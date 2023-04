Quarto appuntamento stagionale per la NTT IndyCar Series che approda in Alabama prima del tradizionale mese di maggio riservato alla 500 Miglia di Indianapolis. Si riparte dalla leadership in classifica dello svedese Marcus Ericsson e dalla vittoria di Kyle Kirkwood nell’ultima gara di Long Beach.

IL TRACCIATO

Il Barber Motorsports Park è situato nella città americana di Birmingham nello stato Alabama. Ha una lunghezza di 3,7 km ed è stato inaugurato nel 2003. La pista prende il nome dal suo fondatore, George Barber, uomo d’affari statunitense, e a partire dal 2010 ospita gare del calendario della IndyCar Series. Accanto al circuito c’è il Barber Vintage Motorsports Museum, che dispone di una collezione di oltre 900 auto da corsa e motociclette.

LE STATISTICHE

Il Children’s of Alabama Indy Grand Prix sarà il 13° evento che la NTT IndyCar Series svolgerà al Barber Motorsports Park. I vincitori della gara in attività che prenderanno parte al weekend sono: Helio Castroneves, Will Power, Josef Newgarden, Simon Pagenaud, Alex Palou e Pato O’Ward. Tra i vincitori comandano Josef Newgarden e Will Power con il primo vittorioso per ben tre volte (2015,2017,2018), e il Campione 2022 due volte (2011,2012).

PILOTI VITTORIE STAGIONI Josef Newgarden 3 2015, 2017, 2018 Will Power 2 2011, 2012 Pato O’Ward 1 2022 Alex Palou 1 2021 Simon Pagenaud 1 2016 Helio Castroneves 1 2010

Cinque piloti hanno vinto la gara partendo dalla pole: Will Power nel 2011, Ryan Hunter-Reay nel 2013, Simon Pagenaud nel 2016, Josef Newgarden nel 2018 e Takuma Sato nel 2019.

PILOTI POLE STAGIONI Will Power 4 2010, 2011, 2014, 2017 Helio Castroneves 2 2012, 2015 Rinus VeeKay 1 2022 Pato O’Ward 1 2021 Josef Newgarden 1 2018 Simon Pagenaud 1 2016

DIXON A CACCIA DELLA VITTORIA

Scott Dixon è salito sul podio in nove delle sue 12 partenze precedenti al Barber Motorsports Park, inclusi sei secondi posti, ma deve ancora salire sul gradino più alto del podio. Quattro piloti hanno gareggiato in ogni gara disputata in Alabama: Scott Dixon, Will Power, Graham Rahal e Takuma Sato, con quest’ultimo che non prenderà parte al weekend.

PENSKE DOMINA TRA I TEAM

Il Team Penske ha ottenuto sei vittorie al Barber Motorsports Park (2010, 2011, 2012, 2016, 2017 e 2018). Andretti Autosport, Chip Ganassi Racing, Ed Carpenter Racing, Rahal Letterman Lanigan Racing e Arrow McLaren sono le uniche altre squadre ad aver ottenuto dei successi. Andretti Autosport ha vinto nel 2013 e nel 2014 con Ryan Hunter-Reay. Ed Carpenter Racing con Josef Newgarden nel 2015, Rahal Letterman Lanigan Racing nel 2019 con Takuma Sato, Chip Ganassi Racing nel 2021 con Alex Palou e Arrow McLaren nel 2022 con Pato O’Ward.

ORARI DEL WEEKEND

Il programma del GP Alabama inizierà nella giornata di venerdì con la prima sessione di libere alle 21:40 italiane. Sabato dedicato alle qualifiche, che scatteranno alle 21 italiane, precedute dall’ultima sessione di libere alle 18 italiane, mentre il programma si chiuderà nella giornata di domenica con il warm up alle 18 italiane e la gara che scatterà alle 21:15 nostrane con diretta Tv sul canale Sky Sport F1.

Venerdì 28 aprile

21:40: Prove Libere 1

Sabato 29 aprile

18:00: Prove Libere 2

21:00: Qualifiche

Domenica 30 aprile

18:00: Warm-up

21:15: Gara, diretta su Sky Sport F1

Vincenzo Buonpane