Torna dal VIRginia International Raceway l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la seconda ed ultima competizione ‘GT Only’ del campionato 2023. GTD PRO e GTD tornano a dare battaglia in una delle piste più particolari del North America, una prova che precederà di qualche settimana il doppio appuntamento finale tra Indianapolis e Road Atlanta.

La prova che ci apprestiamo a commentare potrebbe essere potenzialmente decisiva per la WeatherTech Sprint Cup, specifico trofeo messo a disposizione per i protagonisti della GTD che attualmente è virtualmente tra le mani di Bryan Sellers/Madison Snow (Paul Miller Racing #1 BMW).

GTD PRO, Aston per il tris?

Le ultime due tappe tra Lime Rock e Road America hanno sempre e solo visto davanti a tutti una singola auto. Alex Riberas e Ross Gunn (Heart of Racing #23 Aston Martin) sono stati semplicemente i più competitivi, meritatamente al top con due pole e successivamente due affermazioni in due impianti completamente differenti.

Lakeville e Road America, in ogni caso, hanno confermato davanti a tutti la Lexus #14 di Vasser Sullivan che inesorabilmente continua a macinare punti ed a restare davanti a tutti nella classifica generale.

Jack Hawksworth/Ben Barnicoat #14 vantano al momento 2810 punti contro i 2641 di Antonio Garcia/Jordan Taylor (Corvette Racing #3) ed i 2594 di Daniel Juncadella/Jules Gounon (WeatherTech Racing #79 Mercedes), limitati in Wisconsin ad inizio mese da una strategia discutibile.

Lo scorso anno al VIR vinse la Porsche #9 di Pfaff Motorsports che successivamente vinse il titolo, il brand di Stoccarda ha saputo vincere in Virginia anche nel 2015 e nel 2019, mentre sono da rimarcare gli acuti di Corvette che ha saputo trionfare nel per ben quattro volte ( 2016-2017-2020-2021).

GTD, Paul Miller Racing verso la fuga e la WeatherTech Sprint Cup

Paul Miller Racing guarda al titolo in GTD dopo l’importante acuto di Elkhart Lake. Bryan Sellers e Madison Snow sono al comando nella classifica generale e nella specifica WeatherTech Sprint Cup, specifica disciplina che racchiude tutti gli eventi Sprint del calendario.

La BMW #1 ha 1635 punti contro i 1576 di Roman De Angelis/Marco Sorensen (Heart of Racing #27 Aston Martin). Terza piazza, invece, a 1460p per Brendan Iribe /Frederik Schandorff (Inception Racing #70 McLaren). I tridenti si collocano nella medesima posizione nella WeatherTech Sprint Cup, rispettivamente presenti con 1635p, 1576p e 1460p.

Al VIR sono tanti coloro che possono inserirsi per il successo, su tutti evidenziamo Aaron Telitz /Frankie Montecalvo (Vasser Sullivan #12 Lexus), Mike Skeen/Mikael Grenier (Team Korthoff Motorsports #32 Mercedes) e le due BMW M4 GT3 di Turner Motorsport di Robby Foley/Patrick Gallagher #96 e Chandler Hull/Bill Auberlen #97.

Appuntamento alle 20.00 (orario italiano) per la green flag del Michelin GT Challenge At VIR, nona delle dodici tappe dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Come sempre la diretta verrà garantita su IMSA.com e sull’apposita sezione di RadioLeMans.com.

Luca Pellegrini