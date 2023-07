Va a Josef Newgarden l’Hy-Vee Homefront 250 sullo Iowa Speedway. Il pilota statunitense del team Penske, scattato dalla terza posizione, ha preceduto il compagno di scuderia Scott McLaughlin e Pato O’Ward, con il poleman Will Power che ha chiuso al 5° posto. Solo P8 per il leader del campionato Alex Palou che vede ridursi il suo vantaggio su Newgarden a 100 punti.

La prima parte di gara è stata appannaggio di Will Power e del team Penske, con l’australiano scattato bene dalla pole position e in totale controllo, mentre alle sue spalle Dixon e Newgarden hanno dato spettacolo superandosi per diverse tornate prima che le gomme del sei volte Campione IndyCar cedessero di botto.

Stessa sorte è toccata anche a Colton Herta che, al giro 41, ha inaugurato la girandola dei pit stop, con il figlio d’arte che ha perso ben quattro giri a causa di un problema al dado della sua anteriore destra.

PROBLEMI PER POWER

La svolta della gara si è avuta al giro 121, quando Newgarden si è preso la testa della corsa su Power proprio in concomitanza con la seconda sosta che, di fatto, non ha stravolto la classifica. I problemi per l’australiano però sono continuati, visto che dopo un contatto con le barriere di curva 4 ha perso rapidamente diverse posizioni venendo superato in rapida successione prima da Scott McLaughlin e poi da Pato O’Ward.

RAHAL A MURO

Nemmeno la caution provocata da Graham Rahal al giro 152 (tra l’altro molto critico con la sua vettura) ha sparigliato le carte in tavola, con Newgarden che alla ripartenza ha mantenuto la testa della corsa davanti a McLaughlin e O’Ward, con Marcus Ericsson e Kyle Kirkwood immediatamente dietro a Power, rispettivamente in P5 e P6, anche grazie ad una strategia alternativa rispetto a quella dei piloti davanti.

ALLUNGO DI NEWGARDEN

L’ultima parte di gara è stata un dominio di Newgarden, con lo statunitense sempre in controllo della situazione e bravissimo a gestire le delicate fasi di doppiaggio nel finale. Al termine dei 250 giri, e dopo aver doppiato praticamente quasi tutti, Newgarden ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale, dopo la Indy 500, davanti al compagno di squadra Scott McLaughlin e Pato O’Ward, con Marcus Ericcson (4°), Will Power (5°), Scott Dixon (6°), Kyle Kirkwood (7°), Alex Palou (8°), Takuma Sato (9°) e Alexander Rossi a chiudere la top 10. In classifica generale Palou vede ridursi il suo vantaggio a 100 punti su Newgarden, con lo spagnolo che ha limitato i danni in una prima parte di weekend piuttosto difficile per lui.

Si ritorna in pista già nella giornata di domani con gara 2 che prenderà il via alle ore 20:30 italiane.

Vincenzo Buonpane

