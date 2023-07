Dopo solo due settimane di pausa, torna da Lime Rock Park lo spettacolo dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la settima prova della propria stagione. Tutto è pronto per un week-end molto particolare, il primo riservato esclusivamente alle GT.

GTD PRO e GTD saranno le sole ed uniche regine della manifestazione che annualmente si tiene nello Stato del Connecticut e successivamente ad agosto nella scenografica location del VIRginia International Raceway.

GTD PRO, Lexus cerca vendetta a Lime Rock

Il Canada non ha sorriso a Lexus che questo sabato sarà subito in cerca di riscatto nel più corto tracciato dell’intero campionato. Vasser Sullivan #14 resta in ogni caso in vetta alla graduatoria overall con Ben Barnicoat/Jack Hawksworth, lontani dai migliori al CTMP dopo un problema tecnico.

I due britannici hanno 2110 punti all’attivo contro i 2014 di Daniel Juncadella/Jules Gounon (WeatherTech Racing #79/Mercedes) ed i 2001 di Antonio Garcia/Jordan Taylor (Corvette Racing #3), vincitori in quel di Mosport due settimane fa ed unici del gruppo della GTD PRO, ai tempi GTLM, a vantare almeno una gioia a Lime Rock Park.

Dobbiamo risalire al 2021 per ritrovare un’affermazione di Chevy che condivide un posto nell’albo d’oro con Porsche (2017 – GTLM/2022 GTD PRO) e Ford (2018-2019 – GTLM). Alla lista mancano all’appello Mercedes e Aston Martin, rispettivamente in scena con i già citati alfieri di WeatherTech Racing e con l’assodata coppia Ross Gunn/Alex Riberas #23.

Un nuovo party di Paul Miller Racing all’orizzonte?

Nel 2022, Bryan Sellers/Madison Snow furono perfetti con i colori di Paul Miller Racing a soffiare in volata la vittoria alla Mercedes #57 di Winward Racing. BMW vinse su Mercedes negli ultimi metri, il brand bavarese si lanciò in questo modo verso la WeatherTech Sprint Cup che vinse con anticipo già in quel di Road America.

La situazione potrebbe riproporsi, la BMW #1 è obiettivamente l’auto da battere in GTD dopo il trionfo canadese di settimana scorsa. Il team citato vanta per ora tre affermazioni nell’IMSA WTSC 2023 e la bellezza di 1974 punti contro i 1762 dell’Aston Martin #27 di Marco Sorensen/Roman De Angelis. Il binomio citato sembra l’unico in grado di impensierire la testa del campionato, attualmente la Lexus #12 di Vasser Sullivan appare leggermente inferiore.

Come da tradizione si correrà di sabato e non di domenica, venerdì si svolgeranno le qualifiche di una prova atipica in uno degli impianti più caratteristici di tutto il campionato. Come sempre la diretta verrà offerta su IMSA.com o sull’apposita pagina di RadioLeMans.com

Luca Pellegrini