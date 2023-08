Il campionato NTT IndyCar Series volge al termine con la prima delle tre rimanenti gare che chiuderanno la stagione. Si comincia dal World Wide Technology Raceway di Gateway, nel Missouri, che ospiterà l’ultima gara su ovale di questo 2023 che, per il momento, ha visto dominare Alex Palou che guida la classifica del campionato con 101 punti di vantaggio su Scott Dixon.

IL CIRCUITO

L’ovale di Gateway può essere considerato un unicum nel suo genere. La lunghezza di 1,25 miglia (quindi 2,1 km) non deve trarre in inganno: verranno utilizzati assetti da short track simili a quelli già visti nelle due gare in Iowa. Vedremo quindi alettoni posteriori simili a quelli utilizzati sui tracciati stradali, ma meno elementi aerodinamici sull’asse anteriore.

L’impostazione delle quattro curve è ripresa da diversi tracciati, con le prime due molto strette in cui è necessario pestare sul freno. La 3 e la 4 hanno invece un raggio molto più ampio, paragonabile a quello riscontrabile sul Motegi Twin Ring, affrontato fino a qualche anno fa anche dalla Indy. Nel suo complesso, il layout ricorda quello del Darlington Raceway, storico per le corse americane.

LE STATISTICHE

Per quanto riguarda il numero di vittorie, tra i piloti in attività a guidare questa speciale graduatoria è Josef Newgarden con ben quattro affermazioni, di cui le ultime tre consecutive. Seguono con un’affermazione Scott Dixon (2020 Gara 1), Takuma Sato (2019), Will Power (2018) e Helio Castroneves (2003).

PILOTI VITTORIE STAGIONI Josef Newgarden 4 2017, 2020-Race2, 2021, 2022 Scott Dixon 1 2020-Race 1 Takuma Sato 1 2019 Will Power 1 2018 Helio Castroneves 1 2003

Tre piloti hanno vinto al World Wide Technology Raceway dalla pole: Juan Pablo Montoya (2000), Gil de Ferran (2002) e Helio Castroneves (2003). Tra i team il più vincente è il Team Penske con vittorie: Paul Tracy (1997), Gil de Ferran (2002), Helio Castroneves (2003), Josef Newgarden (2017, 2020-Gara 2, 2021, 2022) e Will Power (2018). Chip Ganassi Racing ha ottenuto tre vittorie al Gateway con Alex Zanardi (1998), Juan Pablo Montoya (2000) e Scott Dixon (2020-Gara 1).

NUOVO PNEUMATICO NEL WEEKEND

Il weekend che sta per iniziare porterà la novità del pneumatico alternate Firestone utilizzato su una pista ovale in una gara. Le squadre dovranno iniziare la gara con pneumatici primari e non sarà consentito utilizzare pneumatici alternate nelle qualifiche. Le squadre dovranno utilizzare un set di pneumatici primari e un set di pneumatici nuovi alternate per almeno due giri durante la gara.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Ci sono sei piloti ancora matematicamente in lotta per il campionato 2023 della NTT IndyCar Series: Alex Palou, Scott Dixon, Josef Newgarden, Scott McLaughlin, Pato O’Ward e Marcus Ericsson. Qualsiasi pilota che, domenica sera, avrà uno svantaggio in classifica di 108 punti o più da Palou sarà escluso dalla lotta per il titolo.

ERICSSON CON ANDRETTI NEL 2024

Diverse sono le novità nella lineup del weekend. La prima riguarda il team Rahal Letterman Lanigan Racing che poco più di una settimana fa ha annunciato il divorzio immediato con Jack Harvey che, infatti, questo fine settimana sarà sostituito da Conor Daly che in questa stagione ha già corso per i team Carpenter e Meyer Shank. Sarà della contesa anche Linus Lundqvist che anche a Gateway rimpiazzerà il lungodegente Simon Pagenaud. E con la stagione che va a concludersi si incominciano a delineare anche le prime mosse di mercato. Dopo l’ingaggio di Tom Blomqvist da parte del team Meyer Shank Racing, nelle scorse ore il il team Andretti ha annunciato il passaggio di Marcus Ericsson tra le proprie fila, con lo svedese che andrà a sostituire, con tutta probabilità, Romain Grosjean che passerà nel WEC con Lamborghini.

IL PROGRAMMA

Il weekend di Gateway sarà articolato su due giorni, con le prime libere alle 17 italiane che precederanno le qualifiche delle ore 20 e le ultime libere delle 23:45. Lo start della gara è previsto alle 21:30 con diretta televisiva sul canale Sky Sport Arena.

Sabato 26 agosto

Prove libere 1: 17:00

Qualifiche: 20:00

Prove libere 2: 23:45

Domenica 27 agosto

Gara: 21:30 (260 giri, diretta su Sky Sport Arena)

Vincenzo Buonpane

