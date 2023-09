E’ appannaggio di Scott Dixon l’ultima gara della stagione 2023 della NTT IndyCar Series sul circuito di Laguna Seca. Con i giochi per il titolo già decisi sette giorni fa in favore di Alex Palou, il pilota neozelandese ha trionfato in una gara pazza e caotica condita da ben otto caution.

Il sei volte campione ha trionfato nonostante una penalità ricevuta ad inizio gara, battendo sul traguardo Scott McLaughlin e il suo compagno di squadra Alex Palou al termine di una gara dove i contatti e le strategie ai box l’hanno fatta da padrona.

SUBITO CAOS AL VIA

Alla green flag è bravo il poleman Felix Rosenqvist a mantenere la leadership, mentre alle sue spalle Christian Lundgaard tocca Scott McLaughlin innescando una carambola che coinvolge Graham Rahal, Juri Vips e Josef Newgarden. Non va meglio nemmeno a Scott Dixon che, scattato dalla P11 per via della sostituzione del motore, colpisce Rinus Veekay all’uscita di curva 2 venendo penalizzato.

TESTACODA DI NEWGARDEN

Alla ripartenza al 7° giro, Palou prende il comando su Rosenqvist poco prima che una nuova caution, per un testacoda di Newgarden in curva 4, neutralizzi la gara. Al restart di gara 12 il poleman svedese di riprende la seconda posizione persa su Power, mentre Dixon e Lundgaard scontano il loro drive through per i contatti del primo giro.

PIOGGIA DI CAUTION

La parte centrale di gara, dal giro 27 al giro 42 è costellata da una sequenza di caution che, unite alla strategia ai box, rivoluzionano in modo continuo la classifica. A vario titolo, infatti, finiscono in testacoda Felix Rosenqvist, Benjamin Pedersen, Callum Ilott, Santino Ferrucci, con la classifica che viene continuamente rivoluzionata anche per via delle varie strategie ai box adottate dai team.

Al restart del giro 42 la situazione di classifica vede Palou davanti a O’Ward, Grosjean e Canapino, ma la gara dura poco più di una decina di giri visto che al giro 58 Malukas e De Francesco vengono a contatto in curva 3 provocando l’ennesima caution di giornata.

VINCE DIXON

Dopo altre due caution e 95 giri tirati a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi è Scott Dixon davanti a Scott Mclaughlin e Alex Palou, con quest’ultimo bravo a risalire posizioni dopo che le varie caution avevano penalizzato la sua strategia. Chiudono la top 10 Will Power (4°), Callum Ilott (5°), Christian Lundgaard (6°), Alexander Rossi (7°), Marcus Armstrong(8°), Patricio O’Ward (9°) e Ryan Hunter-Reay (10°).

Archiviata l’ultima gara del 2023, per l’IndyCar sarà tempo di pensare alla stagione 2024 quando esordiranno i motori ibridi V6 da 2,2 litri.

Vincenzo Buonpane