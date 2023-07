Alex Palou (Chip Ganassi Racing) ha vinto il nono round del campionato IndyCar in Mid-Ohio, mettendo a segno la sua terza vittoria consecutiva. Lo spagnolo ha preso il controllo delle operazioni nello stint centrale della propria gara. Ancora sfortuna per Colton Herta (Andretti Autosport): pizzicato oltre la velocità limite ai box, vede sfumare il podio.

La gara

Alla partenza Herta gira alla prima curva per primo. Dietro, Marcus Ericsson (Ganassi) e Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) entrano in collisione alla Curva 6, con Ericsson che “salta” sulla vettura avversaria. Ericsson subisce la rottura della sospensione anteriore destra, benché torni ai box per le riparazioni, mentre Rosenqvist ha concluso la gara con evidenti segni sulla monoposto.

Neutralizzazione e bandiera verde fuori al sesto giro. Herta conduce davanti a Rahal, Kirkwood e Palou. Rahal ha attaccato Herta per il comando alla tredicisma tornata, ma Colton rimanda al mittente il tentativo, nonostante le gomme non al top. Nel frattempo, Palou cerca di attaccare Kirkwood. Palou passa Kirkwood al diciannovesimo giro: sorpasso all’esterno e Kirkwood va in testacoda.

Palou ricuce con Herta e Rahal, ma poi risparmia carburante, con Herta che va ai box al giro 28. Rahal fa un giro in più, ma rientra dietro Herta. Palou va ai box al trentesimo giro: sosta veloce, rientra davanti a Herta, con Dixon al terzo posto. Palou apre il gap su Herta nonostante incomprensioni con il doppiaggio di Benjamin Pedersen.

Palou si ferma per l’ultima volta al giro 54. Herta va ai box un giro dopo, con una secca frenata all’ingresso della corsia box. Per lui arriva una penalità per eccesso di velocità ai box (stando alle dichiarazioni il limitatore non ha funzionato). Herta scivola all’undicesimo posto. Lo spagnolo guida su O’Ward e Dixon, ma a sedici giri dalla fine O’Ward rientra ai box per la terza sosta.

Classifica finale

Alla bandiera a scacchi abbiamo un 1-2 Ganassi (Palou e Dixon), davanti a Power, Lundgaard, McLaughlin, Malukas e Rahal.

Cla Nº Driver Car / Engine Laps Time Delay 1 10 Alex Palou Dallara/Honda 80 1:37’31.9887 2 9 Scott Dixon Dallara/Honda 80 1:37’37.0129 5.0242 3 12 Will Power Dallara/Chevrolet 80 1:37’50.3472 18.3585 4 45 C.Lundgaard Dallara/Honda 80 1:37’51.0715 19.0828 5 3 Scott McLaughlin Dallara/Chevrolet 80 1:37’52.5167 20.5280 6 18 David Malukas Dallara/Honda 80 1:37’59.1421 27.1534 7 15 Graham Rahal Dallara/Honda 80 1:37’59.8739 27.8852 8 5 Patricio O’Ward Dallara/Chevrolet 80 1:38’00.5006 28.5119 9 11 Marcus Armstrong Dallara/Honda 80 1:38’14.3908 42.4021 10 7 Alexander Rossi Dallara/Chevrolet 80 1:38’21.1370 49.1483 11 26 Colton Herta Dallara/Honda 80 1:38’27.5855 55.5968 12 2 Josef Newgarden Dallara/Chevrolet 80 1:38’28.1691 56.1804 13 28 Romain Grosjean Dallara/Honda 80 1:38’32.3592 1’00.3705 14 29 D.Defrancesco Dallara/Honda 80 1:38’34.8793 1’02.8906 15 21 R.van Kalmthout Dallara/Chevrolet 80 1:38’35.4182 1’03.4295 16 77 Callum Ilott Dallara/Chevrolet 80 1:38’35.8569 1’03.8682 17 27 Kyle Kirkwood Dallara/Honda 80 1:38’36.3907 1’04.4020 18 30 Jack Harvey Dallara/Honda 80 1:38’40.0704 1’08.0817 19 20 Ryan Hunter-Reay Dallara/Chevrolet 80 1:38’41.3604 1’09.3717 20 60 Conor Daly Dallara/Honda 80 1:38’42.1248 1’10.1361 21 06 H.Castroneves Dallara/Honda 79 1:37’48.1818 22 51 Sting Ray Robb Dallara/Honda 79 1:37’56.3794 23 78 Agustín Canapino Dallara/Chevrolet 79 1:37’58.6956 24 14 Santino Ferrucci Dallara/Chevrolet 79 1:38’08.6703 25 6 Felix Rosenqvist Dallara/Chevrolet 79 1:38’21.5445 26 55 B.Pedersen Dallara/Chevrolet 79 1:38’32.0430 27 8 Marcus Ericsson Dallara/Honda 5 1:04’37.5732

Luca Colombo

