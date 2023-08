Kyle Kirkwood trionfa a Nashville conquistando la sua seconda vittoria stagionale grazie ad una strategia che gli ha permesso di avere la meglio sul poleman Scott McLaughlin e sul leader del campionato Alex Palou che, grazie al 4° posto di Josef Newgarden, allunga in classifica generale proprio sull’alfiere del team Penske.

PRIMA CAUTION

Allo start McLaughlin non ha particolari difficoltà nel mantenere il comando su O’ Ward, Herta e Malukas, mentre al giro 3 è già tempo di sosta per Rinus Veekay e Graham Rahal, imitati poco dopo da Marcus Ericsson, Ilott, Ferrucci, Hunter-Reay, Canapino, Rossi, Lundgaard e Rosenqvist. Dopo 11 giri è già tempo di caution causata da Malukas che si deve ritirare per il collasso improvviso della sua ala posteriore, con Alex Palou, Linus Lundqvist e Jack Harvey che ne approfittano per entrare ai box.

PRIMA FASE DI GARA INTERLOCUTORIA

Alla ripartenza McLaughlin mantiene la vetta sugli arrembanti O’Ward ed Herta con Grosjean che approfitta della bagarre tra i primi tre per sopravanzare il figlio d’arte che, infatti, dopo pochi giri si ferma ai box. A metà gara, e grazie al gioco delle soste, a prendere la testa della corsa è Alex Palou seguito da Kirkwood, Grosjean, McLaughlin, l’esordiente svedese Lundqvist (che sostituisce Simon Pagenaud), Jack Harvey, Newgarden, Dixon, Ericsson e VeeKay che chiude la top 10.

BRIVIDO ROSSI-VEEKAY La gara prosegue senza particolari scossoni, fino al giro 49 quando Romain Grosjean a causa di una sbavatura perde la P2 a vantaggio di Scott McLaughlin e Rinus VeeKay e Alexander Rossi entrano in collisione con l’olandese che finisce dritto, ma fortunatamente senza conseguenze. Dopo la seconda tornata di sosta la situazione di classifica vede Kirkwood in testa alla gara seguito da Scott McLaughlin, Alex Palou e da Linus Lundqvist. CAOS NEL FINALE La seconda parte di gara si rivela piuttosto movimentata rispetto alla prima, molto più lineare. Al giro 67 Devlin DeFrancesco è costretto al ritiro per problemi tecnici, mentre al giro 70 arriva la seconda caution di giornata causata da Lundqvist, che finisce contro il muro di curva 2 vanificando l’ottima gara fin lì disputata. Al restart è caos totale con Rosenqvist che finisce contro le barriere coinvolgendo nella carambola anche Canapino, Benjamin Pedersen e Colton Herta. Alla successiva ripartenza le posizioni con cambiano con Kyle Kirkwood che va a vincere la sua seconda gara in NTT Indycar Series davanti a Scott McLaughlin e Alex Palou con Josef Newgarden (4°), Scott Dixon (5°), Romain Grosjean (6°), Marcus Ericsson (7°), Pato O’ Ward (8°), Christian Lundgaard (9°) e Will Power a chiudere la top 10.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la gara di Nashville per è già tempo di scendere nuovamente in pista per la NTT INdyCar Series che sarà, infatti, in pista il prossimo fine settimana per il Gallagher GP sullo versione stradale del circuito di Indianapolis.

Vincenzo Buonpane