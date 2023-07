La NTT IndyCar Series torna in scena con l’appuntamento sul tracciato canadese di Toronto. Caccia apertissima al dominatore del campionato Alex Palou che, dopo le quattro vittorie nelle ultime gare del calendario, è sempre più lanciato verso la conquista del suo secondo titolo in carriera

IL TRACCIATO

Il tracciato situato nella zona di Exhibition Place, sul lago Ontario, si snoda attraverso i 2.874 km che lo caratterizzano. Presenta11 curve, un andamento misto veloce con due lunghi rettilinei e una parte più guidata. In fondo al rettilineo più lungo (Lakeshore Boulevard) si raggiungono facilmente i 305 km/h – 190 mph. Parecchie le zone particolamente complicate per i piloti con un margine di errore davvero molto elevato.

LE STATISTICHE

Quella di domenica sarà il decimo appuntamento della stagione 2023 della NTT IndyCar Series, la 37a sulla strade di Toronto. Tra i piloti in attività il più vincente è Scott Dixon che ha fatto sua la gara in quattro edizioni (entrambe le gare nel 2013, nel 2018 e nel 2022), seguono Will Power con tre (2007, 2010, 2016), Josef Newgarden con due (2015, 2017) e Ryan Hunter-Reay (2012), mentre il record assoluto appartiene a Michael Andretti con ben sette successi.

PILOTI IN ATTIVITA’ VITTORIE STAGIONI Scott Dixon 4 2013 Race #1, 2013 Race #2, 2018, 2022 Will Power 3 2007, 2010, 2016 Josef Newgarden 2 2015, 2017 Ryan Hunter-Reay 1 2012

POLE POSITION

Per quanto riguarda le pole position sono Will Power e Scott Dixon a guidare questa graduatoria con due partenze al palo a testa, seguono ad una Helio Castroneves, Josef Newgarden e Conton Herta, che partì davanti a tutti nell’edizione della scorsa stagione. Piccola curiosità riguardante Castroneves, che partì in pole position anche nell’edizione 2014 ma con la posizione di partenza che fu decisa in base alla classifica del campionato aggiornata dopo gara 1 a causa delle avverse condizioni climatiche che colpirono il tracciato canadese e che costrinsero gli organizzatori a far disputare entrambe le gare nella giornata della domenica.

PILOTI IN ATTIVITA’ POLES STAGIONI Will Power 2 2011, 2015 Scott Dixon 2 2013 Race #2, 2016 Helio Castroneves 1 2000 Josef Newgarden 1 2018 Colton Herta 1 2022

Tra i team, invece, è il Chip Ganassi Racing ad aver ottenuto il maggior numero di successi, ben otto, con Michael Andretti (1994), Alex Zanardi (1998), Dario Franchitti (2009, 2011) e Scott Dixon (2013 entrambe le gare, 2018, 2022). Segue il Team Penske con cinque vittorie in pista: Paul Tracy (1993), Will Power (2010, 2016), Josef Newgarden (2017) e Simon Pagenaud (2019), con la scuderia di Roger Penske che primeggia per numero di pole conquistate (10) ottenute da Danny Sullivan (1988, 1990), Emerson Fittipaldi (1993), Helio Castroneves (2000), Gil de Ferran (2001), Will Power (2011, 2015), Simon Pagenaud (2017, 2019) e Josef Newgarden (2018).

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Dopo le ultime quattro vittorie l’ago della bilancia sulla conquista del campionato sembra pendere sempre di più verso Alex Palou. Per lo spagnolo il vantaggio più che rassicurante di 110 punti sul suo primo inseguitore, Scott Dixon, potrebbe permettergli di gestire senza rischi il finale di campionato, con la lotta che sembra concentrarsi più sulle posizioni dalla seconda a scendere.

FUORI PAGENAUD, DENTRO BLOMQVIST

Dopo il brutto incidente nelle libere di Mid-Ohio, Simon Pagenaud non prenderà parte al weekend canadese. Sulla vettura del team Meyer Shank il francese sarà, infatti, sostituito da Tom Blomqvist. Per lo svedese non si tratterà di un debutto assoluto, visto che già nel 2022 testò una vettura IndyCar (e con il miglior tempo) nei test provati di Sebring.

IL PROGRAMMA

Il weekend dell’Honda Indy Toronto inizierà nella giornata di domani con le prime prove libere alle 21 ora italiana. Il programma proseguirà nella giornata di sabato con le seconde libere, alle 16:35, e con le qualifiche programmate per le 20:50 italiane. Chiusura la domenica con il warm up alle 16:15 e con la gara che scatterà alle 19:45. Quest’ultima, come sempre, sarà trasmessa sul canale Sky Sport F1.

Venerdì 14 luglio

Prove Libere 1 – 21:00

Sabato 15 luglio

Prove Libere 1 – 16:35

Qualifiche – 20:50

Domenica 17 luglio

Warmup – 16:15

Gara (85 giri, diretta su Sky Sport F1) – 19:45

Vincenzo Buonpane