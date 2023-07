Dopo una sola settimana di pausa, Mosport accoglie il sesto appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Scatta dal Canada la seconda parte del principale campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi, una sfida che vedrà in scena GTP, GTD PRO, GTD e LMP3.

Inizia la maratona verso Road Atlanta

Sesta tappa di undici per l’IMSA WTSC 2023. Inizia la bagarre per il successo in quel di Mosport, noto impianto canadese che in passato ha accolto a più riprese anche il Mondiale di F1 prima dell’avvento di Montreal.

Il risultato dell’ultimo round di Watkins Glen è finalmente definitivo dopo la squalifica attuata nel post gara nei confronti della vettura #6 di Porsche Penske Motorsport. Mathieu Jaminet/Nick Tandy hanno infatti perso l’acuto nello Stato di New York, la coppia ha automaticamente ceduto anche la leadership provvisoria del campionato.

Pipo Derani/Alexander Sims (Whelen Engineering Racing Cadillac #31) sono automaticamente i leader del campionato nella classe GTP, il brasiliano ed il britannico vantano 1602 punti all’attivo contro i 1538p di Nick Yelloly/Connor De Philippi (BMW RLL #25).

Il britannico e l’americano ripartono all’attacco dopo aver colto la prima storica gioia nella categoria per BMW. Tutti i costruttori presenti nell’IMSA WTSC vantano ora almeno un successo dalla Rolex 24 at Daytona ad oggi. Porsche Penske Motorsport #6 insegue al terzo posto della classifica con 1527p, Cadillac Racing #01 si colloca con 1495p in classifica con Sébastien Bourdais/Renger van der Zande.

Ancora zero gioie, invece, per Filipe Albuquerque/Ricky Taylor (Konica Minolta Acura ARX-06 #10), leggermente attardati nella diretta bagarre per il successo rispetto alla concorrenza. Il portoghese e l’americano non possono più sbagliare da qui al termine del campionato, una situazione non ottimale dopo diversi episodi che stanno scrivendo la storia del campionato.

GTD PRO, Lexus per l’allungo?

Le GTD PRO tornano all’assalto di Mosport, impianto che attualmente viene indicato con il nome di Canadian Tire Motorsport Park (CTMP). Lexus cercherà di allungare nella graduatoria generale dopo aver primeggiato nel Glen, la vettura #14 di Vasser Sullivan è l’unica a vantare due affermazioni in campionato sino ad ora oltre alla Mercedes #97 di WeatherTech Racing.

Non è un caso quindi se Jack Hawksworth e Ben Barnicoat siano in cima alla graduatoria della serie con 1795 punti all’attivo contro i 1682 di Daniel Juncadella/Jules Gounon. Seguono gli altri protagonisti della categoria a partire dalla Corvette #3 di Antonio Garcia/Jordan Taylor.

L’iberico e l’americano sono ancora in piena lotta per il campionato, la coppia insegue una vittoria dalla 12h Sebring del 2022. Occhi puntati in Canada anche a Pfaff Motorsports (Porsche), squadra di casa che si impose nella passata stagione con Jaminet/Campbell. In scena vedremo come sempre anche la temibile Aston Martin #23 di Heart of Racing con Alex Riberas/Ross Gunn, mentre dovremo attendere l’epilogo di Road Atlanta per ritrovare la Lamborghini #63 di Iron Lynx e la Ferrari #62 di Risi Competizione.

GTD, torna la Sprint Cup. Lexus, BMW ed Aston favorite

Le GTD saranno ancora protagoniste nella prova che ci apprestiamo a commentare in Canada. Si prospetta una nuova bagarre a tre per la vittoria, Paul Miller Racing #1 (BMW) si contende il primato contro l’Aston Martin #23 di Heart of Racing e la Lexus #12 di Vasser Sullivan.

Attualmente l’auto tedesca è in vetta con Madison Snow/Byan Sellers #1, leader con 1595 punti contro i 1488 di Aaron Telitz /Frankie Montecalvo #14. Seguono a 1447 punti il temibile binomio composto da Roman De Angelis/Marco Sorensen #27, coppia che dopo Daytona non è più riuscita a tornare davanti ai diretti avversari.

Le auto in questione sono indubbiamente le favorite per la vittoria finale alla vigilia di un evento atipico che lo scorso anno la già citata BMW M4 GT3 #1. Scorrendo l’entry list occhi puntati anche su Russell Ward/ Philip Ellis (Winward Racing #57/Mercedes) e Brendan Iribe /Frederik Schandorff (Inception Racing #70/McLaren), equipaggi che sino ad ora non sono riusciti ad imporsi nel selettivo IMSA WTSC.

Al CTMP non ci saranno le LMP2, ma torneranno le LMP3. La trasferta canadese sarà la terza prova della serie per la classe citata che dal 2024 non sarà più ammessa nei piani dell’IMSA WTSC. Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Brudon (Riley Motorsports #74) guidano il campionato dopo le affermazioni di Sebring e del Glen, solamente i primi due uomini citati militano a tempo pieno nella categoria.

Luca Pellegrini