Archiviato il round di Portland, la NTT IndyCar Series si prepara ad affrontare l’ultimo appuntamento stagionale sul circuito di Laguna Seca. Con la corsa al titolo giunta al termine con la vittoria finale di Alex Palou, l’attenzione si sposta sulla Rookie Cup, con in lotta Marcus Armostrong e Agustin Canapino, ma anche sulle posizioni alle spalle dello spagnolo e di Scott Dixon.

IL CIRCUITO

Teatro della sfida, come detto, il celebre circuito di Laguna Seca (precedentemente noto come Laguna Seca Raceway), tracciato utilizzato sia per le corse automobilistiche che per le corse motociclistiche, originariamente costruito nel 1957 vicino a Salinas e Monterey, in California. L’attuale pista è di 2.238 miglia (3.602 km ) di lunghezza con un dislivello di 300 piedi (91 m). Ha undici curve, tra cui il famoso “Cavatappi” alle curve 8 e BA. Sulla pista si tengono una varietà di eventi di corse, esibizioni e intrattenimento, che vanno dai superkart alle corse americane di Le Mans ai festival musicali. Il nome Laguna Seca deriva dallo spagnolo per “lago secco”, dato che l’area in cui si trova la pista era originariamente un lago. Anche il percorso, infatti, era originariamente costruito intorno al lago, che da allora si è completamente prosciugato, venendo sostituito da uno artificiale.

LE STATISTICHE

Quella di domenica sarà la 26esima gara della NTT IndyCar Series al WeatherTech Raceway di Laguna Seca, ma solo la quarta dal 2004. Alex Palou, Colton Herta e Helio Castroneves sono gli unici ex vincitori iscritti alla gara di quest’anno.

Tredici piloti hanno vinto dalla pole: Teo Fabi (1983), Bobby Rahal (1985), Danny Sullivan (1988), Rick Mears (1989), Danny Sullivan (1990), Michael Andretti (1991 e 1992), Paul Tracy (1994), Alex Zanardi (1996), Bryan Herta (1998 e 1999), Helio Castroneves (2000), Cristiano da Matta (2002), Patrick Carpentier (2003) e Colton Herta (2019 e 2021).

Tra i team è il Penske a dominare la classifica delle vittorie con sei affermazioni: Danny Sullivan (1988 e 1990), Rick Mears (1989), Paul Tracy (1993 e 1994) e Helio Castroneves (2000). Rahal Letterman Lanigan Racing ha tre vittorie con Bryan Herta (1998-99) e Max Papis (2001). A seguire troviamo il Chip Ganassi Racing con tre vittorie:Alex Palou (2022), Alex Zanardi (1996) e Jimmy Vasser (1997).

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Detto della vittoria di Alex Palou e del secondo posto di Scott Dixon, il focus si sposta sulle posizioni che seguono con Josef Newgarden che dovrà difendere il suo terzo posto attuale da Pato O’Ward distante dallo statunitense solamente di 9 punti, con Scott McLaughlin e Marcus Ericsson anche loro della partita per l’ultimo gradino del podio della classifica di campionato.

Non secondarie nemmeno la lotta nella Rookie Cup e nella classifica dei motoristi, con ancora entrambi i titoli ancora in bilico. Nella prima Marcus Armstrong dovrà difendere la sua prima posizione da Agustin Canapino, con i due distanziati di 26 punti, mentre è più ristretto il margine nella seconda con Honda che precede Chevrolet di 16 punti.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

L’appuntamento di Laguna Seca è stato aperto dagli open test di giovedì, che hanno visto primeggiare Will Power, con il Campione IndyCar 2022 che è stato il più veloce dei nove piloti che sono scesi ufficiosamente sotto il record della pista di 1:07.722 stabilito da Helio Castroneves nel 2000. Alle sue spalle ha ben figurato Christian Lundgaard, secondo davanti a Scott McLaughlin, ma ha ancora fatto meglio il debuttante Juri Vips, autore del 4° tempo assoluto davanti a Marcus Ericsson. Non è stata una giornata facile, invece, per il fresco vincitore 2023 Alex Palou, 12° a fine giornata, ma finito contro le barriere di curva 4 a 50 minuti dal termine della sessione.

Archiviati gli open test, il programma proseguirà oggi con la prima sessione di libere alle 23:30 italiana. Il sabato verrà aperto dalle prove libere 2 alle 19:00, seguite dalle qualfiche che scatteranno alle 23 italiane. Chiusura domenica con lo start dell’ultimo appuntamento stagionale previsto per le 20:30 con copertura televisiva a cura di Sky Sport F1.

VENERDI’ 8 SETTEMBRE

Libere 1 – 23:30

SABATO 9 SETTEMBRE

Libere 2 – 19:00

Qualifiche – 23:00

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Gara (95 giri) – 20:30 (diretta TV Sky Sport F1)

Vincenzo Buonpane