In una sessione rinviata di quasi quattro ore a causa della pioggia (conclusa ben oltre la mezzanotte italiana) Scott McLaughlin mette in riga tutto lo schieramento IndyCar conquistando la pole del Big Machine Music City Grand Prix per le strade di Nashville. Il neozelandese conquista la quarta pole in carriera, la prima nel 2023, con una tornata al di sotto del minuto e quindici secondi, tempo imprendibile per tutti gli altri piloti impegnati in pista.

Giro velocissimo di McLaughlin

La pioggia scombina i piani della Serie che, a causa dell’asfalto umido, deve rimandare la sessione di qualifica e far saltare l’ultima sessione di prove libere. Le qualifiche vedono pista asciutta e questo mescola un po’ le carte nelle forze in campo. McLaughlin (Penske) segna il tempo migliore in 1:14,6099, staccando di oltre tre decimi O’Ward (McLaren) che ferma i cronometri sul tempo di 1:14,9395. I due rappresentano gli unici piloti ad aver abbattuto il muro del minuto e quindici secondi, mentre il gap rappresenta il secondo distacco cronometrico più consistente in qualifica nel 2023 dopo quello della gara di apertura a St Petersburg.

Con una pista che migliorava progressivamente, McLaughlin ha mostrato velocità e costanza in tutte le fasi delle qualifiche. Ha guidato il suo gruppo nel primo round, avanzando poi al Fast Six. Con un treno di gomme a mescola alternativa consumate, il neozelandese ha messo insieme un giro finale strepitoso, conquistando la pole position. Evidenziamo una prima fila totalmente Chevrolet.

Alex Palou, leader in classifica, partirà quarto. Will Power ha chiuso settimo, in una sessione dove ha sfiorato più volte il limite, toccando una volta al muro. Scott Dixon ha picchiato sul muro interno alla curva due, facendo uscire una bandiera rossa con 18 secondi rimasti sul cronometro prima del Fast Six. La direzione gara ha concesso alle vetture tempo per un altro giro veloce, ma questo non ha apportato cambiamenti.

Griglia di partenza

Position Car Driver Team Engine 1 3 Scott McLaughlin Penske Chevrolet 2 5 Pato O’Ward McLaren Chevrolet 3 26 Colton Herta Andretti Honda 4 10 Alex Palou Ganassi Honda 5 18 David Malukas Coyne/HMD Honda 6 28 Romain Grosjean Andretti Honda 7 12 Will Power Penske Chevrolet 8 27 Kyle Kirkwood Andretti Honda 9 2 Josef Newgarden Penske Chevrolet 10 7 Alexander Rossi McLaren Chevrolet 11 60 Linus Lundqvist Meyer Shank Honda 12 9 Scott Dixon Ganassi Honda 13 45 Christian Lundgaard RLL Honda 14 6 Felix Rosenqvist McLaren Chevrolet 15 15 Graham Rahal RLL Honda 16 11 Marcus Armstrong Ganassi Honda 17 06 Helio Castroneves Meyer Shank Honda 18 77 Callum Ilott Juncos Hollinger Chevrolet 19 21 Rinus VeeKay Carpenter Chevrolet 20 30 Jack Harvey RLL Honda 21 14 Santino Ferrucci Foyt Chevrolet 22 8 Marcus Ericsson Ganassi Honda 23 78 Agustin Canapino Juncos Hollinger Chevrolet 24 51 Sting Ray Robb Coyne/RWR Honda 25 55 Benjamin Pedersen Foyt Chevrolet 26 29 Devlin DeFrancesco Andretti Honda 27 20 Ryan Hunter-Reay Carpenter Chevrolet

Luca Colombo