Scott Dixon, con O’Ward (4°), Newgarden (5°), Veekay (6°), Ericsson (7°), Malukas (8°), McLaughlin (9°) e Kirkwood a chiudere la top 10.

SECONDO TITOLO PER LO SPAGNOLO

Grazie alla quinta vittoria stagionale Alex Palou si laurea Campione dell’IndyCar per la seconda volta in carriera, dopo il titolo del 2021, con una gara d’anticipo, relegando di fatto l’ultima gara di Laguna Seca della prossima settimana ad una pura formalità.

Vincenzo Buonpane