Oltre alle GTP ed alle LMP2 ci sarà da divertirsi nella Rolex 24 at Daytona e nell’intero IMSA WeatherTech SportsCar Championship tra GTD PRO e GTD. Oltre 30 vetture sono attese ai nastri di partenza nelle due classi che nuovamente verranno riservate alle sole GT3.

BMW, McLaren, Ford, Ferrari, Lexus, Corvette, Lamborghini, Aston Martin, Porsche e Mercedes sono i marchi che correranno insieme in almeno una delle 11 tappe dell’IMSA WTSC in GTD PRO. Tantissime le novità all’interno della serie con delle nuove auto tutte da scoprire come la Ford Mustang GT3 e la Corvette Z06 GT3.R oltre alla versione EVO dell’Aston Martin Vantage AMR.

Le GTD PRO correranno in quel di Detroit con le GTP, mentre per la prima volta dopo diversi anni rinunceranno all’appuntamento di Long Beach. Le GTD PRO saranno in ogni caso regine al VIRginia International Raceway, round che resta riservato alle GT.

Jack Hawksworth/Ben Barnicoat pronti per difendere il titolo, Corvette raddoppia

Jack Hawksworth/Ben Barnicoat tornano in pista con la riconoscibile Lexus #14 di Vasser Sullivan. I due britannici, dopo una stagione perfetta, rappresenteranno il marchio giapponese a tempo pieno, Kyle Kirkwood è atteso come terzo uomo per le impegnative sfide di durata. Presente in scena nel primo evento del 2024 anche Mike Conway, regolarmente iscritto in Hypercar nel FIA WEC con la Toyota #7.

Il marchio giapponese dovrà vedersela con molti rivali a partire da Corvette Racing che ripropone due auto in pista. Pratt Miller Motorsports rappresenterà come accaduto negli ultimi anni il marchio americano che ha confermato a bordo della storica #3 la figura di Antonio Garcia. L’iberico accoglie il campione GTP 2023 Alexander Sims, il binomio verrà accompagnato dal neo alfiere ufficiale di Corvette Racing Daniel Juncadella a bordo di una delle due nuovissima Z06 GT3.R.

Di spicco anche l’equipaggio della Chevy #4 con il veterano Tommy Milner ed il vincitore dell’ultima 24h Le Mans in classe GTE Am Nicky Catsburg. Lo statunitense e l’olandese sono riceveranno l’aiuto nell’Endurance Cup da parte del neozelandese Earl Bamber, volto di Cadillac Racing per il Mondiale che è stato promosso come alfiere ufficiale di Corvette Racing oltre al già citato Charlie Eastwood ed all’italo-argentino Nico Varrone di cui parleremo successivamente.

Welcome back Ford

La Rolex 24 at Daytona segna ufficialmente il debutto globale della Ford Mustang GT3, auto che vedremo in pista nell’IMSA WTSC, nel FIA WEC (Proton Competition) e nel GTWC Europe (Dinamic GT). In North America due auto ufficiali verranno schierate in GTD PRO, vetture affidate a quattro volti noti dello schieramento che hanno bisogno di poche presentazioni.

Joey Hand/Dirk Müller sono attesi a bordo della Ford #64, mentre Harry Tincknell/Mike Rockenfeller divideranno l’abitacolo con la gemella #65 a tempo pieno. Presenti all’appello anche Chris Mies e Fred Vervisch, nominati nelle cinque tappe di durata rispettivamente con #64 e #65.

Pfaff Motorsports… McLaren, AO Racing Porsche #80 ed Heart of Racing Aston Martin #23

Pfaff Motorsports debutta nell’IMSA WTSC con McLaren dopo aver vinto e militato nella categoria con Porsche. I canadesi sono pronti per una nuova sfida con il marchio di Woking, la compagine che ha vinto l’edizione 2022 della Rolex 24 farà affidamento sul britannico Oliver Jarvis e sul tedesco Marvin Kirchhöfer. Insieme a loro ritroveremo il ‘Sindaco’ James Hinchcliffe ed il californiano Alexander Rossi, ex vincitore della Indy500 atteso esclusivamente per l’opening round del campionato.

Pfaff cede il testimone come rappresentante di Porsche Motorsport ad AO Racing, squadra che nel 2023 ha corso in GTD ed in GTE Am nel FIA WEC con la particolare livrea ‘Rexy’. In scena full-time ci saranno due giovani di talento come il tedesco Laurin Heinrich ed il britannico Seb Priaulx. Il primo è al debutto assoluto nell’IMSA WTSC dopo aver corso nel DTM per una stagione oltre agli impegni nel GTWC Europe, mentre il secondo torna in azione dopo l’esperienza maturata in GTD nel 2023 accanto al numero uno del team P. J. Hyett. Il danese Michael Christensen è stato chiamato in soccorso per le prove endurance.

Presente nuovamente anche Heart of Racing Aston Martin #23. Alex Riberas e Ross Gunn tornano all’attacco con la struttura di Ian James che per la prima volta accoglierà nell’Endurance Cup il tedesco Mario Farnbacher. Nuova sfida per l’ex campione della categoria in classe GTD, veterano dello schieramento che negli ultimi anni ha sempre rappresentato Acura.

BMW non manca all’appello, WeatherTech Racing lascia lo schieramento.

BMW non manca in GTD PRO con Paul Miller Racing, al debutto nella classe principale riservata alle GT3 dell’IMSA dopo aver dominato la scena nel 2023 in GTD. Bryan Sellers/Madison Snow si accingono per una nuova sfida, la coppia della vettura #1 condividerà l’abitacolo con due piloti ufficiali come l’americano Neil Verhagen ed il sudafricano Sheldon van der Linde

Mercedes, invece, non potrà fare affidamento su WeatherTech Racing che ha vinto l’ultima Rolex 24, il marchio tedesco sarà in ogni caso presente nell’Endurance Cup con SunEnergy 1 Racing. La formazione di Kenny Habul si appresta per dare spettacolo in alcune selezionate tappe, sicuramente parteciperà allo storico opening round di Daytona con il proprietario del team, Luca Stolz, Maro Engel e Jules Gounon. Menzione d’onore per gli ultimi due, padroni della scena dodici mesi fa dopo una lunghissima lotta contro Vasser Sullivan Lexus e Corvette Racing.

Ferrari e Lamborghini non mentono

Nella Michelin Endurance Cup non mancano come sempre anche Risi Competizione Ferrari #62 ed Iron Lynx Lamborghini #19. La 296 GT3 e la riconoscibile Huracan GT3 sono attese al via, purtroppo non full-time.

Per la compagine di Maranello spicca una lista di stelle composta da Daniel Serra/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon, mentre per la struttura legata al brand bolognese sono da citare Mirko Bortotti/Franck Perera/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper. Entrambe le auto citate non hanno mai vinto la Rolex 24 in GTD PRO, ma solo in GTD.

Il marchio bolognese potrà scommettere anche su una seconda auto con Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli/Romain Grosjean. L’equipaggio #60 era originariamente atteso in GTD, un cambiamento dell’ultimo minuto dovuto alla composizione dell’equipaggio.

Per regolamento non è possibile infatti avere più di un pilota platinum in una squadra GTD, in questo caso vi sono due alfieri di questa categorizzazione (Cairoli e Grosjean). Menzione d’onore per il nostro Matteo Cairoli, determinato a dare spettacolo con una ‘nuova famiglia’ dopo una lunga e vincente carriera con Porsche Motorsport.

GTD, lunga lista di protagonisti in pista

Ultima categoria presente sul tracciato, ma non meno interessante, è la GTD. Tutti gli eventi avranno in pista la classe citata che sarà assente solamente in occasione in quel di Detroit. Come accaduto negli ultimi anni, invece, per la GTD avremo una speciale graduatoria ‘WeatherTech Sprint Cup’ che prenderà in considerazione tutti i risultati accumulati nelle competizioni da 2h e 40 e nella caratteristica sfida di Long Beach di 1h e 40.

Paul Miller Racing BMW #1 non potrà difendere il titolo visto il passaggio in GTD PRO, un nuovo team salirà sul trono. Sono tanti coloro che possono recitare un ruolo da protagonisti, in prima linea virtualmente ci sono sicuramente Heart of Racing Aston Martin #27 e Vasser Sullivan Lexus #12.

Nel primo caso resta invariata la line-up che abbiamo visto nel 2023 con Marco Sorensen atteso accanto a Roman De Angelis. La riconoscibile auto #27 ospiterà nella ‘MEC’ il canadese Zacharie Robichon, campione in carica dell’European Le Mans Series in GTE nel 2023. La vettura che ha vinto l’ultima Rolex 24 accoglierà ancora una volta anche Ian James, numero uno del team che successivamente si impegnerà anche nel FIA WEC.

Le novità arrivano, invece, da Vasser Sullivan. Frankie Montecalvo condividerà l’abitacolo full-time con Parker Thompson, ex campione della Porsche Deluxe Carrera Cup North America. Il canadese rimpiazza Aaron Telitz, presente nell’opening round in compagnia dell’ospite d’eccezione Ritomo Miyata. Menzione speciale per il giapponese che nel 2023 ha vinto il Super GT in GT500 e la Super Formula.

Tante gradite conferme nello schieramento in GTD

BMW non potrà contare su Paul Miller Racing, ma avrà in ogni caso un team di riferimento su cui contare. Il marchio bavarese ha infatti confermato una M4 GT3 con Turner Motorsport, team che propone una line-up rivisitata con Robby Foley/Patrick Gallagher #96. L’americano Michael Dinan ed il tedesco campione in carica del Campionato Italiano GT Sprint Jens Kligmann saranno da supporto, mentre è da evidenziare l’uscita provvisoria di scena da parte del californiano Bill Auberlen. L’americano è atteso in ogni caso in scena nel panorama IMSA tra WeatherTech SportsCar Championship e Michelin Pilot Challenge.

Forte Racing Lamborghini #78, dopo aver vinto la Motul Petit Le Mans, riparte con Loris Spinelli e Misha Goikhberg. L’italiano ed il canadese, oltre al britannico Sandy Mitchell, verranno supportati in più occasioni a Devlin Defrancesco, ex protagonista della NTT IndyCar Series e vincitore della Rolex 24 nel 2022 in LMP2.

Mike Skeen/Mikael Grenier (Kenton Koch/Maximilian Götz) sono confermati con la riconoscibile Mercedes #32 targata Korthoff Preston Motorsports, mentre Russell Ward/Daniel Morad (Phillip Ellis/Indy Dontje) divideranno l’abitacolo dell’AMG GT3 #57 del Winward Racing. Riparte dal ‘World Center of Racing’ l’impegno dell’IMSA WTSC della formazione texana, in difficoltà a più riprese nel 2023.

McLaren ed Acura confermano la propria presenza

Anche McLaren ha risposto presente con Brendan Iribe/Frederik Schandorff (Ollie Millroy/Tom Gamble) ed Inception Racing #70, il team britannico ci riprova dopo gli ottimi risultati portati a casa nel 2023 nella specifica graduatoria riservata ai piloti Bronze. Ricordiamo che il successo nella classifica citata ha permesso ad Iribe di ottenere un pass per la prossima 24h Le Mans, un premio più che mai ambito.

Anche Gradient Racing Acura #66 ha risposto presente e dopo un anno in crescita ripropone la collaudata line-up completamente femminile composta da Katherine Legge/Sheena Monk. Tatiana Calderon sarà il terzo pilota per la ‘MEC’, mentre il britannico Stevan McAleer è atteso a Daytona. Nuova missione per entrambi, rispettivamente presenti nel 2023 in FIA F2 e nella classe PRO del GTWC America (vinta con RS1 Porsche #28).

Una sola Acura è al via dell’IMSA WTSC in GTD. WTRAndretti ha infatti confermato il passaggio a Lamborghini con Kyle Marcelli/Danny Formal. I protagonisti dell’ultima edizione del Lamborghini Super Trofeo North America e non solo sono attesi in scena con Graham Doyle ed Ashton Harrison.

Cambi di casacca e debutti nell’IMSA WTSC 2024 in GT4

Conquest Racing Ferrari #34 debutta nell’IMSA WTSC dopo un anno nel GTWC America con l’americano Manny Franco e lo spagnolo Albert Costa. Cédric Sbirrazzuoli e Alessandro Balzan completano la formazione di un team che ha corso nel 2023 anche con una Mercedes AMG GT4 nel Pirelli GT4 America.

WTRAndretti ha cambiato costruttore così come Andretti Motorsports, presente in scena con Porsche dopo aver corso con Aston Martin. Jarett Andretti/Gabby Chaves (Scott Hargrove/Thomas Preining) guideranno la vettura #43, una delle tante 911 GT3-R (992) presenti sullo schieramento. In merito evidenziamo infatti la presenza di Wright Motorsports con Adam Adelson/Elliott Skee #120 (Jan Heylen/Fred Makowiecki ) e di Kellymoss with Riley con David Brule/Alec Udell (Trent Hindman/Julien Andlauer #92)

Impegno in IMSA, dopo aver corso nel GTWC America e nella Porsche Carrera Cup North America, per MDK Motorsports, al via con Kerong Li/Anders Fjordbach #86 (Klaus Bachler/Larry ten Voorde). Parentesi speciale per l’ultimo volto extra per la Rolex 24, debuttante negli USA a pochi mesi dal doppio titolo tra Carrera Cup Deutschland ed Italia.

Tra le GTD ci sono anche le ‘Dames’ oltre a tante Ferrari

In attesa dell’avventura in GTP, Iron Lynx avrà un auto in GTD oltre alle due vetture iscritte in GTD PRO di cui vi abbiamo parlato precedentemente. Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey/Doriane Pin #83 (Iron Dames) tornano protagoniste, in scena con Lamborghini a pochi mesi dalla storica affermazione ottenuta con Porsche nel FIA WEC in Bahrain.

Abbiamo parlato di Conquest Racing, ma non possiamo scordare con Ferrari la conferma di Triarsi Competizione #023, Cetilar Racing #42 ed AF Corse #21. Nell’ordine evidenziamo la presenza di Alessio Rovera/Riccardo Agostini/Onofrio Triarsi/Charlie Scardina, Simon Mann/François Heriau/Kei Cozzolino/Miguel Molina e Giorgio Sernagiotto/Roberto Lacorte/Eddie Cheever III/Antonio Fuoco. Seconda partecipazione alla Rolex 24 per la 296 GT3, una dinamica completamente differente rispetto alla passata stagione. La Ferrari non può quindi passare inosservata, marchio che ha mostrato a più riprese di non avere avversari.

Anche Corvette è al via

Per la prima volta anche Corvette sarà al via in GTD. Il brand americano sarà in scena con due unità che verranno schierate da AWA, formazione che lo scorso anno ha corso in LMP3 imponendosi a Daytona e nella prova di 2h e 40 di Indianapolis.

Orey Fidani/ Matt Bell (Lars Kern/Alex Lynn #13) e Anthony Mantella/Nico Varrone (Thomas Merrill/Charlie Eastwood #17) sono stati annunciati per l’intero campionato, gran parte dei piloti citati hanno corso l’anno scorso tra i prototipi.

Corvette sfida come in GTD PRO anche Ford che con una Mustang GT3 darà battaglia con Proton Competition. Il team che successivamente militerà con compagine dall’Ovale Blu nel FIA WEC scenderà in azione nello Stato della Florida con Corey Lewis/Gianmarco Levorato (Ryan Hardwick/Dennis Olsen #55).

La 62ma edizione della Rolex 24 at Daytona inizia ufficialmente questo fine settimana con le qualifiche che si terranno domenica a partire dalle 19.55. Il programma continuerà nel week-end seguente, la green flag nel ‘World Center of Racing’ verrà sventolata sabato 27 gennaio a partire dalle 19.40. Come sempre tutto verrà diffuso sul sito ufficale IMSA.com

Luca Pellegrini

Foto copertina – Vasser Sullivan