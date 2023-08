Nashville ospiterà la gara finale del campionato IndyCar dal 2024, come annunciato dalla Serie stessa nelle ultime ore. Il circuito subirà una revisione (passando da una lunghezza di 3,37 km a 3,49 km) e manterrà il passaggio caratteristico attraverso il Korean War Veterans Memorial Bridge e attraverserà il distretto musicale Honky-Tonk di Nashville.

Nashville prende il posto di Laguna Seca

Il cittadino di Nashville sostituirà il tracciato Laguna Seca come sede del finale di stagione di IndyCar. Il tracciato californiano perde lo status di gara conclusiva della stagione che ormai deteneva da sei anni (per quanto il Covid-19 abbia fatto saltare due edizioni). Mark Miles, presidente e CEO della Penske Entertainment Corporation, proprietaria di IndyCar, ha affermato che l’IndyCar continuerà a correre a Laguna Seca il prossimo anno, definendolo “un luogo storico e amato per i nostri team, piloti e fan”.

Nel 2024 la città del Tennessee vedrà le vetture IndyCar per il fine settimana di gara tra il 13 e il 15 settembre, mentre il 16 settembre avrà luogo, presso lo Schermerhorn Symphony Center, la 2024 INDYCAR Victory Lap Celebration, quindi la cerimonia conclusiva del campionato. Le previsioni parlano di oltre 250000 fan che dovrebbero convergere nel centro di Nashville per il Big Machine Music City Grand Prix.

Mark Miles ha affermato che i promotori dell’evento porteranno l’ultima gara della stagione “a un punto ancora più alto sulla scena globale”. Il Big Machine Music City Grand Prix, dal sui ingresso in calendario, costituisce un evento di punta per il Tennessee e per tutto il panorama degli sport motoristici, che ogni anno attrae fan dagli USA e dal resto del mondo, calandosi nel ruolo di palcoscenico mondiale.

Tennessee palcoscenico perfetto

Il Governatore del Tennessee Bill Lee ha dichiarato: “Il Tennessee è già leader della nazione nella produzione automobilistica, nell’ospitalità e nell’intrattenimento, e questo annuncio lo porta a un livello superiore. (…) In quanto stato di origine del due volte campione della serie e attuale campione della Indianapolis 500 Josef Newgarden, ha senso che il Tennessee ospiti una delle gare più importanti della stagione. Con i riflettori nazionali e internazionali puntati su Nashville, il mondo vedrà ciò che gli abitanti del Tennessee già sanno già: non esiste palcoscenico migliore per le corse di Music City”.

Appuntamento per la gara conclusiva del prossimo campionato per il fine settimana di metà settembre. Rimane qualche perplessità sulla scelta di un cittadino per un potenziale title-decider. Le gare sui tracciati in mezzo alle città, infatti, solitamente generano gare imprevedibili, più che altro per il frequente ricorso alla bandiera gialla e safety-car. Vedremo nei prossimi anni se, da questo punto di vista, IndyCar ha preso una buona decisione o meno.

Luca Colombo

Leggi anche: INDYCAR | BIG MACHINE MUSIC CITY GRAND PRIX: INFO E ORARI