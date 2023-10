In occasione della 26ma edizione della Motul Petit Le Mans è arrivata la conferma dell’entry list per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024. Andiamo nel dettaglio a scoprire le squadre che prenderanno parte alla principale categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi, serie che come sempre inizierà a gennaio con la tradizionale Rolex 24 at Daytona.

Sono 48 gli iscritti a tempo pieno per la prossima stagione agonistica, un massimo di 57 vetture potrà presenziare nei round della Michelin Endurance Cup (Daytona/Sebring/Glen/Indy/Petit Le Mans). Il numero può lievitare ad un massimo di 60 unità per la già citata Rolex 24 come accaduto negli ultimi anni.

GTP, benvenuta Lamborghini

Una Lamborghini targata Iron Lynx debutterà l’anno prossimo in GTP. Il marchio italiano raggiunge Acura, Cadillac, Porsche e BMW, case che di fatto hanno confermato le medesime squadre che hanno partecipato alla stagione in corso che si concluderà questo fine settimana.

Da segnalare come già annunciato il doppio programma di Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport al posto dell’entry di Shank Racing, mentre solamente Porsche avrà due team privati (JDC-Miller MotorSports e Proton Competition) oltre alle confermate due auto titolari.

LMP2, il numero aumenta

Alle 11 GTP si allineeranno ai nastri di partenza 12 LMP2. CrowdStrike Racing by APR #04, Tower Motorsports #8, TDS Racing #11, Era Motorsport #18 e High Class Racing #20 tornano nello schieramento in compagnia di PR1 Mathiasen Motorsports #52.

Riley #74 e Sean Creech Motorsport #33 raggiungono la LMP2 dopo una presenza fissa negli ultimi anni in LMP3, categoria che sparirà viste le tante richieste in GTP. Due Oreca 07 Gibson sono confermate come da copione per United Autosports, mentre AO Racing debutterà in LMP2 oltre ad un significativo programma in GTD PRO. Menzione d’onore anche per AF Corse, iscritta nell’entry list per alcuni selezionati eventi.

GTD PRO: aumentano i costruttori per l’IMSA 2024

AO Racing raggiunge i grandi dell’IMSA WTSC tra le GT3, la compagine americana è attesa al debutto insieme a Paul Miller Racing che quest’anno ha vinto il campionato in GTD con la fortissima coppia composta da Madison Snow/Bryan Sellers.

Una Porsche ed una BMW sfideranno Vasser Sullivan Lexus #14, Heart of Racing Aston Martin #23 e Kellymoss with Riley Porsche #92, altra realtà al debutto che parallelamente parteciperà nuovamente anche alla classe GTD.

Assenza per WeatherTech Racing, squadra legata a Mercedes che ha corso quest’anno con l’andorrano Jules Gounon e lo spagnolo Daniel Juncadella. Nuova missione, invece, per Pfaff Motorspors, team canadese che dopo un lunghissimo accordo con Porsche si prepara per passare a McLaren.

Non poteva mancare anche Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports che avrà due auto in pista contro la singola unità che ha corso nel 2022 e nel 2023. Antonio Garcia tornerà della partita, mentre Jordan Taylor è atteso ad un ritorno nella top class con Acura e Wayne Taylor Racing with Andretti.

Menzione d’onore per Risi Competizione ed Iron Lynx, team che nuovamente sono attesi solamente nell’Endurance Cup sulla falsariga di quanto accaduto quest’anno. Una Lamborghini ed una Ferrari sono quindi attese almeno per le prove di durata dell’IMSA WTSC 2024.

Ford torna con…

Harry Tincknel, Joey Hand, Dirk Müller e Mike Rockenfeller sono stati annunciati da Ford Multimatic Motorsports per la classe GTD PRO dell’IMSA 2024. Due Mustang GT3 verranno affidate a dei veterani dello schieramento, volti che hanno bisogno di poche presentazioni.

I primi tre hanno corso con il marchio americano anche nel recente impegno tra IMSA WTSC e FIA World Endurance Championship in GTLM o in GTE PRO. Discorso differente per l’ex campione del DTM Rockenfeller, tedesco che si torna ad avere un impegno a tempo pieno dopo aver gareggiato nel 2023 a Le Mans con la NASCAR targata Garage 56, nell’IMSA con la Porsche 963 di JDC Miller ed in alcune selezionate gare della NASCAR Cup Series.

IMSA 2024 GTD, tanta varietà in pista

Oltre alla novità di Corvette ed AWA, squadra che quest’anno corre in LMP3, sono infinite le conferme in GTD. In merito evidenziamo il ritorno di Vasser Sullivan #12 (Lexus), The Heart of Racing #27 (Aston Martin), Korthoff-Preston Motorsports #32 (Mercedes), Andretti Motorsports #43 (Aston Martin ?), Magnus Racing #44 (Aston Martin ?), Winward Racing #57 (Mercedes), Gradient Racing #66 (Acura ?), Inception Racing #70 (McLaren), Forte Racing #78 (Lamborghini), Kellymoss with Riley #91 (Porsche?) e Turner Motorsport #96 (BMW).

Wright Motorsports #120 torna con Porsche, mentre altri team si uniranno full-time dopo aver corso nell’ultima edizione del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Le squadre in questione sono MDK Motorsports #86 (Porsche ?), Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport #45 (Acura ?) e Conquest Racing #34 (Ferrari).

Nello schieramento dell’Endurance Cup ritroveremo nuovamente anche Cetilar Racing (Ferrari) e Iron Lynx (Lamborghini), team italiani che confermano la propria partecipazione ad alcune delle competizioni più importanti del calendario internazionale.

Entry list – IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024

GTP

Cadillac Racing #01

JDC-Miller MotorSports #5 (Porsche)

Porsche Penske Motorsport #6

Porsche Penske Motorsport #7

Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport #10 (Acura)

BMW M Team RLL #24

BMW M Team RLL #25

Whelen Engineering Cadillac Racing #31

Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport #40 (Acura)

Proton Competition #59 (Porsche)

Iron Lynx #63 (Lamborghini) – alcune gare Michelin Endurance Cup

LMP2

United Autosports USA #2

CrowdStrike Racing by APR #04

Tower Motorsports #8

TDS Racing #11

Era Motorsport #18

High Class Racing #20

United Autosports USA #22

Sean Creech Motorsport #33

PR1 Mathiasen Motorsports #52

Riley #74

AF Corse #88 – eventi selezionati

AO Racing #90

GTD PRO

Paul Miller Racing #1 (BMW)

Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports #3

Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports #4

Pfaff Motorsports #9 (McLaren)

Vasser Sullivan #14 (Lexus)

Iron Lynx #19 (Lamborghini) – alcune gare Michelin Endurance Cup

The Heart of Racing #23 (Aston Martin)

Risi Competizione (Ferrari) – tutte le gare Michelin Endurance Cup

Ford Multimatic Motorsports #64

Ford Multimatic Motorsports #65

SunEnergy1 Racing #75 (Mercedes ?) – alcune gare Michelin Endurance Cup

AO Racing #77 (Porsche?)

Kellymoss with Riley #92 (Porsche?)

GTD

Vasser Sullivan #12 (Lexus)

AWA #13 (Corvette)

AWA #17 (Corvette)

AF Corse #21 (Ferrari) – tutte le gare Michelin Endurance Cup

Triarsi Competizione #023 (Ferrari) – tutte le gare Michelin Endurance Cup

The Heart of Racing #27 (Aston Martin)

Korthoff-Preston Motorsports #32 (Mercedes)

Conquest Racing #34 (Ferrari)

Andretti Motorsports #43 (Aston Martin ?)

Magnus Racing #44 (Aston Martin ?)

Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport #45 (Acura ?)

Cetilar Racing #47 (Ferrari) – tutte le gare Michelin Endurance Cup

Winward Racing #57 (Mercedes)

Iron Lynx #60 (Lamborghini) – alcune gare Michelin Endurance Cup

Gradient Racing (Acura ?)

Inception Racing #70 (McLaren)

Forte Racing #78 (Lamborghini)

Iron Dames #83 (Lamborghini) – tutte le gare Michelin Endurance Cup

MDK Motorsports #86 (Porsche ?)

Kellymoss with Riley #91 (Porsche?)

Turner Motorsport #96 (BMW)

Wright Motorsports #120 (Porsche)

Luca Pellegrini