Antonio Garcia/Jordan Taylor vincono nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship al VIRginia International Raceway. Corvette ottiene la seconda affermazione stagionale primeggiando sulla Lexus #14 di Ben Barnicoat/Jack Hawksworth (Vasser Sullivan) e la BMW #1 del Paul Miller Racing di Bryan Sellers/Madison Snow. Podio overall per i dominatori della classe GTD, sempre più padroni del campionato.

IMSA, VIR: Lexus parte forte tra le caution

Jack Hawksworth (Vasser Sullivan #14 Lexus) ha controllato la scena al via, un breve periodo di green flag che verrà subito spezzato da un contatto contro le barriere del primo settore della Porsche #92 del Kellymoss with Riley.

Il britannico ha ripreso a gestire il gruppo al restart, leader davanti alla Corvette #3 di Antonio Garcia ed alla Mercedes #79 del WeatherTech Racing di Daniel Juncadella. Leggermente più attardate, invece, la Porsche #9 di Pfaff Motorsports e l’Aston Martin #23 di Heart of Racing, attardate in qualifica.

Tutto è rimasto intatto fino ad 1h e 30 dalla fine quando, in curva 14, la Lamborghini #78 del Misha Goikhberg è finita contro le barriere. Problemi ai freni per il team Forte Racing Powered by USRT, un significativo incidente che ha richiamato in pista la Safety Car.

Lexus vs Chevy al VIR

La neutralizzazione ha riacceso la sfida per la vittoria in GTD PRO con Ben Barnicoat #14 al comando davanti a Jordan Taylor #3. La Lexus e la Corvette si sono contese la vittoria, mentre la Mercedes #79 di Jules Gounon usciva dai giochi dopo un problema alla ruota posteriore sinistra.

La classifica cambierà a 1h dalla fine in corrispondenza con l’ultima sosta ai box. Taylor e Corvette anticiperanno di un giro il pit e si ritroveranno davanti alla Lexus #14. Ben Barnicoat dovrà quindi recuperare per prendere l’ex campione della classe GTLM, una missione non scontata.

Le due auto di testa si sono inseguite a vicenda e contemporaneamente hanno iniziato a fare i conti con il consumo di carburante. La Lexus, fermandosi un giro dopo, ha avuto un piccolo margine sull’auto di GM, presente il prossimo anno in GTD PRO con due unità.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola, la Chevy #3 ha potuto festeggiare la seconda gioia dell’anno davanti a Lexus. Terzo posto in GTD PRO, invece, per la Porsche #9 di Pfaff Motorsports, 12ma assoluta all’arrivo con Klaus Bachler/Patrick Pilet.

GTD, Paul Miller Racing verso il titolo

Bryan Sellers e Madison Snow concludono il fine settimana perfetto al VIR nell’IMSA WTSC. Quinta affermazione del 2023 per la BMW #1 del Paul Miller Racing che allunga in campionato e nella specifica WeatherTech Sprint Cup con una sola prova da disputare. Secondo posto per Robby Foley/Patrick Gallagher (Turner Motorsport #96 BMW) e Russell Ward/Philip Ellis (Winward Racing #57 Mercedes).

BMW e solo BMW in GT

BMW ha dominato in scioltezza le operazioni nei primi minuti con il Paul Miller Racing. Madison Snow ha controllato la prima metà della prova, Bryan Sellers ha tentato di continuare l’opera del compagno di squadra.

La seconda Safety Car, scatenata a 1h e 35 dalla fine dopo un incidente da parte della Lamborghini #78 del Forte Racing Powered by USRT, ha rimesso tutto in discussione. Lexus ha avuto la chance di avvicinarsi con Frankie Montecalvo #12, McLaren è tornata in gioco con Frederik Schandorff (Inception Racing #70).

Il danese diventerà presto il secondo classificato della prova in GTD e si porterà in scia alla BMW M4 GT3 #1. Sellers dovrà difendersi dal portacolori della squadra britannica, a segno nel 2022 nella Michelin Endurance Cup.

La favola di Inception Racing si spegnerà a sessanta minuti dalla bandiera a scacchi dopo una penalità ai box. Tutto da rifare per Frederik Schandorff che dovrà risalire la china dal fondo dello schieramento, mentre la BMW #1 continuava ad amministrare la scena con il Paul Miller Racing.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola, le M4 GT3 hanno monopolizzato le prime due piazze precedendo la Mercedes#57 di Winward Racing che nel finale avrà la meglio sulla seconda M4 GT3 del Turner Motorsport. Quinta posizione per la Lexus #12 di Vasser Sullivan, sesta per la Porsche #80 di AO Racing.

Pausa di poche settimane ora per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che a metà settembre tornerà in azione ad Indianapolis per la prima volta dopo una lunga assenza. Torneranno anche i prototipi oltre alle GTD PRO ed alle GTD.

Luca Pellegrini