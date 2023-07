Dopo il terrificante incidente di Kyle Kirkwood alla 500 Miglia di Indianapolis, nel quale una ruota sganciata dalla monoposto ha terminato il suo volo nel parcheggio del catino, IndyCar e Dallara hanno introdotto un dado di fissaggio del cuscinetto della ruota posteriore aggiornato. La modifica scenderà in pista già per il double-header dell’Iowa di questo fine settimana.

Durante l’ultima edizione dell’Indy 500, un contatto tra Kyle Kirkwood e Felix Rosenqvist ha strappato la ruota posteriore sinistra della monoposto di Kirkwood. La ruota ha sorvolato recinzione e tribune, atterrando nel parcheggio del circuito. Fortunatamente nessuno è stato ferito dalla ruota volante, la quale ha finito il volo danneggiando un’automobile parcheggiata appartenente ad una spettatrice. Ovviamente lo sgancio di una ruota, unita alle alte velocità raggiunte negli speedway, rappresenta un grosso problema di sicurezza.

Indianapolis Motor Speedway followed through on their promise. They have gifted a 2023 Chevy Equinox to Robin Matthews, whose car was destroyed when a wheel off Kyle Kirkwood's car hit it during the Indy 500. >> https://t.co/57f7fRiAsO pic.twitter.com/WqK6egONC5 — WRTV Indianapolis (@wrtv) June 22, 2023

Dallara ha visionato l’incidente, analizzando la rottura della ruota. Per evitare quanto possibile situazioni simili ha migliorato il fissaggio del cuscinetto della ruota posteriore. Secondo i calcoli, Dallara ha affermato che la resistenza della nuova parte “è aumentata del 60% rispetto al design precedente”. La modifica ha il carattere di mandatory new part (nuova parte obbligatoria) per il fine settimana di gare alle porte sull’ovale in Iowa.

Stefano de Ponti, CEO di Dallara, ha dichiarato: “La missione di Dallara, insieme a IndyCar e a tutte le serie da corsa con cui lavoriamo, è mantenere e migliorare continuamente la sicurezza sulla base degli standard più elevati. Dopo aver completato un’analisi dettagliata dell’incidente durante la Indy 500 di quest’anno, insieme a IndyCar siamo giunti alla conclusione che l’esito è stato la conseguenza di una serie di circostanze insolite e mai viste prima. Ciononostante, abbiamo sviluppato e prodotto nuovi componenti che aumenteranno la resistenza della curva nel caso in cui l’improbabile sequenza di eventi si ripeta”.

Jay Frye, presidente IndyCar, ha affermato che “Dallara continua a essere un partner straordinario della NTT INDYCAR SERIES. Il loro accurato processo di revisione dell’incidente alla 500 Miglia di Indinanpolis ha preso il via immediatamente con un grosso lavoro presso la loro sede in Italia. IndyCar prende molto sul serio la sicurezza. Questo aggiornamento è un passo importante per garantire che un incidente come questo non si ripeta”.

Oltre al plauso di Jay Frye, notiamo le dichiarazioni del campione IndyCar in carica, Will Power, felice di vedere con quanta rapidità IndyCar ha affrontato il rischio per la sicurezza. Power ha affermato: “È in cima alla lista delle priorità che quelle ruote non volino. (…) Hanno fatto una grande indagine su come quella ruota si sia staccata e perché. Sembra che il cavo di ritenzione abbia funzionato, ma l’urto ha strappato via il dado della ruota e il cuscinetto della ruota dal supporto. (…) Ruote volanti, detriti volanti su grandi folle sono semplicemente brutti. Siamo stati fortunati lì [a Indianapolis, ndR] (…) e sono stati molto veloci a indagare e apportare una modifica di sicurezza.”

Luca Colombo