Appuntamento da non perdere questo fine settimana con l’evento di Road America dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Cresce l’attesa per l’ottava delle undici tappe del 2023, evento che si prospetta oltremodo interessante con nuovamente in scena tutte le categorie.

GTP, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD condividono il medesimo tracciato per la prima volta dopo la 6h del Glen dello scorso giugno, nel frattempo abbiamo infatti assistito alla trasferta canadese del CTMP ed all’evento ‘GT Only’ di Lime Rock Park.

GTP, Acura prova l’assalto alla vetta

Acura ha vinto l’ultimo round di Mosport (CTMP) ad inizio luglio, Shank Racing #60 non ha però chance di imporsi nel campionato dopo la pesante sanzione inflitta dopo la Rolex 24 at Daytona. La casa che ha vinto l’ultimo titolo resta però pienamente in gioco per il successo finale con l’ARX-06 #10 di WTR with Andretti Autosport, auto in scena con l’assodata coppia formata da Filipe Albuquerque/Ricky Taylor. I vincitori della passata stagione sono tornati lentamente in corsa per il titolo. il portoghese e l’americano non sono ancora riusciti ad imporsi nel 2023, una missione sfiorata a più riprese.

WTR ha vinto nel 2022, Acura ha fatto la differenza nello Stato del Wiscosin anche nel 2020 con Penske. Cadillac, invece ha conquistato il successo nel 2021 e nel 2018, Mazda mise tutti in riga nel 2019 con Jonathan Bomarito/Harry Tincknell.

Albuquerque/Taylor inseguono BMW e Cadillac, occhio a Porsche

Albuquerque e Taylor vantano attualmente 1843 punti contro i 1864 di Nick Yelloly/Connor De Philippi (BMW #24) ed i 1872p di Pipo Derani/ Alexander Sims (Action Express #31/Cadillac). I tedeschi e gli americani hanno preso qualche punto di margine su Porsche dopo l’evento del CTMP, Mathieu Jaminet/Nick Tandy #6 sono al quarto posto a 1809 punti.

Tutte le quattro case presenti nell’IMSA WTSC hanno vinto almeno una competizione dalla Rolex 24 ad oggi, le squadre in questione hanno concretamente una chance a disposizione con ancora tre corse da disputare tra Elkhart Lake, Indianapolis e Road Atlanta (Petit Le Mans).

Presente al vertice anche Sébastien Bourdais/Renger van der Zande #01, portacolori di Cadillac Racing che nell’ultimo fine settimana d’azione sono stati rallentati da un incidente. Il francese e l’olandese hanno 1743 punti all’attivo, determinati a rimontare terreno nelle ultime tre imprevedibili gare che commenteremo da domenica all’epilogo di ottobre.

A Road America tornano le LMP2, Riley vs il resto del mondo in LMP3

Dopo una lunghissima pausa tornano le LMP2 che non hanno disputato la trasferta canadese di CTMP e Lime Rock. George Kurtz/Ben Hanley (Crowdstrike Racing by APR #04) sono passati al comando del campionato con solo tre punti di scarto su Mikkel Jensen/Steven Thomas (TDS Racing #11), precedentemente al top alla vigilia della 6h del Glen. Ben Keating/ Paul-Loup Chatin ( PR1 Mathiasen Motorsports #52) inseguono con 976 punti all’attivo, l’americano ed il francese saranno sicuramente in lotta in Wisconsin.

In LMP3, invece, Gar Robinson/Felipe Fraga sono semplicemente imbattibili. Riley Motorsport #74 hanno primeggiato a Sebring, nel Glen ed al CTMP, tre eventi validi nel campionato. Ricordiamo infatti che la Rolex 24 at Daytona, così come la LMP2, non valgono ai fini del campionato.

GTD PRO, Lexus prova a controllare la top class delle GT

Con ancora quattro prove da disputare, la GTD PRO resta imprevedibile. Ben Barnicoat/Jack Hawksworth (Vasser Sullivan #14/Lexus) sono attualmente in vetta al campionato con 2462p contro i 2311p di Jordan Taylor/Antonio Garcia (Corvette Racing #3) ed i 2302p di Daniel Juncadella/Jules Gounon (WeatherTech Racing #79/Mercedes).

Tutte le formazioni presenti nella GTD PRO vantano almeno una vittoria dalla Rolex 24 at Daytona ad oggi, le varie équipe presenti nel campionato hanno una concreta chance di potersi sfidare per il titolo da qui alla Petit Le Mans di ottobre.

Lo scorso anno fu Porsche ad avere la meglio con Pfaff Motorsports #9, la compagine canadese è attualmente all’inseguimento dei diretti avversari per il titolo con Klaus Bachler/Patrick Pilet. Dinamica simile anche per Ross Gunn/Alex Riberas (Heart of Racing #23/Aston Martin), vincitori a Lime Rock Park due settimane fa.

GTD, Paul Miller Racing vs Heart of Racing per la vetta

Lotta su due fronti in GTD tra la BMW M4 GT3 #1 del Paul Miller Racing e l’Aston Martin #27 di Heart of Racing per la vetta del campionato e della WeatherTech Sprint Cup, speciale graduatoria che tiene in considerazione per la GTD tutti i risultati ottenuti nelle prove Sprint.

Nella prima classifica, Bryan Sellers/Madison Snow #1 sono in vetta con 2226p contro i 2140p di Roman De Angelis/Marco Sorensen #23, una dinamica che si ribalta nella Sprint Cup. La casa britannica conduce infatti dopo l’acuto di Lime Rock, leader con 60 punti di scarto e tre prove ancora da disputare (max 36 punti per la qualifica e max 350p per la gara).

Le due realtà citate sono determinate a continuare a lottare fino al termine del campionato in una categoria che resta più che mai incerta. Attenzione in merito alla Lexus #12 di Vasser Sullivan che tornerà all’assalto con Aaron Telitz /Frankie Montecalvo

Alle 17.10 (orario italiano) la partenza della corsa di Road America dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Come sempre la tappa sarà si terrà sulla canonica distanza delle 2h e 40 minuti, la diretta sarà su IMSA.TV e RadioLeMans.com.

Luca Pellegrini